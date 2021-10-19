Как рыба может убить иммунную систему человека: отвечают врачи

Пока Всемирная организация здравоохранения рекомендует есть рыбу минимум трижды в неделю, ученые из Океанографического института Скриппса выяснили, что рыба может серьезно навредить человеку. Всё дело в том, что стойкие органические загрязнения из морей и океанов накапливаются в мышечной ткани рыб и могут проникнуть в человеческие клетки. К чему это может привести, нам рассказали эксперты.
В том, что рыба — своеобразная губка, впитывающая в себя всё подряд, а потом отдающая эти богатства человеку, который ее съел, нет заговора защитника животных. В PETA («Люди за этичное отношение к животным» — организация, позиционирующая свою деятельность как ведение борьбы за права животных) заявляют, что рыба — это «химически нагруженное мясо, вредное для здоровья», и призывают отказаться от нее совсем. Верить в это не хочется, но доля правды в этих словах есть.
По данным Роспотребнадзора, в 2019 году по физико-химическим показателям требованиям не соответствовали 3,78% рыбной продукции России. В 2020 году эта цифра выросла до 5,4%. Токсичные элементы (тяжелые металлы и мышьяк) есть во всех видах рыбы и морепродуктов. И чем шире шагает прогресс, тем больше химии. Чаще всего в рыбе находят такие тяжелые металлы, как свинец, кадмий и ртуть.
Часто рыба и моллюски накапливают ртуть в форме высокотоксичного органического соединения — метилртути. Она образуется в результате метаболизма водных микроорганизмов, далее ее поглощают водоросли, которые едят рыбы и другие животные, стоящие выше в пищевой цепи. Это приводит к накоплению в жировой ткани рыб органической ртути. Чем дольше живет рыба, тем больше ртути может накопить.
— К сожалению, учитывая промышленность, морская вода за счет нефтяных пятен и продуктов человеческой жизнедеятельности богата ртутью, солями тяжелых металлов, свинцом, — говорит врач-диетолог Галина Барташевич. — И всё это накапливается в морепродуктах, больше всего — в моллюсках. Если съесть такие продукты, могут появиться тошнота, боли в животе и головные боли. Все мы знаем истории о затонувших танкерах, да и экологическую обстановку не везде можно назвать идеальной. Все эти факторы могут сказаться на том, что в рыбе будет повышенное количество свинца, а это удар по печени и остальному организму. Если выбирать между крупной или мелкой рыбой, то лучше взять мелкую: она не успела накопить в себе экологическую грязь.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук, стаж работы — больше 30 лет.
Врач-диетолог Марият Мухина добавляет, что вредные вещества, которые попадают в рыбу, научились легко обходить иммунную защиту человека. Они прикрепляются к гликопротеину (белку, проводящему вещества в клетку) и вместе с ним проходят через мембрану. В больших количествах токсины могут убить.
— Мышечная масса рыбы накапливает большое количество соединений ртути. Токсины проникают в организм человека (особенно ребенка), разрушают иммунную защиту, то есть она не видит патологические клетки, которые размножаются, и, соответственно, начинается рост опухолей. Больше всего токсинов — в альбакоре (вид тунца), скумбрии, марлине, атлантическом большеголове, — говорит Марият Мухина.
Марият Мухина — врач-диетолог, невролог, доктор медицинских наук.
СЮЖЕТ
По словам специалистов, постоянно есть океаническую и морскую рыбу не стоит. Называют даже 15 видов рыбы, которую лучше не есть. Включать ее в рацион рекомендуют не чаще двух раз в неделю, причем небольшими порциями и с перерывом в несколько дней. Тогда организм сможет самостоятельно справиться с вредными элементами.