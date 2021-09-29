— При отсутствии свободных мест в посещении может быть отказано. В зале предлагается бесплатное фуршетное обслуживание, а также работает бар с широким выбором напитков, холодных и горячих закусок за дополнительную плату, — сообщается на сайте Толмачёво.

«Лучше бы в ресторане посидели»

Пассажиры Толмачёво, которые уже посетили зону, заявили, что в зоне со столов не убирают и кормят однообразной едой.



— Это разделение: здесь эконом, а бизнес-класс лучше, но цены на вход почему-то одинаковые. 2200 рублей за такое, мы бы лучше в ресторане посидели. Тут очень грязно. Мест нет. Это больше столовую напоминает, — рассказал один из посетителей зоны.

