Придумали страшилку! Мифы и факты о глютене

Казалось бы, глютен известен с 1728 года, но только относительно недавно он стал этакой страшилкой. От него и толстеют, и кишечник якобы забивается, и кожа стареет раньше времени. Сколько слухов ходит вокруг глютена, стоит ли в них верить и что вообще такое этот глютен, рассказали наши любимые эксперты.

Что вообще такое глютен и где он содержится?

Глютен — это растительный белок, который содержится в злаках: в пшенице, ржи, ячмене, а также в их производных (булгур, полба, кускус, манная крупа). Более того, в некоторых зерновых содержатся похожие на глютен белки, которые в эту группу не включены. По уровню попадания глютена в продукты питания его можно разделить на две группы: явный и скрытый глютен.

