Посетители раскритиковали новую зону комфорта в аэропорту Толмачёво
В новосибирском аэропорту Толмачёво 14 сентября открыли новую зону Comfort Lounge для владельцев премиальных карт, но пассажиры ответили критикой на нововведение. Их возмутило соотношение цены и качества. Также один из пассажиров сфотографировал еду, которая показалась ему недостаточно хорошей, и плохо убранный зал. Владельцы зоны в ответ назвали недоразумением снимки посетителя, а также предоставили свои фотографии. НГС выслушал версии двух сторон.
Какие условия посещения
Вход в новую зону стоит 2200 рублей, максимальная продолжительность пребывания — 3 часа. Пройти туда могут владельцы карт Priority pass, Dinners club international, Dragon pass, Lounge key.
— При отсутствии свободных мест в посещении может быть отказано. В зале предлагается бесплатное фуршетное обслуживание, а также работает бар с широким выбором напитков, холодных и горячих закусок за дополнительную плату, — сообщается на сайте Толмачёво.
«Лучше бы в ресторане посидели»
Пассажиры Толмачёво, которые уже посетили зону, заявили, что в зоне со столов не убирают и кормят однообразной едой.
— Это разделение: здесь эконом, а бизнес-класс лучше, но цены на вход почему-то одинаковые. 2200 рублей за такое, мы бы лучше в ресторане посидели. Тут очень грязно. Мест нет. Это больше столовую напоминает, — рассказал один из посетителей зоны.
Comfort Lounge — это дополнение к основной зоне бизнес-класса. Старый зал работать не перестал.
— Грязь и со столов не убирают от слова совсем. Пассажиры в шоке. В этот зал отправляют всех владельцев премиальных карт. В старом зале я тоже бывал, там хотя бы свинина есть вместо сосиски, — поделился с корреспондентом НГС еще один пассажир Толмачёво Артем Демченко.
Артем Демченко сравнивает бизнес-класс в Толмачёво с зонами в других городах.
— Мы были в бизнес-залах в Анталье, в Каире, в Челябинске. Хуже только в Иркутске. Но это что-то с чем-то. А тут просто не стало никакого сервиса. В Челябинске выбор блюд больше, хотя сам аэропорт меньше в разы, — сравнил Артем Демченко.
Также Артем Демченко сообщил, что людей чаще отправляют в новую зону, чем в старый, более комфортный, по его мнению, зал.
— Всех гонят из старого в новый. В общем, по программе Loundge key должны обслуживать и в старом, и в новом бизнес-залах. По крайней мере, так указано на сайте. Стоимость посещения — 32 доллара, — сообщил Артем Демченко.
Ответ аэропорта и владельцев. Места стало больше
В пресс-службе Толмачёво такие жалобы назвали странными.
— Жалоб в соцсети и пресс-службу не поступало. И места вдвое больше стало. Поэтому странно, — прокомментировали жалобы в пресс-службе аэропорта.
Зал Confort Lounge обслуживает компания ООО «Марс». Они сказали, что фотографии читателей НГС могут быть ошибкой.
— Это, вероятно, всё же какая-то ошибка или недоразумение, — прокомментировала Елена Хмельницкая, директор ООО «Марс», обслуживающего зал Comfort Lounge в аэропорту Толмачёво. Она также прислала фотографии зоны комфорта с чистыми столами, свободными местами и выбором еды.
ООО «Марс» было зарегистрировано 16 августа 2021 в городе Екатеринбурге. Учредителями являются Владислав Дорошенко (80%) и Наталья Зеленкина (20%), Владислав Дорошенко владеет большой сетью ресторанов в Новосибирске: бар, кафе и рестораны «Хамовники», ООО «Дрим», ООО «Ред хот пицца».
В Толмачево идет строительство нового терминала. Терминал начали строить осенью 2020 года, а накануне 8 июля представители аэропорта показали корреспондентам НГС, как идет стройка — подробности в фоторепортаже.