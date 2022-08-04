Только не лечо! 9 вкусных заготовок из кабачков на зиму
Рецепты, проверенные нашими читатели
Совсем скоро отряды кабачков оккупируют наши квартиры (а у кого-то уже начали), и тогда мы снова столкнемся с вопросом, возникающим из года в год: куда это всё девать? Предупрежден — значит вооружен! Идем на опережение и записываем рецепты заготовок из кабачков на зиму. Ими с нами поделились главные кабачководы и кабачковеды — наши читатели.
Кабачковая мозаика
Свое название «Кабачковая мозаика» получила из-за того, что читательница под ником Ната 2705, которая поделилась рецептом, готовит ее из кабачков разных расцветок: желтых, белых и зеленых, а для цвета и вкуса добавляет морковь.
Первым делом нам надо нарезать все кабачки кубиками толщиной 1–1,5 сантиметра. Следом нарежьте морковь кольцами или полукольцами, положите на дно кастрюли, добавьте растительное масло и тушите на среднем огне 5–7 минут. После этого добавьте в кастрюлю нарезанные кабачки и все остальные ингредиенты.
— Всё тщательно перемешиваем, тушим 15 минут и пробуем. Если вам чего-то не хватает (соли, сахара или уксуса) — добавьте по своему вкусу, — рассказывает Ната 2705. — Тушим еще 10 минут и раскидываем по стерилизованным баночкам 0,5–1 л. Это один из рецептов. Но мы еще полюбили с чесноком. Минут за пять до готовности, если делать по таким пропорциям, как я написала, добавляем 100 граммов нарезанного кольцами чеснока. Он придает пикантность. Если эта закуска надоела, то можно использовать ее как соус к мясу. Просто открыть баночку, всё измельчить блендером, и готово.
Закуска «Хризантема»
Для «Хризантемы», рецептом которой поделилась с нами читательница под ником Зоренка, понадобятся два килограмма кабачков, 200 граммов петрушки и 200 граммов чеснока. Для маринада — пол-литра воды, стакан сахара, стакан растительного масла, 4–5 горошин душистого перца, 3 столовые ложки соли, полстакана уксуса 6%.
— Кабачки очистить, нарезать полукольцами как можно тоньше и плотно уложить в эмалированную кастрюлю, прослаивая рубленой петрушкой и мелконарезанным чесноком, — рассказывает читательница. — Залить кипящим маринадом и поставить под гнет на сутки. Затем разложить в подготовленные банки и стерилизовать 15–20 минут, закатать. Чудесная закуска готова.
Салат из кабачков
У этой закуски, рецепт которой нам раскрыла читательница под ником Красата, нет названия, так что вы можете проявить фантазию и придумать его самостоятельно. В остальном девушка советует придерживаться рецепта.
— Для начала приготовим маринад: смешаем растительное масло, сахар, соль, уксус и хорошо перемешаем, — рассказывает читательница. — Затем вымоем кабачки (от кожуры очищать не надо) и нарежем их соломкой. Лук почистим, промоем и нарежем полукольцами. Перец помоем, удалим семена и нарежем соломкой. Помидоры пропустим через мясорубку. В кипящий маринад кладем по очереди: вначале кабачки — варим 5 минут, помешивая. После лук — варим 5 минут. Дальше болгарский перец — варим 5 минут. И помидоры — варим уже 10 минут, не забывая помешивать. Горячий салат разложить в стерилизованные банки и закатать.
Девушка говорит, что такой салат можно использовать и как закуску, и как дополнение ко вторым блюдам, и даже добавлять в домашнюю пиццу первым слоем — останется только положить сверху колбасу, мясо, сыр и другие ингредиенты, которые вам нравятся.
Маринованные молодые кабачки
Читательница под ником Светлана 3305, которая поделилась с нами этим рецептом, говорит, что маринованные молодые кабачки отлично подойдут и в качестве легкой закуски к мясу, и станут прекрасным дополнением к картошке.
Когда собрали все ингредиенты, порежьте кабачки кружочками толщиной около пяти миллиметров, чеснок очистите и порежьте тонкими кружочками, измельчите зелень, сложите всё это в банку и хорошенько перемешайте.
Затем поставьте воду на огонь, а когда закипит — добавьте уксус, сахар, соль, растительное масло, перец горошком и лавровый лист, тщательно перемешайте рассол, вылейте его в банку с кабачками и дайте промариноваться сутки. На следующий день маринованные кабачки будут готовы.
Салат «Кабачки как капуста»
У нашей читательницы, скрывающейся под ником Костромичка, есть несколько рецептов заготовок, по вкусу которых вы и не поймете, что в банке кабачки. Одно из таких блюд, признается девушка, в итоговом варианте больше похоже на капусту.
Для этой закуски вам понадобятся два килограмма кабачков, восемь болгарских перцев и четыре средних моркови. Для маринада — две столовые ложки соли, стакан сахара, столовая ложка растительного масла, столько же (или чуть меньше) уксуса 9% и приправа для моркови по-корейски по вкусу.
— Кабачки и морковь трем на «корейской» терке, перец режем соломкой, всё это бросаем в маринад и даем постоять пять часов, периодически помешивая. После чего раскладываем всё по стерилизованным и сухим банкам и стерилизуем 20 минут, — рассказывает девушка.
Салат «Кабачки как грузди»
Чтобы кабачки получились похожими на грузди, девушка делится следующим рецептом.
Режем кабачки кубиками и отправляем в кастрюлю вместе с порезанными морковью, зеленью и чесноком, добавляем перец, соль, сахар, уксус и масло. Всё хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться на три часа. После этого раскладываем получившийся салат по банкам, стерилизуем 15–20 минут, закатываем и укутываем до остывания.
Салат по-корейски из кабачков
Для этого салата вам понадобятся три килограмма кабачков, полкило моркови и лука, две столовые ложки соли, 200 граммов сахара, 100 граммов растительного масла, 100 мл уксуса 9%, пакетик приправы по-корейски и две головки чеснока.
Морковь и кабачки натереть на терке для корейских салатов. Лук мелко нарезать, добавить соль, сахар, растительное масло, уксус, приправу и чеснок. Всё хорошо перемешать, разложить по банкам и стерилизовать 30 минут.
Салат из свеклы и кабачков
Читательница Ольга Дуболазова предлагает рецепт блюда, которое можно есть как салат или использовать в качестве заправки для борща.
— Отварите килограмм свеклы и натрите ее на терке. Добавить 1,5 килограмма кабачков (измельчаете или на терке, или ножом), головку чеснока среднего размера и 5–6 средних луковиц, — рассказывает Ольга. — Засыпьте всё это любимыми приправами. В моем случае это укроп, кориандр и перец. Добавьте уксус и растительное масло по 10 столовых ложек, соль по вкусу. Раскладываете по баночкам и стерилизуете 10 минут.
Острые кабачки
Если любите блюда поострее, вам может пригодиться рецепт, которым поделилась наша читательница под ником Ольгакам.
Чтобы приготовить эту закуску, помойте кабачки и нарежьте их брусочками, переложите в миску, измельчите зелень ножом, чеснок пропустите через пресс и добавьте к кабачкам вместе с остальными ингредиентами. Перемешайте и оставьте на столе примерно на три часа. После чего переложите подготовленные кабачки в чистые банки, прикройте их крышками и отправляйте в кастрюлю для стерилизации (чтобы банки не лопнули, девушка рекомендует положить на дно кастрюли полотенце), налив теплую воду «по плечики» банок. Стерилизуйте 7–8 минут, плотно закрутите крышки и оставляйте банки под теплым одеялом до полного остывания.