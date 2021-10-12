Диетологи рассказали, какой фастфуд самый вредный

— Со временем из-за бесконтрольного употребления большого количества сахара у человека формируется инсулинорезистентность, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Снижается чувствительность рецепторов к инсулину. То есть глюкозы в крови много, но она не усваивается, не попадает в клетку, клетка испытывает голод и не получает глюкозу для выполнения энергетических функций. В ответ на это человек еще больше потребляет сладкого и только усугубляет ситуацию. Чрезмерное потребление сахара неизбежно приводит к развитию углеводной зависимости и со временем — к формированию сахарного диабета, ожирения.



Какой фастфуд можно назвать самым полезным и насколько реально снизить вред такой еды, читайте в нашем обзоре.

