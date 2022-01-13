«Партнер не выходит на связь»: в Новосибирске закрылась столичная сеть фастфуда

В Новосибирске перестали работать обе точки сети «Воккер». Она проработала в городе шесть лет, но так и не смогла добиться здесь каких-то видимых успехов.
У сети было в Новосибирске два заведения на фуд-кортах. Точка в ТРЦ «Аура» перестала работать еще в прошлом месяце, а закусочная в МЕГА закрылась в начале января, сообщили в торговых центрах. Связаться с франчайзи не удалось. Не могут этого сделать и в московском офисе сети.
— Мы пока сами не понимаем ситуацию, что там происходит. Партнер не выходит с нами на связь, и точки закрыты и в «Ауре» и в МЕГЕ. Может быть и будет открытие позже, если найдем адекватного партнера, — сообщил представитель сети «Воккер» в соцсетях.
Сеть «Воккер» была основана в 2007 году в Москве бывшим копирайтером международного рекламного агентства BBDO Алексеем Гисаком. Какого-то особенного успеха проект не имел, к 2015 году, когда первая точка заработала в Новосибирске, у нее было всего порядка 25 точек по всей стране. Тем не менее, местный франчайзи — ООО «Воккер Новосибирск» — открыл два заведения в торговых центрах «Аура» и МЕГА, которые проработали шесть лет.
По данным «Контур.Фокус», основными владельцами (им принадлежат по 45% долей общества) ООО «Вокер Новосибирск» являются Алексей Сон (это его единственный бизнес) и Яна Лунинская. Лунинская ранее работала руководителем нескольких предприятий группы «Терра» (сети «Суши-Терра» и «Кофе-Терра» — сейчас все закрыты). В июле 2021 года владельцы предприятия сменили регистрацию с Новосибирска на Сочи.
«Воккер» предлагал довольно стандартный набор блюд кухонь стран Юго-Восточной Азии (жаренная на воке лапша, супы Фо Бо и Том Ям, салаты). Однако, очередей у этих заведений никогда не наблюдалось. В условиях отсутствия похожих проектов, «Воккеру» еще удавалось привлекать покупателей, но с открытием в «Ауре» и МЕГЕ более крупных заведений сети Tom Yum Bar, которые так же специализируются на кухне ЮВА, ситуация столичной сети еще более усложнилась. Сыграли роль и потери, которые понесли рестораторы в 2020–2021 годах из-за пандемийных ограничений. В «Ауре», например, перестала работать точка сети МясоRoob.
О наиболее заметных потерях на новосибирском ресторанном рынке можно прочитать в материале ресторанного обозревателя НГС Стаса Соколова.