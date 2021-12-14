На месте известного «Иль Патио» на Красном проспекте начались работы — мы узнали, кто там откроется

В помещении закрытого ресторана «Иль Патио» на Красном проспекте начался ремонт. Новым арендатором этого знакового помещения стало заведение «Батоно Хинкали».
Столичная ресторанная группа «Росинтер» открыла «Иль Патио» в здании Облпотребсоюза (Красный проспект, 29) в 1998 году (первоначально сеть называлась «Патио Пицца»). Заведение проработало 22 года и было закрыто в августе 2020 года. С тех пор помещение стояло пустым, местные рестораторы не решались взять в работу такую крупную площадку в центре, объясняя это слишком высокой арендной платой и крупным размером самого помещения.
Новый арендатор этого помещения — сеть «Батоно Хинкали», принадлежит ресторатору из Новокузнецка Дамиру Галиеву. В Новосибирске у него работает заведение на Семьи Шамшиных, 64, еще по одному ресторану открыто в Новокузнецке и Кемерово. «Батоно Хинкали» арендует только помещение «Иль Патио», небольшая соседняя площадка, которую занимало японское кафе «Росинтера» под названием «Планета Суши», всё еще сдается в аренду.
В новосибирском ресторане сети, расположенном на Семьи Шамшиных, корреспонденту НГС сообщили, что новое заведение должно заработать на Красном проспекте уже 18 декабря.
Новокузнецкий предприниматель работает на новосибирском рынке с 2014 года, когда открыл здесь ресторан узбекской кухни «Тандыр». Тогда же Галиев приобрел у новосибирской компании «Фуд-мастер» два ресторана на Ленина, 1, открыв на месте одного из них собственный проект (кафе русской кухни), но уже в 2016 году оба заведения были закрыты. Работу продолжил один «Тандыр», который в прошлом году на волне популярности грузинской кухни был переименован в «Батоно Хинкали».
По данным 2ГИС, в Новосибирске работает 41 заведение, указавшее грузинскую кухню в своем описании. В реальности, правда, специализированно грузинскими можно считать не более половины из них, включая небольшие демократичные заведения. В пятиминутной шаговой доступности к будущему новому ресторану уже работают специализированно грузинские заведения «Мишико», «Рэсторани», «Мегобари», а также сочетающие грузинскую и среднеазиатскую кухни «Аджикинежаль» и «Чучвара».
На прошлой неделе в Новосибирске на Центральном рынке начал работать «Гастрокорт», где сделана попытка хотя бы в какой-то мере повторить успех аналогичных столичных проектов, которые стали очень популярны в последние три-четыре года.