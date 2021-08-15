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Ешь, чтобы похудеть: 5 каш, полезных для стройности

Ешь, чтобы похудеть: 5 каш, полезных для стройности

Вместо тысячи диет — выбирайте любимую крупу

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Но помните: некоторые наполнители могут свети всю пользу к нулю

Но помните: некоторые наполнители могут свети всю пользу к нулю

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На первый взгляд может показаться, что на кашах похудеть невозможно. Они сытные, наверняка калорийные, да и вообще только нагружают желудок. Но не торопитесь с выводами, пока не узнаете, что говорят на этот счет диетологи. Вместе с ними мы выбрали пять каш, которые сохранят стройность фигуры.

1

Гречневая каша

Гречневая каша — одна из самых полезных каш, с высокой питательной ценностью и антитоксическими свойствами. По данным Роспотребнадзора, она способствует выведению из организма избыточного холестерина и ионов тяжелых металлов, снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Чем полезна гречка

Чем полезна гречка

Поскольку гречка имеет антитоксические свойства, то ее полезно применять людям, работающим на вредном производстве или проживающим в неблагоприятных экологических условиях. Она считается идеальным продуктом для полных людей и тех, кто следит за своим весом. В гречке содержатся сложные углеводы, которые медленно усваиваются и обеспечивают чувство сытости на долгое время.

— Разгрузочные дни на гречке хорошо переносятся и достаточно эффективны, — говорит диетолог Татьяна Селезнева. — Также гречневая каша полезна при заболеваниях ЖКТ и печени, при сахарном диабете и таких болезнях, как геморрой и анемия (малокровие). Актуальна гречка и для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Татьяна Селезнева — фуд-коуч по здоровому питанию, врач-диетолог и автор курса «Интеллектуальное похудение» и онлайн-проектa «Прокачка рациона за 10 дней».

Что можно приготовить из гречки, кроме каши? Смотрите 6 рецептов, которые вам понравятся.

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2

Каша из нута

Можно подумать, что из нута получится та же самая горошница, но давайте разберемся, чем же всё-таки нут отличается от гороха (кроме размера, что очевидно):

  • благодаря маслянистой структуре в нуте содержится значительно больше калорий (364 ккал на 100 г нута против 81 ккал на тот же объем гороха);
  • в отличие от гороха нут уменьшает содержание холестерина в крови;
  • в нуте больше железа (6,2 мг против 1,5 мг).

Есть у нута и другие полезные особенности.

Что полезного есть в нуте

Что полезного есть в нуте

Ко всему прочему, нут богат клетчаткой, благодаря которой не только нормализует работу ЖКТ, но и обеспечивает длительное чувство сытости.

Замена обычных углеводов нутом помогает похудеть. При такой системе питания рацион дополняют мясом и большим количеством свежих овощей. Диетологи рекомендуют есть нут небольшими порциями — примерно по две столовые ложки на завтрак, обед и ужин. Таким образом, за один прием организм получит порядка 70 ккал.

За сутки диетологи рекомендуют съедать не более 300 граммов бобовых.

Также для похудения практикуют так называемые хумусные дни, когда три дня в неделю (с перерывами, не подряд) едят это блюдо из нута, оливкового масла, лимонного сока и кунжутной пасты.

И не стоит забывать о противопоказаниях. Помните, что нут, как и любые бобовые, способствует повышенному газообразованию, из-за чего его не рекомендуют пациентам с язвенной болезнью, кормящим матерям, больным подагрой и мочекаменной болезнью. Ну и при индивидуальной непереносимости, куда же без нее.

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3

Рисовая каша

— Рис больше остальных круп богат витаминами группы В, — говорит врач-диетолог Галина Барташевич. — А это залог свежей кожи, стабильного обмена веществ и здоровой нервной системы. Но стоит помнить, что вся польза — в зерновой оболочке, в которой содержится до 70% витаминов и минералов. Так что выбор стоит остановить на нешлифованном рисе, например басмати и диком буром. Именно они рекомендованы, если вы хотите похудеть. К тому же каша из бурого риса регулирует сон, приводит в порядок волосы и ногти, активизирует мозговую деятельность.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

В чём польза риса

В чём польза риса

По словам диетологов, самый калорийный красный рис выводит холестерин, улучшает состояние кожи и работу сердца, а черный — укрепляет иммунитет, улучшает зрение, полезен при анемии. А вот белый рис противопоказан диабетикам и склеротикам. Более того, его употребление может спровоцировать образование камней в почках.

Кстати, есть одна хитрость, которая позволяет почти вдвое снизить калорийность риса при его приготовлении. При варке кладите крупу уже в кипящую воду и добавляйте чайную ложку кокосового масла, а после — сразу же охлаждайте. Липиды, в большом количестве содержащиеся в кокосовом масле, меняют структуру крахмала в рисовой крупе. Благодаря этому и уменьшается калорийность.

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4

Овсянка

Овсяная крупа — одна из самых полезных и питательных круп. В ней около 12% белка, 65% углеводов, почти в два раза больше ценных растительных жиров, чем в гречке — 5,8%. Не говоря уже о витаминах и различных минеральных веществах.

Овсянка и ее полезные свойства

Овсянка и ее полезные свойства

Из овсяной крупы можно приготовить не только каши, но и кисели, овсяное печенье и котлеты, но и много других вкусных и полезных блюд.

— Овес полезен при многих заболеваниях ЖКТ. Он положительно влияет на слизистую оболочку желудка, спасает от вздутия живота и болей, вызванных гастритом или язвой, — объясняет Ирина Торопыгина. — Также овсяная каша показана при атеросклерозе, анемии, заболеваниях суставов. Естественно, что в большей степени полезными свойствами обладает цельное зерно. В обработанных хлопьях пользы мало, особенно в кашах быстрого приготовления, без оболочки. Там меньше и витаминов, и микроэлементов.

Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию. Направления работы: диагностика и выявление причин лишнего или недостаточного веса, разработка индивидуальной диеты для лечения ожирения и лишнего веса, нутриционная поддержка при различных нарушениях питания.

Если вы хотите похудеть, овсянка пригодится вам за счет высокого содержания клетчатки, которая способствует очищению организма и активизирует процесс пищеварения. Чтобы сбросить вес, готовьте овсянку на воде с добавлением корицы, которая активизирует обмен веществ. В готовую кашу добавьте чайную ложку меда или немного свежих фруктов (кроме бананов и винограда). Ну и помните, что овсяные хлопья — не то же самое, что овсяная каша, и, помимо прочего, увеличивают уровень глюкозы в крови.

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5

Пшённая каша

Пшёнка — это та же клетчатка, которая обеспечивает работу ЖКТ, очищает организм и снижает уровень холестерина в крови. Но кроме этого у нее есть и другие преимущества.

Пшённая каша полезна не только для похудения

Пшённая каша полезна не только для похудения

По данным Роспотребнадзора, пшённая крупа содержит около 12% белка, 69,3% углеводов, 3,3% жиров, биологически активные аминокислоты и витамины В1, В2, В5, РР. Пшено — один из основных поставщиков растительных белков и углеводов. Оно незаменимо в любом рационе и содержит необходимые организму микроэлементы: железо, золото, фтор, магний, марганец, кремний, медь, кальций, калий и цинк.

С пшенкой существует огромное количество диет, которые, по признаниям их авторов, помогают сбросить в среднем до пяти килограммов в неделю, но не забывайте, что монопитание еще никого до добра не доводило. Любая монодиета приводит к кратковременному снижению веса, а вот о долгосрочной перспективе говорить не приходится. Так же, как и низкокалорийные диеты вряд ли станут лучшим способом похудеть — это одно из 6 заблуждений о полезном питании.

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6

Секреты приготовления каш

Чтобы каши были вкусными, необходимо придерживаться некоторых основных правил. Крупу нужно тщательно перебрать и промыть водой. Рис, пшено и перловую крупу лучше мыть сначала теплой водой (40–50 градусов), а затем горячей (60–70 градусов), ячневую — только теплой. Крупы перед готовкой лучше замачивать на несколько часов или даже на ночь, чтобы сократить время приготовления каши. Чем меньше крупа подвергается тепловой обработке, тем больше полезных веществ в ней сохраняется.

Для приготовления рассыпчатой гречневой и пшенной каши крупу немного поджаривают, причем крупу лучше не варить, а залить кипятком примерно в равных пропорциях. В термосе такая каша будет готова уже через 30–40 минут. Если вы не придерживаетесь жесткой диеты, воду можно заменить молоком.

Геркулесовые хлопья засыпают в кипящую жидкость и тщательно размешивают. Чтобы убрать чуть сыроватый привкус, можно добавить немного корицы, аниса, цедру лимона или апельсина.

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