Неприхотлив в еде и предпочитает русскую кухню. Что ест Владимир Путин

Мы привыкли читать о пирожных с шоколадным ганашем, что подают королеве Елизавете II, и жареных садовых овсянках, обожаемых правительством Франции. А вот президент России удивляет граждан не придирчивостью в выборе блюд, а любовью к простой и здоровой пище. «СтарХит» рассказывает, что известно о меню Владимира Путина.
Непривередливый президент
По слухам, бывшая супруга не сразу распознала пищевые предпочтения Владимира Путина: мол, требовательный муж мог легко отказаться от блюда, которое ему не понравилось. Ну а если угощение удавалось — президент съедал порцию целиком, не удостоив Людмилу Александровну похвалой. Молчаливое одобрение экс первая леди списывала на сдержанность и скромность мужчины.
Вразрез с этим мнением идут комментарии самого Путина и его пресс-секретаря. Президент неоднократно сообщал журналистам, что ест всё без исключений.
— Путин очень неприхотлив в еде и совершенно точно не делает из нее культа. Ест самые простые блюда, — подтверждал Дмитрий Песков. — Только следит за тем, чтобы было поменьше мучного.
Об отношении Владимира Владимировича к трапезе красноречиво рассказывал один давний эпизод. Когда лидер страны только занял свой пост, кремлевские повара ожидали необычных запросов. Кулинары спросили, не желает ли президент чего-то особенного. Путин ответил, что его бы устроили гребешки, имея в виду морских двустворчатых моллюсков, богатых витаминами и белком, однако сотрудники кухни поняли его превратно.
— Приготовили, спрашивают: «Нравится?» Я отвечаю: «Да», — но чувствую, что вкус какой-то странный. А они говорят: «Ну и хорошо, а то мы столько кур зарезали», — делился глава государства забавной историей.
Любимые блюда
Вскоре повара поняли, что зря волновались за меню, ведь невыполнимых задач президент перед ними не ставил.
— Честно говоря, времени на еду особого нет… Люблю же я овощи: помидоры, огурцы, салат. Утром — каши, творог, мед. Если есть выбор между мясом и рыбой — предпочту рыбу, из мяса люблю баранину. К сладкому, в общем, равнодушен, не считая мороженого. Чай пью только зеленый, — делился Путин со СМИ.
Главный «хит» английских аристократов — овсянку — глава РФ не жаловал, гораздо больше ему нравились рис, гречка и пшено. Президент мог позавтракать омлетом или отварными перепелиными яйцами, днем старался употреблять фрукты, а вечер заканчивать стаканом кефира. Также известно, что Владимир Владимирович обожает разносолы, а еще делает витаминный коктейль, в состав которого входят хрен и свекла.
Кремлевский повар Анатолий Галкин уточнял, что еда для первого лица страны готовится отдельно, на так называемой Особой кухне, которая обслуживает только президента, тогда как за остальной банкет отвечает комбинат питания «Кремлевский».
— Конечно, меню президента собирается из тех же продуктов и, может быть, будет отличаться разве что горячим. Но, как правило, первые лица до горячего никогда не доходят. Владимир Владимирович Путин любит хорошие котлеты, баранину, телятину, может и рыбы съесть кусочек. В любом случае они такие же люди, как и мы с вами, — пояснял Галкин.
Алкоголем президент никогда не злоупотреблял: известно, что на официальных мероприятиях в его бокал наливали напиток, где было совсем немного шампанского, вода и лимонный сок. При этом Владимир Путин мог изредка позволить себе хорошее вино, а вот от пива в последнее время отказался: беречь фигуру требуется даже главам государств.
Официальные визиты
Президент много времени проводил в поездках и отмечал, что с радостью пробует местную кухню регионов страны и зарубежья. Разумеется, окружающие внимательно следили, какие именно блюда глава РФ выбирает, когда обедает вне дома. Так, во время визита в Таиланд Путин не отказался от экзотических закусок: жареных креветок, пампушек с цыпленком, арахисом и травами, утки в соусе карри. Президенту подавали лобстеров, тропических рыб и острый суп «Том Ям Кунг». Блюда резко отличались от привычной русской кухни, однако глава РФ продегустировал все угощения, не желая обидеть принимающую сторону.
В 2006-м президент посетил ЮАР и побывал в самом южном ресторане планеты на 200-метровой высоте над уровнем моря — «Два океана». С заведением соседствовала колония пингвинов, кроме того, местные власти предупреждали, что непрошенными гостями здесь порой становятся бабуины. Животные делегацию не потревожили, так что Владимир Владимирович смог спокойно насладиться страусятиной с ближайшей фермы и морепродуктами.
Во дворце Hyderabad House в Нью-Дели президента угощали супом из арбуза, филе семги с соусом из петрушки и сыра, бараниной и курицей на гриле. В качестве гарнира Владимиру Владимировичу подавали традиционную индийскую чечевицу, а фисташковое мороженое — на десерт.
На встречах с Александром Лукашенко президент России ел драники и блины, ну а вместе с Эммануэлем Макроном на ПМЭФ-2018 наслаждался блюдами из осетрины, холодным борщом с козьим сыром, закуской из краба и яблоками в карамели. Хотя о любви Путина к мороженому все были наслышаны, тогда повара сделали исключение и подали вместо ледяного десерта шоколадный торт. Кроме того, по Сети разошлись рецепты оленины с артишоками, которой, по информации СМИ, также угощали Владимира Владимировича.
В нулевых Путин сделал отличную рекламу трактиру «У дороги», находящемуся на Куршской косе: президент приехал с визитом на Балтийский флот, а ужинать отправился в поселок Рыбачий. Путин заказал царскую уху, традиционного для Калининградской области копченого угря, расстегаи с красной икрой и блинчики с земляникой.
Во время российско-германского саммита в Томске Владимир Путин предложил канцлеру Германии отобедать в ресторане «Вечный зов». Ангела Меркель осталась довольна поданными ей сибирскими пельменями. В Праге президент РФ выбрал заведение «У Карлова моста», где отведал чешских колбасок и привел официантов в восторг, согласившись оставить свой автограф.
Объезжая регионы, Путин порой отмечал вкусовые качества местных блюд. Ему понравились карельские калитки — небольшие пирожки из ржаного теста. Высоко глава государства оценивал также татарский чак-чак, беляши и осетинские пироги.
Любимый ресторан
Заведений по долгу службы глава государства посещал немало, но был ли у него любимый ресторан? Долгое время это почетное звание носило «Подворье» в Павловске, куда Владимир Владимирович ездил, еще когда занимал пост вице-губернатора Санкт-Петербурга. В меню даже появился специальный раздел с блюдами для Владимира Путина, чем сотрудники весьма гордились. В список особых угощений попали царская уха, отварная осетрина, сельдь с луком и мясное ассорти от шеф-повара.
Ресторан русской кухни знаменит тем, что здесь Путин отметил свой 48-й день рождения. Тем печальнее прозвучала новость о том, что любимое заведение президента подожгли в 2011-м. За год «Подворье» полностью восстановили и открыли вновь.
По некоторым данным, в Москве Владимир Владимирович часто посещал «Кафе Пушкинъ» на Тверском бульваре, ну а в Санкт-Петербурге наведывался в ресторан «Чайка». Однако большинство всё же пришло к выводу, что Путин не выбирает явных фаворитов, а удостаивает своим вниманием различные заведения. Так, он бывал в «Русской рыбалке» с Жаком Шираком, ел тартар из тунца и пасту с уткой в II Grapollo с олимпийскими чемпионами по дзюдо Ясухиро Ямаситу и Косэя Иноуэ, отдыхал в ресторане-теплоходе «Семирамида».
Походное меню
Путин обожает путешествовать по тайге и даже отмечал позапрошлый день рождения на территории Саяно-Шушенского заповедника. В минувшем сентябре президент выделил три дня на отдых и отправился вместе с Сергеем Шойгу в Сибирь. Политики много ходили пешком, встретили на своем пути стадо маралов, ночевали в палатках на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря.
Многие полагали, что в отпуске президенту требуется особое меню, однако Дмитрий Песков опроверг домыслы: никаких изысков на время походов не предполагается. Даже наоборот: Путин сам ловил рыбу, которую затем пускали на уху. По мнению политика, нет ничего лучше еды, приготовленной на свежем воздухе.