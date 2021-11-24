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Тема дняКак 5 человек пытались получить медотводы
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Вы всё еще солите всю еду? Диетологи рассказали, чем грозит эта привычка

Оказывается, в большинстве своем мы в два раза превышаем рекомендованные нормы

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Самое «безопасное», что может произойти, когда вы начнете превышать норму потребления соли, — это стойкая зависимость

Самое «безопасное», что может произойти, когда вы начнете превышать норму потребления соли, — это стойкая зависимость

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Если в 2016 году в своих рекомендациях Минздрав установил, что в год человек должен съедать максимум 4 килограмма соли (11 граммов в день), то сейчас эта норма снижена больше чем вдвое. В 2019 году экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова подписала приказ, который установил новую норму: не больше 5 граммов в день. Таким образом, российские стандарты поместили в рамки общемировых: 5 граммов соли, по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, давно стали суточным максимумом для взрослого человека.

При этом к 2025 году государства — члены ВОЗ планируют уменьшить глобальное потребление соли на 30%. Вместе с тем большинство потребителей превышают даже существующие нормы и съедают от 8 до 11 граммов соли в день. Так сколько соли вы можете себе позволить и что будет, если эту норму превысить?

По данным диетологов, нужное количество натрия (1,3–1,6 грамма в сутки, согласно рекомендациям Роспотребнадзора) содержится в 3–4 граммах столовой соли. Это примерно половина чайной ложки. У детей норма потребления зависит от возраста.

Детям до девяти месяцев соль вообще не надо добавлять

Детям до девяти месяцев соль вообще не надо добавлять

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— Люди должны включать необходимое количество натрия в свой рацион, — говорит врач-гастроэнтеролог Наталья Игнатова. — Полностью бессолевая диета может приводить к неблагоприятному дисбалансу минералов в крови и нарушать функцию щитовидной железы и работу сердца. Натрий в составе соли помогает контролировать артериальное давление и необходим для работы нервов и мышц. Люди должны употреблять соль для нормальной работы клеток и для поддержания кислотного баланса крови.

Самое «безопасное», что может произойти, когда вы начнете превышать норму потребления соли, — это стойкая зависимость: когда чем больше соли ешь, тем больше хочешь.

— Есть такое понятие, как солевой аппетит, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — От этой привычки можно избавиться. На восстановление рецепторов требуется один-два месяца. Когда вы начнете постепенно снижать количество соли, рецепторы адаптируются и будут воспринимать менее соленое как привычно соленое.

Если вовремя не снизить потребление соли, можно нарваться и на более серьезные, чем привыкание, риски. Среди них — инсульт, инфаркт, заболевания почек, высокое артериальное давление, ишемическая болезнь сердца.

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Как контролировать употребление соли, в каких продуктах она содержится в максимальных количествах, где она есть, но вы этого не чувствуете, и можно ли умереть от соленой «передозировки», читайте в нашем обзоре — эти 6 фактов изменят ваше отношение к соли.

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