Поможет похудеть или приведет к гастриту? Проверяем на прочность 5 мифов об острой еде

Отчасти это правда. Например, доказано, что такие жгучие специи, как хабанеро, халапеньо и кайенский перец, помогают бороться с лишним весом. Эффект легко объясняется влиянием пряностей на метаболизм. Они ускоряют обмен веществ и заставляют организм сжигать энергию быстрее и эффективнее. А это, в свою очередь, приводит к похудению.



А дело всё в капсаицине — том самом веществе, которое отвечает за жжение во рту. Оно же способно ускорять обмен веществ и снижать аппетит.



— Содержащиеся в острых специях вещества снижают уровень триглицеридов в крови, увеличивают число ферментов в печени, которые участвуют в жировом обмене, ускоряют обмен веществ, активируют процесс окисления жиров, — говорит диетолог Полина Топилина. — Капсаицин нейтрализует хронические воспаления, причиной которых становятся жировые клетки, и уменьшает выработку гормона грелина, отвечающего за чувство голода.



Полина Топилина — диетолог, врач 1-й категории.

Но не думайте, что сможете похудеть, всего лишь добавив перец в рацион. За снижение веса всегда будет отвечать дефицит калорий, а никакой не перец. К тому же ученые выяснили, что у любителей острого вырабатывается своеобразный иммунитет к продукту, поэтому его жиросжигающие свойства сводятся к минимуму.

