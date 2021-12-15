Алма-атинский коктал и банановая яичница: пять быстрых рецептов простых блюд от читателей НГС

Кажется, чтобы питаться вкусно и разнообразно, нужно проводить на кухне невероятно большое количество времени. Но наши читатели доказали, что это не так, и прислали нам несколько интересных рецептов, которые позволят вам сэкономить время. Посмотрите их с нами и поделитесь рецептами блюд, которые спасают от долгой готовки вас.



Горячие бутерброды

Читатель Алексей предложил приготовить закусочные бутерброды из консервированной сайры с яйцами и сыром.



— Нам понадобится 1 банка консервированной сайры, 1 головка репчатого лука, 4 вареных яйца, багет, 100 граммов сливочного масла, майонез, сыр «Дружба» или колбасный сыр. Банку сайры без масла перемешать с измельченным репчатым луком. Добавить измельченное через крупную терку яйцо и перемешать со столовой ложкой майонеза. Нарезать багет слайсами не более 1,5 см и смазать каждый кусочек тонким слоем сливочного масла. Распределяем начинку по нашим слайсам, добавляем натертый сыр и отправляем в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут, — пишет Алексей.