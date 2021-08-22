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Придумали страшилку! Мифы и факты о глютене

Что приписывают глютену и что из этого выдумки — рассказывают диетологи

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Если вы решили отказаться от хлеба исключительно из-за глютена, тысячу раз подумайте

Если вы решили отказаться от хлеба исключительно из-за глютена, тысячу раз подумайте

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Казалось бы, глютен известен с 1728 года, но только относительно недавно он стал этакой страшилкой. От него и толстеют, и кишечник якобы забивается, и кожа стареет раньше времени. Сколько слухов ходит вокруг глютена, стоит ли в них верить и что вообще такое этот глютен, рассказали наши любимые эксперты.

Что вообще такое глютен и где он содержится?


Глютен — это растительный белок, который содержится в злаках: в пшенице, ржи, ячмене, а также в их производных (булгур, полба, кускус, манная крупа). Более того, в некоторых зерновых содержатся похожие на глютен белки, которые в эту группу не включены. По уровню попадания глютена в продукты питания его можно разделить на две группы: явный и скрытый глютен.

— Явный глютен — это продукты, классически содержащие глютен: мука, крупа, пшеничный крахмал, панировочные сухари, макаронные изделия, мюсли и все хлебобулочные изделия, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Скрытый глютен — это крахмалы и модифицированные крахмалы. Они не всегда указываются в составе продукта питания под своим названием, часто входят в состав консервантов и загустителей и являются основой для создания различного рода добавок. Тогда в составе их обозначают как добавки Е.

Глютен может прятаться (и прячется) за этими обозначениями

Глютен может прятаться (и прячется) за этими обозначениями

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На некоторых добавках остановимся подробнее. Например, E965. Ее производят из промежуточного продукта крахмала — мальтозы (солодового сахара). E411 — это овсяная камедь, которую производят при помощи экстракции и осаждения из овсяной мякины, а именно: из остатков овсяного сырья. Хоть теоретически овес не должен содержать глютен, на практике частицы глютена попадают в овсяное сырье на производстве. E636 и E637 производятся при карамелизации сахаров преимущественно из молока, жженого сахара, игл хвойных деревьев, цикория, а также солода и хлебных корок. Именно поэтому эти добавки содержат достаточно большое количество глютена.

Кроме того, глютен может содержаться в лекарствах.

Глютен вреден?


— Глютен не приносит существенного вреда здоровью, а богатые им продукты могут стать основой правильного и полезного питания, — говорит Ирина Бородина. — Цельные зерна, содержащие глютен, такие как ячмень и рожь, обеспечивают организм полезной клетчаткой, витаминами и микроэлементами.

Более того, есть исследования, что олигосахариды, содержащиеся в пшеничных отрубях вместе с глютеном, подкармливают «хорошие» бактерии в кишечнике, помогая тем самым поддерживать здоровый микробиом и снижая риск получить некоторые болезни пищеварительной системы, включая колоректальный рак.

За что тогда ругают глютен?


— Другой разговор, если у пациента диагностирована целиакия, или повышенная чувствительность к глютену, — говорит Ирина Бородина. — Целиакию рассматривают как иммуноопосредованное системное заболевание, вызываемое глютеном и соответствующими проламинами у генетически предрасположенных лиц и характеризующееся наличием разнообразных сочетаний глютензависимых клинических проявлений, специфических антител. На настоящий момент установлено, что целиакия имеет четкую взаимосвязь с некоторыми неврологическими состояниями, аутоиммунными нарушениями эндокринной, сердечно-сосудистой систем.

— Чувствительность к глютену (не целиакия) может привести к головной боли, тошноте, расстройству желудка, усталости и другим жалобам, — добавляет врач-диетолог Галина Барташевич. — При таких симптомах стоит обратиться к врачу. Если непереносимость подтвердится (или вы уже знаете о ней), переходите на гречку, рис, кукурузу, сою, киноа — в них нет глютена.

Правда ли, что глютен может забить тонкий кишечник?


Существует мнение: якобы со временем при злоупотреблениях продуктами с глютеном он может забить тонкий кишечник, начнет накапливаться внутри человека, что неминуемо приведет к серьезным недомоганиям. Но это мнение, по словам наших экспертов, ошибочно. Подобных исследований нет хотя бы потому, что откровенными глупостями ученые не занимаются.

Чрезмерное увлечение продуктами с глютеном может нас состарить?


Хотя время от времени всплывает информация о том, что пристрастие к глютен-содержащим продуктам напрямую влияет на процесс старения, крупных и серьезных исследований, доказывающих данную теорию, нет. Так что смело съешьте еще этих мягких французских булок да выпейте же чаю.

Зачем придерживаться безглютеновой диеты?


Если вам вдруг пришло в голову посидеть на безглютеновой диете, потому что все в вашем ближайшем окружении так делают, просто одумайтесь. Основные показания к безглютеновой диете — целиакия и повышенная индивидуальная чувствительность. Своевременное назначение безглютеновой диеты позволит избежать тяжелых необратимых осложнений целиакии, но «для профилактики» (в том числе других заболеваний) экспериментировать незачем.

— Несмотря на широкое использование безглютеновой диеты в качестве альтернативного лечения для людей, страдающих аутизмом, нет никаких доказательств того, что безглютеновая диета полезна при лечении симптомов аутизма, — говорит Ирина Бородина.

Правда, что безглютеновая диета хороша для похудения?


Дело здесь совсем не в глютене. Просто, отказываясь от него, вы исключите из меню многие вредные продукты, в частности, фастфуд.

Вот от каких продуктов придется отказаться в первую очередь на безглютеновой диете

Вот от каких продуктов придется отказаться в первую очередь на безглютеновой диете

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Вы, конечно, почувствуете эффект, если откажетесь от глютен-содержащих продуктов, но построен он будет вовсе не на отказе от собственно глютена, а на снижении калорийности еды. Показаний к ограничению глютена здоровому человеку нет. Как нет и нормы глютена как таковой.

— Не следует строго относиться к питанию и диетам, — говорит Галина Барташевич. — Нужно воспитывать в себе и в детях здоровое отношение к еде, не следует возводить вокруг нее культ и ставить во главе угла или накладывать запреты и вводить систему: есть определенную еду в определенное время, за исключением медицинских показателей. Относитесь к приемам пищи с умом: не должно быть страха съесть что-то не то и тем более не следует ругать себя за срывы. Не верьте всем источникам подряд и не страдайте мракобесием, понимайте, что есть мода на питание, например сегодня популярно безглютеновое. Это не значит делать то же, что и все. Прислушивайтесь к себе и к своему организму.

Что будет, если отказаться от глютена?


— Есть сведения, что безглютеновая диета изменяет состав микрофлоры кишечника, уменьшая количество полезных бактерий и увеличивая количество болезнетворных, так как глютен и продукты его распада играют важную роль в питании некоторых полезных бактерий, — говорит Ирина Бородина. — При полном отказе от продуктов, содержащих глютен, возможно развитие дефицита витаминов (в первую очередь группы В) и микроэлементов (цинк, марганец и другие). При переходе на безглютеновое питание нужно, чтобы оно было сбалансированное и целостное. Важно не забывать про витамины и минералы, антиоксиданты и клетчатку, овощи и фрукты, качественные жиры и белки.

В этих продуктах неминуемо есть глютен

В этих продуктах неминуемо есть глютен

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Зачем на шампунях и других средствах пишут gluten-free?


По словам специалистов, глютен вызывает неприятную реакцию у тех, кто страдают чувствительностью к этому белку и целиакией при употреблении внутрь. Через кожу он всосаться не может, поэтому такие пометки на непищевых продуктах могут показаться чистым маркетингом — и вполне возможно, так это и есть. Однако те средства, которые контактируют со ртом, например помада или зубная паста, такую пометку вполне заслуживают.

СЮЖЕТ

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Кроме того, некоторые аллергики могут столкнуться с раздражением и прочими неприятными симптомами даже при поверхностном нанесении глютеносодержащих средств на кожу, поэтому многие из них ищут косметику, бытовую химию и прочие несъедобные «глютен-фри» товары.

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