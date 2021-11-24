Вы всё еще солите всю еду? Диетологи рассказали, чем грозит эта привычка

Если в 2016 году в своих рекомендациях Минздрав установил, что в год человек должен съедать максимум 4 килограмма соли ( 11 граммов в день), то сейчас эта норма снижена больше чем вдвое. В 2019 году экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова подписала приказ, который установил новую норму: не больше 5 граммов в день. Таким образом, российские стандарты поместили в рамки общемировых: 5 граммов соли, по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, давно стали суточным максимумом для взрослого человека.

