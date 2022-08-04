Только не лечо! 9 вкусных заготовок из кабачков на зиму

Совсем скоро отряды кабачков оккупируют наши квартиры (а у кого-то уже начали), и тогда мы снова столкнемся с вопросом, возникающим из года в год: куда это всё девать? Предупрежден — значит вооружен! Идем на опережение и записываем рецепты заготовок из кабачков на зиму. Ими с нами поделились главные кабачководы и кабачковеды — наши читатели.



Кабачковая мозаика

Свое название «Кабачковая мозаика» получила из-за того, что читательница под ником Ната 2705, которая поделилась рецептом, готовит ее из кабачков разных расцветок: желтых, белых и зеленых, а для цвета и вкуса добавляет морковь.