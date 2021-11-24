Вы всё еще солите всю еду? Диетологи рассказали, чем грозит эта привычка

Если в 2016 году в своих рекомендациях Минздрав установил, что в год человек должен съедать максимум
При этом к 2025 году государства — члены ВОЗ планируют уменьшить глобальное потребление соли на 30%. Вместе с тем большинство потребителей превышают даже существующие нормы и съедают от 8 до 11 граммов соли в день. Так сколько соли вы можете себе позволить и что будет, если эту норму превысить?
По данным диетологов, нужное количество натрия (
— Люди должны включать необходимое количество натрия в свой рацион, — говорит врач-гастроэнтеролог Наталья Игнатова. — Полностью бессолевая диета может приводить к неблагоприятному дисбалансу минералов в крови и нарушать функцию щитовидной железы и работу сердца. Натрий в составе соли помогает контролировать артериальное давление и необходим для работы нервов и мышц. Люди должны употреблять соль для нормальной работы клеток и для поддержания кислотного баланса крови.
Самое «безопасное», что может произойти, когда вы начнете превышать норму потребления соли, — это стойкая зависимость: когда чем больше соли ешь, тем больше хочешь.
— Есть такое понятие, как солевой аппетит, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — От этой привычки можно избавиться. На восстановление рецепторов требуется один-два месяца. Когда вы начнете постепенно снижать количество соли, рецепторы адаптируются и будут воспринимать менее соленое как привычно соленое.
Если вовремя не снизить потребление соли, можно нарваться и на более серьезные, чем привыкание, риски. Среди них — инсульт, инфаркт, заболевания почек, высокое артериальное давление, ишемическая болезнь сердца.
СЮЖЕТ
Как контролировать употребление соли, в каких продуктах она содержится в максимальных количествах, где она есть, но вы этого не чувствуете, и можно ли умереть от соленой «передозировки», читайте в нашем обзоре — эти