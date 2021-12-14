Готовим дома майонез и кетчуп. Два проверенных рецепта

Скоро настанет то время, когда майонез и кетчуп начнут литься реками. В салаты и горячее, к мясу, к пельменям — практически ко всему, что окажется на новогоднем столе. Кроме фруктов, разумеется. Когда-нибудь потом мы обязательно разберем, к чему приведет употребление соусов в гастрономических масштабах, а пока разберемся, как приготовить майонез и кетчуп собственными руками. Да, это, возможно, дольше, чем сбегать в магазин, зато вы сможете смело заявить, что вы целиком и полностью накрыли стол самостоятельно.
На самом деле, для приготовления домашних майонеза и кетчупа понадобится не так уж много времени — удовольствие от результата будет в разы дольше. Так что мы взяли два элементарных рецепта, которые нам посоветовала эксперт по кулинарии Светлана Лебедева, чтобы вы могли приготовить столько соуса, сколько захочется.
Майонез
К майонезу бывает много претензий по части консервантов и прочих «ешек», а у его домашней версии многих из этих составляющих не будет. Разве что те, что есть в других ингредиентах, из которых готовится майонез.
Выпустите яичный желток в миску с круглым дном. Добавьте чайную ложку горчицы, щепотку соли и щепотку перца. Венчиком взбейте смесь до однородной массы. Выжмите сок половины лимона, взбейте и понемногу, по капле, добавляйте растительное масло, продолжая энергично взбивать. Когда майонез загустеет, масло можно вливать уже тонкой струйкой. Кстати, масло можно использовать самое обычное рафинированное. Можно добавить пару ложек оливкового, но не стоит готовить майонез только на нем — оно горчит, да и выйдет дороже.
Помните, что у нас осталось второе яйцо? Выпускайте желток из него в другую миску. Добавьте горчицы, немного лимонного сока и взбейте. Теперь понемногу добавляйте сюда смесь из первой миски. Буквально по каплям.
На приготовление такого майонеза у вас уйдет десять минут. А если готовить с блендером, то всего три. В этом случае план действий совсем простой. Выпускайте в стакан одно яйцо целиком и один желток, добавьте столовую ложку горчицы или сок половины лимона, по половине чайной ложки соли и перца, крутите пять секунд на высоких оборотах, затем тонкой струйкой, порциями вливайте стакан растительного масла. Попробуйте и выправьте вкус по соли, сахару и перцу. Если собираетесь какое-то время хранить майонез, его нужно стабилизировать. Влейте в него столовую ложку кипятка и размешайте. Если майонез получился слишком густым, его можно разбавить лимонным соком, сливками или сметаной.
Кетчуп
Состав кетчупа, к которому мы все привыкли, компания Heinz запатентовала в 1876 году. Помидоры, дистиллированный уксус, коричневый сахар, соль и специи — это уже томатная классика.
Бланшируйте томаты и очистите их от шкурки. Нарежьте лук и перцы, добавьте соль и ставьте все это на сильный огонь. Как закипит — откройте крышку и убавьте огонь на минимум. В таком состоянии тушите томатную массу без крышки 2,5 часа, иногда помешивая. Готово? Остужайте то, что у вас получилось, и пробейте в блендере до однородности. Теперь добавьте 50 мл уксуса 9% и полстакана стакана сахара (хотя, количество сахара — дело вкуса).
Энтузиасты, не готовые останавливаться на классическом рецепте, могут добавить в кетчуп корицу, душистый перец, сушеный сельдерей, черный перец, паприку или красный перец и гвоздику.
СЮЖЕТ
Теперь возвращайте всё на сильный огонь и доведите до кипения. Закипело? Сведите огонь до минимума и оставьте с открытой крышкой на 30 минут, периодически помешивая. Стерилизуйте банки, наполните и закройте. Теперь у вас есть полтора литра домашнего кетчупа, осталось только придумать, с чем его съесть.
А если у вас осталось много свободного времени и гора энтузиазма, посмотрите и другие рецепты соусов, которые можно сделать самостоятельно — песто, сальсы и остальных.