Кому навредят овощные диеты и в чём их польза — отвечают врачи

Главная слабость русского человека — посадить весной несколько маленьких зернышек, наблюдать, как трогательно всходят первые ростки, ухаживать за ними всё лето, полоть и поливать. И совершенно забыть о том, что осенью всё это добро превратится в горы урожая, который начнет вытеснять тебя из квартиры.



Единственный способ справиться с овощной оккупацией — есть. А чтобы целью поедания был не только овощной геноцид, мы узнали у диетологов, какие овощные диеты действительно работают. Особенно актуально будет, если на вашей даче есть мангал и вы совмещали полевые работы с бесконтрольным поеданием шашлыков.

