Чем полезна тыква и кому ее нельзя? Отвечают врачи

Однажды врачи рассказали нам про 6 овощей и фруктов, которые нужно есть осенью, и на некоторых из них мы решили остановиться подробнее. Взять ту же тыкву. Здесь вам и карнитин, который дает организму энергию и стимулирует работу мозга, и витамин К, необходимый для нормального обмена веществ и здоровой работы почек. Но что насчет противопоказаний? В том числе об этом мы сейчас и узнаем.



В чем польза тыквы?

Первое, что можно сказать о тыкве, даже не будучи специалистом, это то, что в ней много каротина. Об этом прямо кричит ее цвет. Каротина в тыкве и правда предостаточно — в 4–5 раз больше, чем в моркови. Но и других витаминов и полезных веществ здесь хоть отбавляй.

