Готовим дома майонез и кетчуп. Два проверенных рецепта

На самом деле, для приготовления домашних майонеза и кетчупа понадобится не так уж много времени — удовольствие от результата будет в разы дольше. Так что мы взяли два элементарных рецепта, которые нам посоветовала эксперт по кулинарии Светлана Лебедева, чтобы вы могли приготовить столько соуса, сколько захочется.



Майонез

К майонезу бывает много претензий по части консервантов и прочих «ешек», а у его домашней версии многих из этих составляющих не будет. Разве что те, что есть в других ингредиентах, из которых готовится майонез.

