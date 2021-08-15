Ешь, чтобы похудеть: 5 каш, полезных для стройности

Поскольку гречка имеет антитоксические свойства, то ее полезно применять людям, работающим на вредном производстве или проживающим в неблагоприятных экологических условиях. Она считается идеальным продуктом для полных людей и тех, кто следит за своим весом. В гречке содержатся сложные углеводы, которые медленно усваиваются и обеспечивают чувство сытости на долгое время.



— Разгрузочные дни на гречке хорошо переносятся и достаточно эффективны, — говорит диетолог Татьяна Селезнева. — Также гречневая каша полезна при заболеваниях ЖКТ и печени, при сахарном диабете и таких болезнях, как геморрой и анемия (малокровие). Актуальна гречка и для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.



Татьяна Селезнева — фуд-коуч по здоровому питанию, врач-диетолог и автор курса «Интеллектуальное похудение» и онлайн-проектa «Прокачка рациона за 10 дней».

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