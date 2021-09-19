Какие продукты помогут бросить курить: рассказывают врачи

Однажды мы в редакции задумались: если в некоторых продуктах есть никотиновая кислота, то, может, они и бросить курить помогают? Вопрос, конечно, на грани фантастики, но, к счастью, у нас есть прекрасные эксперты, которые всегда помогут разобраться в самых странных ситуациях и проведут подробное исследование. Так давайте скорей познакомимся с его результатами!



Как оказалось, с никотиновой зависимостью все не так просто (и курильщики знают это на собственном опыте). Формируют ее сразу несколько факторов: социальные, генетические, психологические. Никотин — это биологически активное вещество, которое воздействует на парасимпатическую нервную систему человека и вызывает зависимость. То, что именно никотин виноват в формировании пристрастия к курению, наверное, не надо объяснять. Но вот как это происходит.

