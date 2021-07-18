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В Новосибирске откроют первую мак-н-чизную — что это такое и чем там будут кормить

Новое блюдо начали активно предлагать в новосибирских заведениях в этом году

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Два новосибирских предпринимателя собираются открыть в центре заведение, формат которого они определили как «мак-н-чизная». На эксперимент создателей подвигла поездка в США.

Мак-н-чизная откроется на ресторанном дворике за гостиницей «Центральная». Это будет еще одно заведение, для которого владелец здания нашел место, а не замена какой-то закрывшейся точке.

Кормить в заведении будут прежде всего Mac&Cheese — специфическим американским блюдом, представляющим собой макароны, запеченные в духовке с сырным соусом.

Над будущей закусочной уже появилась вывеска

Над будущей закусочной уже появилась вывеска

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Это проект молодых предпринимателей Марии Зотовой и Владимира Гуськова, им уже принадлежит небольшой бар Doubledog в Академгородке. Как рассказала Мария, создатели впервые попробовали Mac&Cheese во время своего путешествия по США в 2017 году.

— Вернувшись, мы точно знали, что хотим попробовать это блюдо приготовить и ввести в меню. Долго экспериментировали, добиваясь именно сырного вкуса, а не просто сливочного. Люди стали видеть мак-н-чиз в нашем инстаграме и ехать из города специально за ним. Тогда мы и поняли, что хотели бы сделать отдельный проект, посвященный макаронам с сыром, потому что нам есть что сказать еще об этом блюде и множество идей, как его интерпретировать, — говорит Мария.

То, что широкой публике название пока мало знакомо, создателей не пугает, потому что, «если делать только то, что людям знакомо, движения вперед не будет».

Несмотря на то что заведения, в котором это блюдо было бы основным, в Новосибирске действительно никогда не было, сам по себе мак-н-чиз сегодня можно заказать в нескольких заведениях. Им кормят, например, в барах FRY и Memories. Есть он и в открывшемся недавно баре Soda.

Вообще же рестораторы постоянно пытаются предложить потенциальным клиентам какие-то новые для местного рынка блюда. Так, тот же FRY первым начал готовить «путин» — картофель фри с сыром или подливой. А в этом году на ресторанном дворике заработала точка с самосой — маленькими индийскими пирожками. Некоторые даже готовы заплатить за подобные идеи приличные деньги. Так, совсем недавно семья из Новосибирска открыла на площади Калинина закусочную с необычными кебабами по технологии, которую начинающие рестораторы купили у небольшой столичной сети.

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бары и рестораны
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