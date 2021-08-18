Всех закатать? Рейтинг заготовок на зиму — от полезной к самой вредной

Если вы не можете остановить свою тягу к заготовкам и вырастили на огороде столько овощей, что на их консервацию не хватит никаких банок, выбрасывать продукты, конечно, не стоит. Лучше посмотрите, как их заготовить, чтобы было полезнее.



Вместе с диетологами мы разобрали разные виды популярных заготовок и составили из них рейтинг — от лучших к, мягко говоря, нежелательным.



Заморозка

Заморозке эксперты отдают первое место в рейтинге полезности. Но, пожалуй, с единственной оговоркой: чтобы получилось заморозить весь урожай, понадобится вместительная морозильная камера. Да и отправлять в нее всё подряд, наверное, тоже не стоит. Огурцы, например, после такой обработки при разморозке просто «потекут». Но большинство овощей и фруктов, а особенно ягоды, не просто переживут ледниковый период, но и сохранят полезные вещества.

