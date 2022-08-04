СЕЙЧАС +19°С
Пробки 4/10
usd 60.24
eur 61.12
Тема дняСергей Жуков посвятил пост станции «Спортивная»
Все новости
Все новости
Обустраиваем дачуИнструкция

Только не лечо! 9 вкусных заготовок из кабачков на зиму

Рецепты, проверенные нашими читатели

891
Рассказываем, как быстро и с пользой избавиться от кабачков

Рассказываем, как быстро и с пользой избавиться от кабачков

Поделиться

Совсем скоро отряды кабачков оккупируют наши квартиры (а у кого-то уже начали), и тогда мы снова столкнемся с вопросом, возникающим из года в год: куда это всё девать? Предупрежден — значит вооружен! Идем на опережение и записываем рецепты заготовок из кабачков на зиму. Ими с нами поделились главные кабачководы и кабачковеды — наши читатели.

Кабачковая мозаика


Свое название «Кабачковая мозаика» получила из-за того, что читательница под ником Ната 2705, которая поделилась рецептом, готовит ее из кабачков разных расцветок: желтых, белых и зеленых, а для цвета и вкуса добавляет морковь.

Чем больше цвета добавите в «Кабачковую мозаику», тем ярче она будет

Чем больше цвета добавите в «Кабачковую мозаику», тем ярче она будет

Поделиться

Первым делом нам надо нарезать все кабачки кубиками толщиной 1–1,5 сантиметра. Следом нарежьте морковь кольцами или полукольцами, положите на дно кастрюли, добавьте растительное масло и тушите на среднем огне 5–7 минут. После этого добавьте в кастрюлю нарезанные кабачки и все остальные ингредиенты.

— Всё тщательно перемешиваем, тушим 15 минут и пробуем. Если вам чего-то не хватает (соли, сахара или уксуса) — добавьте по своему вкусу, — рассказывает Ната 2705. — Тушим еще 10 минут и раскидываем по стерилизованным баночкам 0,5–1 л. Это один из рецептов. Но мы еще полюбили с чесноком. Минут за пять до готовности, если делать по таким пропорциям, как я написала, добавляем 100 граммов нарезанного кольцами чеснока. Он придает пикантность. Если эта закуска надоела, то можно использовать ее как соус к мясу. Просто открыть баночку, всё измельчить блендером, и готово.

Закуска «Хризантема»


Для «Хризантемы», рецептом которой поделилась с нами читательница под ником Зоренка, понадобятся два килограмма кабачков, 200 граммов петрушки и 200 граммов чеснока. Для маринада — пол-литра воды, стакан сахара, стакан растительного масла, 4–5 горошин душистого перца, 3 столовые ложки соли, полстакана уксуса 6%.

— Кабачки очистить, нарезать полукольцами как можно тоньше и плотно уложить в эмалированную кастрюлю, прослаивая рубленой петрушкой и мелконарезанным чесноком, — рассказывает читательница. — Залить кипящим маринадом и поставить под гнет на сутки. Затем разложить в подготовленные банки и стерилизовать 15–20 минут, закатать. Чудесная закуска готова.

Салат из кабачков


У этой закуски, рецепт которой нам раскрыла читательница под ником Красата, нет названия, так что вы можете проявить фантазию и придумать его самостоятельно. В остальном девушка советует придерживаться рецепта.

В любой непонятной ситуации делайте салат и закатывайте его в банки

В любой непонятной ситуации делайте салат и закатывайте его в банки

Поделиться

— Для начала приготовим маринад: смешаем растительное масло, сахар, соль, уксус и хорошо перемешаем, — рассказывает читательница. — Затем вымоем кабачки (от кожуры очищать не надо) и нарежем их соломкой. Лук почистим, промоем и нарежем полукольцами. Перец помоем, удалим семена и нарежем соломкой. Помидоры пропустим через мясорубку. В кипящий маринад кладем по очереди: вначале кабачки — варим 5 минут, помешивая. После лук — варим 5 минут. Дальше болгарский перец — варим 5 минут. И помидоры — варим уже 10 минут, не забывая помешивать. Горячий салат разложить в стерилизованные банки и закатать.

Девушка говорит, что такой салат можно использовать и как закуску, и как дополнение ко вторым блюдам, и даже добавлять в домашнюю пиццу первым слоем — останется только положить сверху колбасу, мясо, сыр и другие ингредиенты, которые вам нравятся.

Маринованные молодые кабачки


Читательница под ником Светлана 3305, которая поделилась с нами этим рецептом, говорит, что маринованные молодые кабачки отлично подойдут и в качестве легкой закуски к мясу, и станут прекрасным дополнением к картошке.

Из чего приготовить маринованные молодые кабачки

Из чего приготовить маринованные молодые кабачки

Поделиться

Когда собрали все ингредиенты, порежьте кабачки кружочками толщиной около пяти миллиметров, чеснок очистите и порежьте тонкими кружочками, измельчите зелень, сложите всё это в банку и хорошенько перемешайте.

Затем поставьте воду на огонь, а когда закипит — добавьте уксус, сахар, соль, растительное масло, перец горошком и лавровый лист, тщательно перемешайте рассол, вылейте его в банку с кабачками и дайте промариноваться сутки. На следующий день маринованные кабачки будут готовы.

Салат «Кабачки как капуста»


У нашей читательницы, скрывающейся под ником Костромичка, есть несколько рецептов заготовок, по вкусу которых вы и не поймете, что в банке кабачки. Одно из таких блюд, признается девушка, в итоговом варианте больше похоже на капусту.

Для этой закуски вам понадобятся два килограмма кабачков, восемь болгарских перцев и четыре средних моркови. Для маринада — две столовые ложки соли, стакан сахара, столовая ложка растительного масла, столько же (или чуть меньше) уксуса 9% и приправа для моркови по-корейски по вкусу.

— Кабачки и морковь трем на «корейской» терке, перец режем соломкой, всё это бросаем в маринад и даем постоять пять часов, периодически помешивая. После чего раскладываем всё по стерилизованным и сухим банкам и стерилизуем 20 минут, — рассказывает девушка.

Салат «Кабачки как грузди»


Чтобы кабачки получились похожими на грузди, девушка делится следующим рецептом.

В рецепте нет ни одного гриба, но читательница Городских порталов утверждает, что кабачки будут похожи на грузди

В рецепте нет ни одного гриба, но читательница Городских порталов утверждает, что кабачки будут похожи на грузди

Поделиться

Режем кабачки кубиками и отправляем в кастрюлю вместе с порезанными морковью, зеленью и чесноком, добавляем перец, соль, сахар, уксус и масло. Всё хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться на три часа. После этого раскладываем получившийся салат по банкам, стерилизуем 15–20 минут, закатываем и укутываем до остывания.

Салат по-корейски из кабачков


Для этого салата вам понадобятся три килограмма кабачков, полкило моркови и лука, две столовые ложки соли, 200 граммов сахара, 100 граммов растительного масла, 100 мл уксуса 9%, пакетик приправы по-корейски и две головки чеснока.

Морковь и кабачки натереть на терке для корейских салатов. Лук мелко нарезать, добавить соль, сахар, растительное масло, уксус, приправу и чеснок. Всё хорошо перемешать, разложить по банкам и стерилизовать 30 минут.

Салат из свеклы и кабачков


Читательница Ольга Дуболазова предлагает рецепт блюда, которое можно есть как салат или использовать в качестве заправки для борща.

— Отварите килограмм свеклы и натрите ее на терке. Добавить 1,5 килограмма кабачков (измельчаете или на терке, или ножом), головку чеснока среднего размера и 5–6 средних луковиц, — рассказывает Ольга. — Засыпьте всё это любимыми приправами. В моем случае это укроп, кориандр и перец. Добавьте уксус и растительное масло по 10 столовых ложек, соль по вкусу. Раскладываете по баночкам и стерилизуете 10 минут.

Острые кабачки


Если любите блюда поострее, вам может пригодиться рецепт, которым поделилась наша читательница под ником Ольгакам.

Что нужно, чтобы приготовить острые кабачки

Что нужно, чтобы приготовить острые кабачки

Поделиться

Чтобы приготовить эту закуску, помойте кабачки и нарежьте их брусочками, переложите в миску, измельчите зелень ножом, чеснок пропустите через пресс и добавьте к кабачкам вместе с остальными ингредиентами. Перемешайте и оставьте на столе примерно на три часа. После чего переложите подготовленные кабачки в чистые банки, прикройте их крышками и отправляйте в кастрюлю для стерилизации (чтобы банки не лопнули, девушка рекомендует положить на дно кастрюли полотенце), налив теплую воду «по плечики» банок. Стерилизуйте 7–8 минут, плотно закрутите крышки и оставляйте банки под теплым одеялом до полного остывания.

По теме

едазаготовкикабачкилетодомашние заготовкирецепты
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2