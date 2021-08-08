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В грибах больше пользы, чем вреда? Разбираемся с диетологами

В грибах больше пользы, чем вреда? Разбираемся с диетологами

Как их правильно приготовить, кому они противопоказаны и чего хорошего в шампиньонах

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Кстати, говорят, что гриль — самый правильный способ готовки грибов

Кстати, говорят, что гриль — самый правильный способ готовки грибов

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Много грибов не съешь (это не только тяжело, но и противопоказано), а вот если знать меру, то можно даже нанести себе немного пользы. В чём она заключается, что будет, если перебрать с грибами, как их правильно собрать и приготовить, мы узнали у диетологов и в рекомендациях Роспотребнадзора.

1

Сколько грибов есть не вредно?

Без вреда для здоровья за день можно съедать примерно 120–150 граммов грибов. Если нет заболеваний, ограничивающих их употребление, то грибы можно есть каждый день без вреда для здоровья.

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2

Когда грибы противопоказаны?

Основные противопоказания для употребления грибов — обострение заболеваний ЖКТ, гастриты, язвенная болезнь, колиты, дуоденит, панкреатит, почечная и печеночная недостаточность. Соленые и жареные грибы диетологи не советуют есть при склонности к расстройствам стула.

— Грибы являются трудноперевариваемым продуктом, в них много грибной клетчатки — хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам, — говорит врач-диетолог Галина Барташевич. — Поэтому блюда из грибов рекомендуются абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта. Перед приготовлением все грибы рекомендуется предварительно отварить в течение десяти минут, отвар слить, промыть отваренные грибы и затем приготовить их как обычно. Предварительное отваривание грибов поможет значительно снизить в них содержание токсичных элементов.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук, стаж работы — больше 30 лет.

Собранные самостоятельно грибы специалисты советуют замочить в теплой соленой воде на 30 минут, затем промыть чистой проточной водой до тех пор, пока не смоется вся грязь. Если вы купили грибы в магазине, а на упаковке нет информации о том, что они промыты, протрите их чистой влажной тканью.

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3

Есть в грибах что-нибудь полезное?

Грибы богаты витаминами и полезными веществами, которые обладают противоопухолевым эффектом и положительно влияют на сердечно-сосудистую и нервную системы.

— В грибах содержатся белок (65–70% от общего количества веществ), витамины группы В и С, никотиновая и фолиевая кислоты, кальций, фосфор, калий, железо, — говорит врач-диетолог Галина Барташевич. — Все эти элементы положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, укрепляют костную ткань и благотворно воздействуют на кроветворение. При этом в грибах, как в продукте растительного происхождения, нет холестерина.

Кроме того, углеводы в грибах представлены пищевыми волокнами. Это способствует снижению уровня глюкозы в крови, поэтому грибы могут быть полезны людям с сахарным диабетом. Что же до противоопухолевого эффекта грибов, то специалисты связывают его с белками лектинами — эти «ловушки для опухолевых клеток» активно исследуются в онкологии. Но это не значит, что нужно налегать на грибы, чтобы обезопасить себя от рака. Лектины имеют свойство накапливаться в организме, а большое их скопление вызывает острую аутоиммунную реакцию.

Доктор Стивен Гандри в своей книге «Парадокс долголетия» пишет, что, помимо прочего, грибы помогают сохранить молодость. На два основных антивозрастных компонента грибов, которые защищают организм от свободных радикалов и способствуют сохранению молодости (эрготионеин и глутатион), ученые точно указали лишь недавно.

— Из всех протестированных видов на сегодняшний день самое большое количество полифенолов обнаружено в белых грибах, — рассказывает Стивен Гандри. — Второе место занимают повсеместно популярные шампиньоны. В отличие от многих продуктов, даже при тепловой обработке грибы сохраняют все свои полезные свойства. Еще одна причина, по которой стоит включить грибы в свой рацион, — это содержащиеся в них полиамины — вещества, способствующие долголетию. Их много в организме у столетних долгожителей.

Стивен Гандри — эксперт Американской коллегии хирургов и кардиологов, Американской академии педиатрии, диетолог, нутрициолог, основатель Международного института сердца и легких в Палм-Спрингс, США.

Калорийность грибов, в зависимости от вида, от 9 до 35 ккал на 100 граммов свежего продукта. Наиболее калорийные — боровики, а вот у чернушки (черного груздя) самая низкая энергетическая ценность.

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4

Есть ли польза в шампиньонах?

Можете не обходить стороной шампиньоны. Они не «пустые», а очень даже полезные. Эти грибы на 91% состоят из воды, их калорийность составляет 27 ккал (на 100 граммов продукта), да и по количеству витаминов и полезных веществ шампиньоны выглядят привлекательно.

— Витамины группы B оказывают успокоительное воздействие на нервную систему, — говорит психотерапевт-диетолог Анна Ивашкевич. — Людям, живущим в мегаполисах, работающим интеллектуально, за компьютером, грибы будут особенно полезны. Шампиньоны снимают головные боли, улучшают память, мыслительные процессы и другую деятельность головного мозга. Их регулярное употребление препятствует развитию стресса, депрессии, неврозов. Полезные свойства шампиньонов отображаются на состоянии волос, ногтей. Грибы помогают поддерживать молодость, красоту как изнутри, так и снаружи. Они улучшают состояние кожи, насыщают ее влагой, придают эластичность, препятствуют преждевременному старению.

Анна Ивашкевич — психотерапевт-диетолог, консультант сервиса здорового питания и сервиса комплексного ассесмента состояния здоровья человека.

Благодаря низкой калорийности шампиньонов эти грибы используют в составе многих диет. При этом человек получает все необходимые микроэлементы, витамины, белки.

Что полезного есть в шампиньонах

Что полезного есть в шампиньонах

А еще в шампиньонах мало натрия, поэтому их можно есть при повышенном артериальном давлении, стойкой гипертонии, ожирении и в других случаях, когда в силу медицинских показателей надо есть меньше соли.

— Из-за отсутствия жиров и сахаров грибы можно включать в рацион людям с сахарным диабетом 1-го и 2-го типа, атеросклерозом, — говорит Анна Ивашкевич. — Шампиньоны не участвуют в формировании холестериновых бляшек, не засоряют кровеносные сосуды. Большое количество клетчатки в продукте улучшает пищеварение, проводит естественное очищение толстого кишечника от шлаков, отложений, камней. Это способствует лучшему усвоению питательных веществ, оздоровлению организма в целом.

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5

Как не отравиться грибами?

По данным Роспотребнадзора, ежегодно в России грибами травятся около тысячи человек. Примерно 30 случаев из них заканчиваются летальным исходом. Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. В детском организме еще нет необходимого количества ферментов для их переваривания. Именно поэтому не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет.

Популярно мнение, что грибы можно есть сырыми. Но далеко не все

Популярно мнение, что грибы можно есть сырыми. Но далеко не все

Отравиться грибами могут не только дети, но и взрослые. Чтобы избежать неприятных последствий, важно соблюдать меры предосторожности. Любителям собирать грибы самостоятельно эксперты рекомендуют складывать их в корзины (даже ведра нежелательны). Если бросать их в полиэтиленовые пакеты или мешки, это приведет к быстрой порче и повреждению ножки грибов, что значительно затруднит переборку и сортировку и может привести к попаданию в блюдо ядовитых грибов.

Само собой, собирать нужно только хорошо знакомые виды грибов и не брать те, что растут около дороги.

Шесть простых правил, чтобы не отравиться грибами

Шесть простых правил, чтобы не отравиться грибами

— Грибы — это губка, которая впитывает в себя все вещества, которые находятся в почве и воздухе, из-за чего в их составе легко могут оказаться токсины и тяжелые металлы, — говорит врач-диетолог Галина Барташевич. — Поэтому ни в коем случае нельзя собирать грибы, которые растут на участках, прилегающих к автотрассам. Лучше вообще выбирать грибы, выращенные в агрокультурных хозяйствах. Кроме того, токсичным может оказаться съедобный гриб в засушливое время или после того, как место сбора грибов обработали пестицидами или ядохимикатами для борьбы с насекомыми и вредителями.

Также специалисты предупреждают: грибы — это белок, и, как любой белок, они очень быстро портятся. Поэтому грибы необходимо сразу приготовить.

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6

Как лучше всего приготовить грибы?

Врачи сходятся во мнении, что с точки зрения здорового питания оптимальный вариант приготовления грибов — это пожарить их без масла. Кроме того, считается, что полезные свойства максимально сохраняются при готовке на гриле, потому что это более кратковременный процесс, в отличие от варки. А вот грибной суп — не самое полезное блюдо.

— Грибной суп содержит большое количество экстрактивных веществ, которые стимулируют желудочную секрецию. Поэтому они не всегда хорошо переносятся, особенно людьми с заболеваниями желудка, двенадцатиперстной кишки, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Кроме того, сам белок грибов плохо усваивается. Единственные плюсы у грибов — это низкая калорийность (в 100 граммах грибов содержится всего 15–20 ккал) и большое содержание клетчатки, полезной для работы кишечника.

Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию. Направления работы: диагностика и выявление причин лишнего или недостаточного веса, разработка индивидуальной диеты для лечения ожирения и лишнего веса, нутриционная поддержка при различных нарушениях питания.

Грибной суп диетологи называют тяжелой для желудка (особенно детского) едой, поскольку в грибах содержится хитин, из-за которого грибы вообще запрещены детям до семи лет.

Кстати, чтобы найти самый «безопасный» суп, посмотрите рейтинг супов: от самого вредного к самому полезному.

А когда захотите приготовить из грибов что-то интересное и несложное, читайте пять простых рецептов из грибов.

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7

Памятка для грибников

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать эти простые правила, когда будете собирать грибы самостоятельно

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать эти простые правила, когда будете собирать грибы самостоятельно

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