Диетологи рассказали, какой фастфуд самый вредный

Фастфуд привычно считается едва ли не самой вредной на свете едой, его обвиняют во всех смертных грехах, а бургерные многие обходят стороной, потому что считают, что булка с мясом, соусами и овощами ни к чему хорошему не приведет. Но диетологи говорят, что гамбургеры — не самое вредное, что можно найти в кафе быстрого питания.
По мнению специалистов, самое вредное, что можно найти в заведениях фастфуда, это наггетсы, фалафель, картофель фри и фиш-н-чипс. Главным образом из-за того, что основа технологии их приготовления — это обжаривание во фритюре. А это — основная причина образования трансжиров.
— Эти жиры образуются при дезодорации и гидрогенизации растительных масел, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Искусственно созданные трансжиры, также известные как промышленные трансжиры или частично гидрогенизированные жиры, опасны для здоровья. Многие клинические исследования связывают их употребление с повышением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила пакет мер REPLACE — поэтапное руководство по исключению трансжирных кислот промышленного производства из состава пищевой продукции во всем мире.
Кроме того, наггетсы вызывают недоверие у специалистов, потому что никогда невозможно угадать точный состав этих продуктов и количественное соотношение мяса и остальных ингредиентов. Например, согласно экспертизе Роскачества, зачастую в наггетсах очень много панировки (до 50% от всей массы). Но поскольку нормативов относительно ингредиентов нет, то производители ничего и не нарушают.
СЮЖЕТ
Также в наггетсах может быть чересчур много влаги. Благодаря этому они получаются сочнее, но вы переплачиваете за обычную воду. А из-за того, что в них, помимо куриного мяса, присутствует много других ингредиентов (в том числе не указанных в составе, например соевая мука вместо соевого белка, шкурка птицы вместо филе), их пищевая ценность по сравнению с той же куриной грудкой значительно ниже. И не забывайте, что наггетсы — продукт глубокой переработки. С сахаром. Пусть он и не ощущается, но он есть.
— Со временем из-за бесконтрольного употребления большого количества сахара у человека формируется инсулинорезистентность, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Снижается чувствительность рецепторов к инсулину. То есть глюкозы в крови много, но она не усваивается, не попадает в клетку, клетка испытывает голод и не получает глюкозу для выполнения энергетических функций. В ответ на это человек еще больше потребляет сладкого и только усугубляет ситуацию. Чрезмерное потребление сахара неизбежно приводит к развитию углеводной зависимости и со временем — к формированию сахарного диабета, ожирения.
Какой фастфуд можно назвать самым полезным и насколько реально снизить вред такой еды, читайте в нашем обзоре.