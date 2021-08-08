В грибах больше пользы, чем вреда? Разбираемся с диетологами

1
Сколько грибов есть не вредно?
Без вреда для здоровья за день можно съедать примерно
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2
Когда грибы противопоказаны?
Основные противопоказания для употребления грибов — обострение заболеваний ЖКТ, гастриты, язвенная болезнь, колиты, дуоденит, панкреатит, почечная и печеночная недостаточность. Соленые и жареные грибы диетологи не советуют есть при склонности к расстройствам стула.
— Грибы являются трудноперевариваемым продуктом, в них много грибной клетчатки — хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам, — говорит врач-диетолог Галина Барташевич. — Поэтому блюда из грибов рекомендуются абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта. Перед приготовлением все грибы рекомендуется предварительно отварить в течение десяти минут, отвар слить, промыть отваренные грибы и затем приготовить их как обычно. Предварительное отваривание грибов поможет значительно снизить в них содержание токсичных элементов.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук, стаж работы — больше
Собранные самостоятельно грибы специалисты советуют замочить в теплой соленой воде на
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3
Есть в грибах что-нибудь полезное?
Грибы богаты витаминами и полезными веществами, которые обладают противоопухолевым эффектом и положительно влияют на сердечно-сосудистую и нервную системы.
— В грибах содержатся белок (
Кроме того, углеводы в грибах представлены пищевыми волокнами. Это способствует снижению уровня глюкозы в крови, поэтому грибы могут быть полезны людям с сахарным диабетом. Что же до противоопухолевого эффекта грибов, то специалисты связывают его с белками лектинами — эти «ловушки для опухолевых клеток» активно исследуются в онкологии. Но это не значит, что нужно налегать на грибы, чтобы обезопасить себя от рака. Лектины имеют свойство накапливаться в организме, а большое их скопление вызывает острую аутоиммунную реакцию.
Доктор Стивен Гандри в своей книге «Парадокс долголетия» пишет, что, помимо прочего, грибы помогают сохранить молодость. На два основных антивозрастных компонента грибов, которые защищают организм от свободных радикалов и способствуют сохранению молодости (эрготионеин и глутатион), ученые точно указали лишь недавно.
— Из всех протестированных видов на сегодняшний день самое большое количество полифенолов обнаружено в белых грибах, — рассказывает Стивен Гандри. — Второе место занимают повсеместно популярные шампиньоны. В отличие от многих продуктов, даже при тепловой обработке грибы сохраняют все свои полезные свойства. Еще одна причина, по которой стоит включить грибы в свой рацион, — это содержащиеся в них полиамины — вещества, способствующие долголетию. Их много в организме у столетних долгожителей.
Стивен Гандри — эксперт Американской коллегии хирургов и кардиологов, Американской академии педиатрии, диетолог, нутрициолог, основатель Международного института сердца и легких в Палм-Спрингс, США.
Калорийность грибов, в зависимости от вида, от 9 до 35 ккал на 100 граммов свежего продукта. Наиболее калорийные — боровики, а вот у чернушки (черного груздя) самая низкая энергетическая ценность.
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4
Есть ли польза в шампиньонах?
Можете не обходить стороной шампиньоны. Они не «пустые», а очень даже полезные. Эти грибы на 91% состоят из воды, их калорийность составляет
— Витамины группы B оказывают успокоительное воздействие на нервную систему, — говорит психотерапевт-диетолог Анна Ивашкевич. — Людям, живущим в мегаполисах, работающим интеллектуально, за компьютером, грибы будут особенно полезны. Шампиньоны снимают головные боли, улучшают память, мыслительные процессы и другую деятельность головного мозга. Их регулярное употребление препятствует развитию стресса, депрессии, неврозов. Полезные свойства шампиньонов отображаются на состоянии волос, ногтей. Грибы помогают поддерживать молодость, красоту как изнутри, так и снаружи. Они улучшают состояние кожи, насыщают ее влагой, придают эластичность, препятствуют преждевременному старению.
Анна Ивашкевич — психотерапевт-диетолог, консультант сервиса здорового питания и сервиса комплексного ассесмента состояния здоровья человека.
Благодаря низкой калорийности шампиньонов эти грибы используют в составе многих диет. При этом человек получает все необходимые микроэлементы, витамины, белки.
А еще в шампиньонах мало натрия, поэтому их можно есть при повышенном артериальном давлении, стойкой гипертонии, ожирении и в других случаях, когда в силу медицинских показателей надо есть меньше соли.
— Из-за отсутствия жиров и сахаров грибы можно включать в рацион людям с сахарным диабетом
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5
Как не отравиться грибами?
По данным Роспотребнадзора, ежегодно в России грибами травятся около тысячи человек. Примерно
Отравиться грибами могут не только дети, но и взрослые. Чтобы избежать неприятных последствий, важно соблюдать меры предосторожности. Любителям собирать грибы самостоятельно эксперты рекомендуют складывать их в корзины (даже ведра нежелательны). Если бросать их в полиэтиленовые пакеты или мешки, это приведет к быстрой порче и повреждению ножки грибов, что значительно затруднит переборку и сортировку и может привести к попаданию в блюдо ядовитых грибов.
Само собой, собирать нужно только хорошо знакомые виды грибов и не брать те, что растут около дороги.
— Грибы — это губка, которая впитывает в себя все вещества, которые находятся в почве и воздухе, из-за чего в их составе легко могут оказаться токсины и тяжелые металлы, — говорит врач-диетолог Галина Барташевич. — Поэтому ни в коем случае нельзя собирать грибы, которые растут на участках, прилегающих к автотрассам. Лучше вообще выбирать грибы, выращенные в агрокультурных хозяйствах. Кроме того, токсичным может оказаться съедобный гриб в засушливое время или после того, как место сбора грибов обработали пестицидами или ядохимикатами для борьбы с насекомыми и вредителями.
Также специалисты предупреждают: грибы — это белок, и, как любой белок, они очень быстро портятся. Поэтому грибы необходимо сразу приготовить.
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6
Как лучше всего приготовить грибы?
Врачи сходятся во мнении, что с точки зрения здорового питания оптимальный вариант приготовления грибов — это пожарить их без масла. Кроме того, считается, что полезные свойства максимально сохраняются при готовке на гриле, потому что это более кратковременный процесс, в отличие от варки. А вот грибной суп — не самое полезное блюдо.
— Грибной суп содержит большое количество экстрактивных веществ, которые стимулируют желудочную секрецию. Поэтому они не всегда хорошо переносятся, особенно людьми с заболеваниями желудка, двенадцатиперстной кишки, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Кроме того, сам белок грибов плохо усваивается. Единственные плюсы у грибов — это низкая калорийность (в 100 граммах грибов содержится всего
Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию. Направления работы: диагностика и выявление причин лишнего или недостаточного веса, разработка индивидуальной диеты для лечения ожирения и лишнего веса, нутриционная поддержка при различных нарушениях питания.
Грибной суп диетологи называют тяжелой для желудка (особенно детского) едой, поскольку в грибах содержится хитин, из-за которого грибы вообще запрещены детям до семи лет.
Кстати, чтобы найти самый «безопасный» суп, посмотрите рейтинг супов: от самого вредного к самому полезному.
А когда захотите приготовить из грибов что-то интересное и несложное, читайте пять простых рецептов из грибов.
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7
Памятка для грибников
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