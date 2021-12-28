Вкусный подарок для близких! Как правильно и красиво подать красную рыбу к праздничному столу

На новогоднем праздничном столе всегда уместны закуски из красной рыбы. Даже довольно небольшой кусочек можно подать так, что угостятся все, стол будет в итоге красивым, вкусным и полезным. Для здоровья россиян рыба — настоящее спасение. Как подать ее правильно и красиво, рассказывает творческая хозяюшка из Архангельска Елена Зуева.

Раньше я просто делала с рыбой бутерброды, но захотелось освоить и другие способы красивой подачи. Сестра научила меня делать розочки из красной рыбы, а потом я стала делать и рулетики, а также закуски в лаваше — крайне быстрые. Делюсь своими хитростями с кухни.

