Алма-атинский коктал и банановая яичница: пять быстрых рецептов простых блюд от читателей НГС

Кажется, чтобы питаться вкусно и разнообразно, нужно проводить на кухне невероятно большое количество времени. Но наши читатели доказали, что это не так, и прислали нам несколько интересных рецептов, которые позволят вам сэкономить время. Посмотрите их с нами и поделитесь рецептами блюд, которые спасают от долгой готовки вас.
Горячие бутерброды
Читатель Алексей предложил приготовить закусочные бутерброды из консервированной сайры с яйцами и сыром.
— Нам понадобится 1 банка консервированной сайры, 1 головка репчатого лука, 4 вареных яйца, багет, 100 граммов сливочного масла, майонез, сыр «Дружба» или колбасный сыр. Банку сайры без масла перемешать с измельченным репчатым луком. Добавить измельченное через крупную терку яйцо и перемешать со столовой ложкой майонеза. Нарезать багет слайсами не более 1,5 см и смазать каждый кусочек тонким слоем сливочного масла. Распределяем начинку по нашим слайсам, добавляем натертый сыр и отправляем в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут, — пишет Алексей.
Крем-суп из брокколи
Рецептом своего простого блюда поделился и читатель Дмитрий. Для этого рецепта все необходимые ингредиенты точно найдутся в любом холодильнике.
— Берем пачку замороженных брокколи, полпачки сливочного масла, луковицу и сливки 15% жирности. Отличный крем-суп получится. Нужно начать пассеровать масло с луком, добавить неразмороженную пачку брокколи. Прогреть хорошенько и влить сливки, дать закипеть, затем блендером довести до состояния крема. Перед блендированием по вкусу можно добавить замороженный шпинат.
Яичница с бананом и беконом
Читатель под ником vi_aty предложил свой рецепт быстрого блюда. А вы когда-нибудь пробовали такое сочетание продуктов?
— Пожарить мелко нарезанный бекон, добавить порезанный полукольцами репчатый лук, а чуть позже — нарезанный полукольцами банан. Минуты через 2 разбить в сковородку яйца, посолить, поперчить. Минут через 3 посыпать тертым сыром и держать под крышкой, пока консистенция белка и желтка не устроит. Очень вкусная яичница.
«Комплимент от мужчин»
Читательница Светлана предложила рецепт под названием «пивные стаканчики». Еще эту закуску называют «ленивая пицца» или «комплимент от всех мужчин».
— Для начала покупаем (или находим в холодильнике) батон, молоко, фарш, лук, немного сыра, майонез и кетчуп. Затем режем батон на толстые кусочки в 5–7 см. Обмакиваем с двух сторон этот кусочек в молоко и делаем воображаемый стаканчик с дном. Далее обжариваем лук и фарш (я обжариваю заранее). Важно: мяса должно быть больше, чем лука. Утрамбовываем эту смесь в наши стаканчики, сверху смазываем кетчунезом (майонез + кетчуп). Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10–15 минут. На последнем этапе посыпаем тертым сыром.
Коктал
Читательница Владлена поделилась рецептом блюда под названием коктал. Она рассказала, что бывают национальные блюда, а это — территориальное. Такой эксклюзив, который можно попробовать лишь у подножий Алатау, готовят исключительно в Алма-Аты и области.
— Покупаем свежайшего сазана или карпа, или белого амура, или (если уж удивлять, так удивлять) форель. Чистить не нужно (это не может не радовать). Разрезаем рыбу со спинки. Убираем внутренности и жабры, хорошо промываем. Раскладываем ее, как камбалу, на противень, застеленный фольгой. Затем щедро поливаем лимонным соком, смазываем смесью из соли и черного перца, можно добавить немного паприки. Теперь пусть наша рыбка постоит минут 20–30, пропитается. После этого слегка смазываем рыбу майонезом. Режем лук полукольцами и выкладываем на рыбу. Помидоры нарезаем кружочками и раскладываем поверх лука. Сверху сеточкой выдавливаем майонез и кетчуп. Всю эту красоту ставим в разогретую до 180 градусов духовку, режим «верх-низ». Через час достаем и наслаждаемся эксклюзивным блюдом. Кстати, если останется на утро, то будет еще вкуснее, даже холодным.
Недавно наш ресторанный обозреватель Стас Соколов проинспектировал «Гастрокорт», открывшийся на Центральном рынке. Читайте его обзор о том, какие блюда его удивили, а что весьма смутило на этом гастромаркете.