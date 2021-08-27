8 способов избавиться от урожая яблок: готовим аджику, пастилу и сидр

Яблочный сидр

Рецепт, на который не нужно жалеть время, — при соблюдении всех нюансов вкусный сидр получится только к новогодним праздникам. Зато свой, домашний. Нам понадобится:

яблоки — 10 кг;

сахар — 1,5 кг.

Яблоки обтираем сухой тряпкой, убираем листья и плодоножки. Всё отправляем в мясорубку или комбайн и измельчаем до состояния пюре, смешиваем с сахаром. Выбираем емкости, в которых будет настаиваться сидр. Их тщательно промываем и насухо протираем. Яблочное пюре выкладываем так, чтобы в банке/бутылке оставалась треть свободного места — для пены и углекислого газа.

Горлышко емкости обматываем марлей и убираем на четыре дня в темное место, храним сидр при комнатной температуре, каждый день помешивая. Как только появятся первые признаки брожения — шипение, кислый запах и обильная пена — отжимаем сок и отделяем его от жмыха. Обычно это происходит на четвертый день.

Сок переливаем в сухую чистую емкость, на горлышко надеваем гидрозатвор или резиновую перчатку с проткнутым пальцем, оставляем в темном прохладном месте. За 1,5–2 месяца сидр посветлеет и даст небольшой осадок. Его нужно сцедить через марлю, снова разлить по бутылкам и поставить еще на пару месяцев.