Ешь, чтобы похудеть: 5 каш, полезных для стройности

1
Гречневая каша
Гречневая каша — одна из самых полезных каш, с высокой питательной ценностью и антитоксическими свойствами. По данным Роспотребнадзора, она способствует выведению из организма избыточного холестерина и ионов тяжелых металлов, снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Поскольку гречка имеет антитоксические свойства, то ее полезно применять людям, работающим на вредном производстве или проживающим в неблагоприятных экологических условиях. Она считается идеальным продуктом для полных людей и тех, кто следит за своим весом. В гречке содержатся сложные углеводы, которые медленно усваиваются и обеспечивают чувство сытости на долгое время.
— Разгрузочные дни на гречке хорошо переносятся и достаточно эффективны, — говорит диетолог Татьяна Селезнева. — Также гречневая каша полезна при заболеваниях ЖКТ и печени, при сахарном диабете и таких болезнях, как геморрой и анемия (малокровие). Актуальна гречка и для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Татьяна Селезнева — фуд-коуч по здоровому питанию, врач-диетолог и автор курса «Интеллектуальное похудение» и онлайн-проектa «Прокачка рациона за 10 дней».
Что можно приготовить из гречки, кроме каши? Смотрите 6 рецептов, которые вам понравятся.
Поделиться
2
Каша из нута
Можно подумать, что из нута получится та же самая горошница, но давайте разберемся, чем же всё-таки нут отличается от гороха (кроме размера, что очевидно):
- благодаря маслянистой структуре в нуте содержится значительно больше калорий (
364 ккална 100 гнута против 81 ккална тот же объем гороха);
- в отличие от гороха нут уменьшает содержание холестерина в крови;
- в нуте больше железа (
6,2 мгпротив 1,5 мг).
Есть у нута и другие полезные особенности.
Ко всему прочему, нут богат клетчаткой, благодаря которой не только нормализует работу ЖКТ, но и обеспечивает длительное чувство сытости.
Замена обычных углеводов нутом помогает похудеть. При такой системе питания рацион дополняют мясом и большим количеством свежих овощей. Диетологи рекомендуют есть нут небольшими порциями — примерно по две столовые ложки на завтрак, обед и ужин. Таким образом, за один прием организм получит порядка
За сутки диетологи рекомендуют съедать не более 300 граммов бобовых.
Также для похудения практикуют так называемые хумусные дни, когда три дня в неделю (с перерывами, не подряд) едят это блюдо из нута, оливкового масла, лимонного сока и кунжутной пасты.
И не стоит забывать о противопоказаниях. Помните, что нут, как и любые бобовые, способствует повышенному газообразованию, из-за чего его не рекомендуют пациентам с язвенной болезнью, кормящим матерям, больным подагрой и мочекаменной болезнью. Ну и при индивидуальной непереносимости, куда же без нее.
Поделиться
3
Рисовая каша
— Рис больше остальных круп богат витаминами группы В, — говорит врач-диетолог Галина Барташевич. — А это залог свежей кожи, стабильного обмена веществ и здоровой нервной системы. Но стоит помнить, что вся польза — в зерновой оболочке, в которой содержится до 70% витаминов и минералов. Так что выбор стоит остановить на нешлифованном рисе, например басмати и диком буром. Именно они рекомендованы, если вы хотите похудеть. К тому же каша из бурого риса регулирует сон, приводит в порядок волосы и ногти, активизирует мозговую деятельность.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
По словам диетологов, самый калорийный красный рис выводит холестерин, улучшает состояние кожи и работу сердца, а черный — укрепляет иммунитет, улучшает зрение, полезен при анемии. А вот белый рис противопоказан диабетикам и склеротикам. Более того, его употребление может спровоцировать образование камней в почках.
Кстати, есть одна хитрость, которая позволяет почти вдвое снизить калорийность риса при его приготовлении. При варке кладите крупу уже в кипящую воду и добавляйте чайную ложку кокосового масла, а после — сразу же охлаждайте. Липиды, в большом количестве содержащиеся в кокосовом масле, меняют структуру крахмала в рисовой крупе. Благодаря этому и уменьшается калорийность.
Поделиться
4
Овсянка
Овсяная крупа — одна из самых полезных и питательных круп. В ней около 12% белка, 65% углеводов, почти в два раза больше ценных растительных жиров, чем в гречке — 5,8%. Не говоря уже о витаминах и различных минеральных веществах.
Из овсяной крупы можно приготовить не только каши, но и кисели, овсяное печенье и котлеты, но и много других вкусных и полезных блюд.
— Овес полезен при многих заболеваниях ЖКТ. Он положительно влияет на слизистую оболочку желудка, спасает от вздутия живота и болей, вызванных гастритом или язвой, — объясняет Ирина Торопыгина. — Также овсяная каша показана при атеросклерозе, анемии, заболеваниях суставов. Естественно, что в большей степени полезными свойствами обладает цельное зерно. В обработанных хлопьях пользы мало, особенно в кашах быстрого приготовления, без оболочки. Там меньше и витаминов, и микроэлементов.
Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию. Направления работы: диагностика и выявление причин лишнего или недостаточного веса, разработка индивидуальной диеты для лечения ожирения и лишнего веса, нутриционная поддержка при различных нарушениях питания.
Если вы хотите похудеть, овсянка пригодится вам за счет высокого содержания клетчатки, которая способствует очищению организма и активизирует процесс пищеварения. Чтобы сбросить вес, готовьте овсянку на воде с добавлением корицы, которая активизирует обмен веществ. В готовую кашу добавьте чайную ложку меда или немного свежих фруктов (кроме бананов и винограда). Ну и помните, что овсяные хлопья — не то же самое, что овсяная каша, и, помимо прочего, увеличивают уровень глюкозы в крови.
Поделиться
5
Пшённая каша
Пшёнка — это та же клетчатка, которая обеспечивает работу ЖКТ, очищает организм и снижает уровень холестерина в крови. Но кроме этого у нее есть и другие преимущества.
По данным Роспотребнадзора, пшённая крупа содержит около 12% белка, 69,3% углеводов, 3,3% жиров, биологически активные аминокислоты и витамины В1, В2, В5, РР. Пшено — один из основных поставщиков растительных белков и углеводов. Оно незаменимо в любом рационе и содержит необходимые организму микроэлементы: железо, золото, фтор, магний, марганец, кремний, медь, кальций, калий и цинк.
С пшенкой существует огромное количество диет, которые, по признаниям их авторов, помогают сбросить в среднем до пяти килограммов в неделю, но не забывайте, что монопитание еще никого до добра не доводило. Любая монодиета приводит к кратковременному снижению веса, а вот о долгосрочной перспективе говорить не приходится. Так же, как и низкокалорийные диеты вряд ли станут лучшим способом похудеть — это одно из 6 заблуждений о полезном питании.
Поделиться
6
Секреты приготовления каш
Чтобы каши были вкусными, необходимо придерживаться некоторых основных правил. Крупу нужно тщательно перебрать и промыть водой. Рис, пшено и перловую крупу лучше мыть сначала теплой водой (40–50 градусов), а затем горячей (60–70 градусов), ячневую — только теплой. Крупы перед готовкой лучше замачивать на несколько часов или даже на ночь, чтобы сократить время приготовления каши. Чем меньше крупа подвергается тепловой обработке, тем больше полезных веществ в ней сохраняется.
Для приготовления рассыпчатой гречневой и пшенной каши крупу немного поджаривают, причем крупу лучше не варить, а залить кипятком примерно в равных пропорциях. В термосе такая каша будет готова уже через 30–40 минут. Если вы не придерживаетесь жесткой диеты, воду можно заменить молоком.
Геркулесовые хлопья засыпают в кипящую жидкость и тщательно размешивают. Чтобы убрать чуть сыроватый привкус, можно добавить немного корицы, аниса, цедру лимона или апельсина.
Поделиться