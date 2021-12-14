На месте известного «Иль Патио» на Красном проспекте начались работы — мы узнали, кто там откроется

В помещении закрытого ресторана «Иль Патио» на Красном проспекте начался ремонт. Новым арендатором этого знакового помещения стало заведение «Батоно Хинкали».



Столичная ресторанная группа «Росинтер» открыла «Иль Патио» в здании Облпотребсоюза (Красный проспект, 29) в 1998 году (первоначально сеть называлась «Патио Пицца»). Заведение проработало 22 года и было закрыто в августе 2020 года. С тех пор помещение стояло пустым, местные рестораторы не решались взять в работу такую крупную площадку в центре, объясняя это слишком высокой арендной платой и крупным размером самого помещения.