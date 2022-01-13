«Партнер не выходит на связь»: в Новосибирске закрылась столичная сеть фастфуда

В Новосибирске перестали работать обе точки сети «Воккер». Она проработала в городе шесть лет, но так и не смогла добиться здесь каких-то видимых успехов.

У сети было в Новосибирске два заведения на фуд-кортах. Точка в ТРЦ «Аура» перестала работать еще в прошлом месяце, а закусочная в МЕГА закрылась в начале января, сообщили в торговых центрах. Связаться с франчайзи не удалось. Не могут этого сделать и в московском офисе сети.

— Мы пока сами не понимаем ситуацию, что там происходит. Партнер не выходит с нами на связь, и точки закрыты и в «Ауре» и в МЕГЕ. Может быть и будет открытие позже, если найдем адекватного партнера, — сообщил представитель сети «Воккер» в соцсетях.

