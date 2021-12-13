УФАС объявило о снижении стоимости воды и еды в аэропорту Толмачево

Новосибирская антимонопольная служба объявила о том, что в новосибирском аэропорту Толмачево снизятся цены в кафе и ресторанах.



— Новосибирское УФАС России провело мониторинг формирования цен на услуги общественного питания в аэропорту Толмачево. Сотрудники ведомства совместно с представителями кафе и ресторанов проработали меры, направленные на обеспечение доступных цен на услуги общественного питания и питьевую воду на территории аэропорта, — сообщает Новосибирский УФАС.



После проверки в меню, заявляют в УФАС, введут блюда доступной ценовой категории, которые будут на 15% ниже реализуемых. Также расширят ассортимент питьевой бутилированной воды, стоимость которой будет на 43–47% ниже уже имеющейся в продаже, и снизят на 10% цены на отдельные позиции кофе.