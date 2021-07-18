В Новосибирске откроют первую мак-н-чизную — что это такое и чем там будут кормить

Два новосибирских предпринимателя собираются открыть в центре заведение, формат которого они определили как «
Мак-н-чизная откроется на ресторанном дворике за гостиницей «Центральная». Это будет еще одно заведение, для которого владелец здания нашел место, а не замена какой-то закрывшейся точке.
Кормить в заведении будут прежде всего Mac&Cheese — специфическим американским блюдом, представляющим собой макароны, запеченные в духовке с сырным соусом.
Это проект молодых предпринимателей Марии Зотовой и Владимира Гуськова, им уже принадлежит небольшой бар Doubledog в Академгородке. Как рассказала Мария, создатели впервые попробовали Mac&Cheese во время своего путешествия по США в 2017 году.
— Вернувшись, мы точно знали, что хотим попробовать это блюдо приготовить и ввести в меню. Долго экспериментировали, добиваясь именно сырного вкуса, а не просто сливочного. Люди стали видеть
То, что широкой публике название пока мало знакомо, создателей не пугает, потому что, «если делать только то, что людям знакомо, движения вперед не будет».
Несмотря на то что заведения, в котором это блюдо было бы основным, в Новосибирске действительно никогда не было, сам по себе
Вообще же рестораторы постоянно пытаются предложить потенциальным клиентам какие-то новые для местного рынка блюда. Так, тот же FRY первым начал готовить «путин» — картофель фри с сыром или подливой. А в этом году на ресторанном дворике заработала точка с самосой — маленькими индийскими пирожками. Некоторые даже готовы заплатить за подобные идеи приличные деньги. Так, совсем недавно семья из Новосибирска открыла на площади Калинина закусочную с необычными кебабами по технологии, которую начинающие рестораторы купили у небольшой столичной сети.