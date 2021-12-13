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УФАС объявило о снижении стоимости воды и еды в аэропорту Толмачево

Антимонопольная служба устроила проверку в кафе и ресторанах на территории транспортного узла

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Ожидается, что вода в Толмачево подешевеет на 43–47%

Ожидается, что вода в Толмачево подешевеет на 43–47%

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Новосибирская антимонопольная служба объявила о том, что в новосибирском аэропорту Толмачево снизятся цены в кафе и ресторанах.

— Новосибирское УФАС России провело мониторинг формирования цен на услуги общественного питания в аэропорту Толмачево. Сотрудники ведомства совместно с представителями кафе и ресторанов проработали меры, направленные на обеспечение доступных цен на услуги общественного питания и питьевую воду на территории аэропорта, — сообщает Новосибирский УФАС.

После проверки в меню, заявляют в УФАС, введут блюда доступной ценовой категории, которые будут на 15% ниже реализуемых. Также расширят ассортимент питьевой бутилированной воды, стоимость которой будет на 43–47% ниже уже имеющейся в продаже, и снизят на 10% цены на отдельные позиции кофе.

В пресс-службе Новосибирского УФАС уточнили, что проверка началась не по жалобам жителей. Такое указание пришло из центрального УФАС России, и сейчас цены проверяют во всех аэропортах России. Специалисты смотрят на ценообразование, изучают причины возможного необоснованного повышения стоимости продуктов, в том числе питьевой воды.

Как рассказали в пресс-службе Толмачево, в администрацию аэропорта жалоб насчет цен не поступало. Также администрация не контролирует цены.

В «Чашке кофе» и кофе «Погнали» от комментариев отказались. В ресторане «Хамовники» сказали, что комментарий дадут позже. В «Шоколаднице», которая расположена в Толмачево, на номер телефона не отвечают.

В начале сентября в Толмачево открыли новую зону Comfort Lounge для владельцев премиальных карт, но пассажиры ответили критикой на нововведение. Их возмутило соотношение цены и качества. Также один из пассажиров сфотографировал еду, которая показалась ему недостаточно хорошей, и плохо убранный зал.

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