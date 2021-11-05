Неприхотлив в еде и предпочитает русскую кухню. Что ест Владимир Путин

Мы привыкли читать о пирожных с шоколадным ганашем, что подают королеве Елизавете II, и жареных садовых овсянках, обожаемых правительством Франции. А вот президент России удивляет граждан не придирчивостью в выборе блюд, а любовью к простой и здоровой пище. «СтарХит» рассказывает, что известно о меню Владимира Путина.

Непривередливый президент

По слухам, бывшая супруга не сразу распознала пищевые предпочтения Владимира Путина: мол, требовательный муж мог легко отказаться от блюда, которое ему не понравилось. Ну а если угощение удавалось — президент съедал порцию целиком, не удостоив Людмилу Александровну похвалой. Молчаливое одобрение экс первая леди списывала на сдержанность и скромность мужчины.