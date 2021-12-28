28 декабря вторник
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 7/10
usd 73.23
eur 82.94
Тема дняПешеход с револьвером напал на шоумена

Елена Зуева

журналист из Архангельска

Елена Зуева

журналист из Архангельска
Все новости
Все новости

Вкусный подарок для близких! Как правильно и красиво подать красную рыбу к праздничному столу

Простые наблюдения хозяйки, но ведь как раз из мелочей и складывается настоящее торжество

1 139
3Обсудить

Поделиться

Важно не только вкусно накормить семью и друзей, но и создать праздничным вечером уют

Важно не только вкусно накормить семью и друзей, но и создать праздничным вечером уют

Поделиться

На новогоднем праздничном столе всегда уместны закуски из красной рыбы. Даже довольно небольшой кусочек можно подать так, что угостятся все, стол будет в итоге красивым, вкусным и полезным. Для здоровья россиян рыба — настоящее спасение. Как подать ее правильно и красиво, рассказывает творческая хозяюшка из Архангельска Елена Зуева.

Раньше я просто делала с рыбой бутерброды, но захотелось освоить и другие способы красивой подачи. Сестра научила меня делать розочки из красной рыбы, а потом я стала делать и рулетики, а также закуски в лаваше — крайне быстрые. Делюсь своими хитростями с кухни.

Стоит ли говорить о том, как полезна красная рыба? Зимой этот продукт обязательно должен появляться на столе. Если отказаться от «мусора» в питании и подходить к тратам разумно, вполне реально найти рыбу по приемлемой цене и вводить ее в рацион если и понемногу, но системно.

Вот, чем хороши новогодние закуски с рыбой

Вот, чем хороши новогодние закуски с рыбой

Поделиться

Итак. Вот одно из моих наблюдений. Чтобы легче было тонко и красиво нарезать рыбное филе, немного подморозьте перед этим рыбу и тонким ножом режьте ее под наклоном к слою чешуи.

Ну, классика же! Хотя сегодня есть много способов уйти от хлеба, если переживаете за фигуру

Ну, классика же! Хотя сегодня есть много способов уйти от хлеба, если переживаете за фигуру

Поделиться

Если хотите сделать розочку, сверните тонкий пласт в трубочку — это будет серединка цветка. Вокруг нее можно сделать еще лепестки — тоже из тонких пластин филе. Цветок можно закрепить зубочисткой или шпажкой, проткнув его снизу насквозь.

Розочки из красной рыбы можно украсить оливками, дольками лимона, зеленью — веточками укропа, петрушки, базилика, перьями зеленого лука. Хорошо сочетаются с рыбой ломтики соленого или свежего огурца, листья салата или пекинской капусты, колечки лука-порея.

У меня получаются вот такие цветочки, заметьте, в этом году это еще и цвета тигра

У меня получаются вот такие цветочки, заметьте, в этом году это еще и цвета тигра

Поделиться

А рулетики я делаю так — заворачиваю в тонкий пласт рыбы творожный сыр, украшаю долькой лимона, протыкаю шпажкой. А розочки, кстати, удобно подавать в тарталетках.

Что касается бутербродов, можно вместо хлеба использовать зерновые крекеры. Смажьте их сыром, уложите рыбку и сверху пришпильте оливку. Можно украсить канапе из рыбы стружкой сливочного масла.

Недавно я открыла для себя закуску из красной рыбы и лаваша. Это очень вкусно, просто и красиво! Лаваш нужно смазать плавленым или другим мягким сыром, уложить кусочки рыбы и зелень по вкусу, свернуть и нарезать рулетиками. Вместо лаваша можно использовать и несладкие блинчики, закуска получится просто объедение!

Когда и красиво, и вкусно, и полезно, и времени не требует

Когда и красиво, и вкусно, и полезно, и времени не требует

Поделиться

Наконец, филе красной рыбы можно нарезать крупными кубиками и нанизать на деревянные шпажки вместе с оливками и кусочками твердого сыра. Получатся этакие рыбные шашлычки.

Приятного вам аппетита и теплого уютного торжества!

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Автором колонки может стать любой. У вас есть свое мнение и вы готовы им поделиться? Почитайте рекомендации и напишите нам!

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

рецепт на Новый годкак украсить стол на Новый годчто подать на стол в Новый годчто приготовить в год тигра
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter