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«Это больше столовую напоминает»: пассажиры раскритиковали комфортную зону в Толмачёво, где просят 2200 рублей за вход

В аэропорту говорят, что к ним жалоб не поступало, а владельцы зоны считают неприглядные снимки недоразумением

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Еда, которая включена в стоимость, помещается на этот стол

Еда, которая включена в стоимость, помещается на этот стол

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Посетители раскритиковали новую зону комфорта в аэропорту Толмачёво

В новосибирском аэропорту Толмачёво 14 сентября открыли новую зону Comfort Lounge для владельцев премиальных карт, но пассажиры ответили критикой на нововведение. Их возмутило соотношение цены и качества. Также один из пассажиров сфотографировал еду, которая показалась ему недостаточно хорошей, и плохо убранный зал. Владельцы зоны в ответ назвали недоразумением снимки посетителя, а также предоставили свои фотографии. НГС выслушал версии двух сторон.

Какие условия посещения

Вход в новую зону стоит 2200 рублей, максимальная продолжительность пребывания — 3 часа. Пройти туда могут владельцы карт Priority pass, Dinners club international, Dragon pass, Lounge key.

— При отсутствии свободных мест в посещении может быть отказано. В зале предлагается бесплатное фуршетное обслуживание, а также работает бар с широким выбором напитков, холодных и горячих закусок за дополнительную плату, — сообщается на сайте Толмачёво.

«Лучше бы в ресторане посидели»


Пассажиры Толмачёво, которые уже посетили зону, заявили, что в зоне со столов не убирают и кормят однообразной едой.

— Это разделение: здесь эконом, а бизнес-класс лучше, но цены на вход почему-то одинаковые. 2200 рублей за такое, мы бы лучше в ресторане посидели. Тут очень грязно. Мест нет. Это больше столовую напоминает, — рассказал один из посетителей зоны.

Посетители остались недовольны числом мест, выбором еды и тем, что в зале долго убирают

Посетители остались недовольны числом мест, выбором еды и тем, что в зале долго убирают

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Comfort Lounge — это дополнение к основной зоне бизнес-класса. Старый зал работать не перестал.

— Грязь и со столов не убирают от слова совсем. Пассажиры в шоке. В этот зал отправляют всех владельцев премиальных карт. В старом зале я тоже бывал, там хотя бы свинина есть вместо сосиски, — поделился с корреспондентом НГС еще один пассажир Толмачёво Артем Демченко.

Артем Демченко сравнивает бизнес-класс в Толмачёво с зонами в других городах.

— Мы были в бизнес-залах в Анталье, в Каире, в Челябинске. Хуже только в Иркутске. Но это что-то с чем-то. А тут просто не стало никакого сервиса. В Челябинске выбор блюд больше, хотя сам аэропорт меньше в разы, — сравнил Артем Демченко.

Также Артем Демченко сообщил, что людей чаще отправляют в новую зону, чем в старый, более комфортный, по его мнению, зал.

— Всех гонят из старого в новый. В общем, по программе Loundge key должны обслуживать и в старом, и в новом бизнес-залах. По крайней мере, так указано на сайте. Стоимость посещения — 32 доллара, — сообщил Артем Демченко.

Ответ аэропорта и владельцев. Места стало больше


В пресс-службе Толмачёво такие жалобы назвали странными.

— Жалоб в соцсети и пресс-службу не поступало. И места вдвое больше стало. Поэтому странно, — прокомментировали жалобы в пресс-службе аэропорта.

Зал Confort Lounge обслуживает компания ООО «Марс». Они сказали, что фотографии читателей НГС могут быть ошибкой.

— Это, вероятно, всё же какая-то ошибка или недоразумение, — прокомментировала Елена Хмельницкая, директор ООО «Марс», обслуживающего зал Comfort Lounge в аэропорту Толмачёво. Она также прислала фотографии зоны комфорта с чистыми столами, свободными местами и выбором еды.

Посетителям предлагают свежую еду

Посетителям предлагают свежую еду

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Такие блюда предлагали посетителям Confort Lounge 28 сентября

Такие блюда предлагали посетителям Confort Lounge 28 сентября

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ООО «Марс» было зарегистрировано 16 августа 2021 в городе Екатеринбурге. Учредителями являются Владислав Дорошенко (80%) и Наталья Зеленкина (20%), Владислав Дорошенко владеет большой сетью ресторанов в Новосибирске: бар, кафе и рестораны «Хамовники», ООО «Дрим», ООО «Ред хот пицца».

Зал выглядит практически пустым ближе к вечеру

Зал выглядит практически пустым ближе к вечеру

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В Толмачево идет строительство нового терминала. Терминал начали строить осенью 2020 года, а накануне 8 июля представители аэропорта показали корреспондентам НГС, как идет стройка — подробности в фоторепортаже.

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