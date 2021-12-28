Вкусный подарок для близких! Как правильно и красиво подать красную рыбу к праздничному столу

На новогоднем праздничном столе всегда уместны закуски из красной рыбы. Даже довольно небольшой кусочек можно подать так, что угостятся все, стол будет в итоге красивым, вкусным и полезным. Для здоровья россиян рыба — настоящее спасение. Как подать ее правильно и красиво, рассказывает творческая хозяюшка из Архангельска Елена Зуева.
Раньше я просто делала с рыбой бутерброды, но захотелось освоить и другие способы красивой подачи. Сестра научила меня делать розочки из красной рыбы, а потом я стала делать и рулетики, а также закуски в лаваше — крайне быстрые. Делюсь своими хитростями с кухни.
Стоит ли говорить о том, как полезна красная рыба? Зимой этот продукт обязательно должен появляться на столе. Если отказаться от «мусора» в питании и подходить к тратам разумно, вполне реально найти рыбу по приемлемой цене и вводить ее в рацион если и понемногу, но системно.
Итак. Вот одно из моих наблюдений. Чтобы легче было тонко и красиво нарезать рыбное филе, немного подморозьте перед этим рыбу и тонким ножом режьте ее под наклоном к слою чешуи.
Если хотите сделать розочку, сверните тонкий пласт в трубочку — это будет серединка цветка. Вокруг нее можно сделать еще лепестки — тоже из тонких пластин филе. Цветок можно закрепить зубочисткой или шпажкой, проткнув его снизу насквозь.
Розочки из красной рыбы можно украсить оливками, дольками лимона, зеленью — веточками укропа, петрушки, базилика, перьями зеленого лука. Хорошо сочетаются с рыбой ломтики соленого или свежего огурца, листья салата или пекинской капусты, колечки лука-порея.
А рулетики я делаю так — заворачиваю в тонкий пласт рыбы творожный сыр, украшаю долькой лимона, протыкаю шпажкой. А розочки, кстати, удобно подавать в тарталетках.
Что касается бутербродов, можно вместо хлеба использовать зерновые крекеры. Смажьте их сыром, уложите рыбку и сверху пришпильте оливку. Можно украсить канапе из рыбы стружкой сливочного масла.
Недавно я открыла для себя закуску из красной рыбы и лаваша. Это очень вкусно, просто и красиво! Лаваш нужно смазать плавленым или другим мягким сыром, уложить кусочки рыбы и зелень по вкусу, свернуть и нарезать рулетиками. Вместо лаваша можно использовать и несладкие блинчики, закуска получится просто объедение!
Наконец, филе красной рыбы можно нарезать крупными кубиками и нанизать на деревянные шпажки вместе с оливками и кусочками твердого сыра. Получатся этакие рыбные шашлычки.
Приятного вам аппетита и теплого уютного торжества!
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