В Новосибирске откроют первую мак-н-чизную — что это такое и чем там будут кормить

Два новосибирских предпринимателя собираются открыть в центре заведение, формат которого они определили как « мак-н-чизная ». На эксперимент создателей подвигла поездка в США.



Мак-н-чизная откроется на ресторанном дворике за гостиницей «Центральная». Это будет еще одно заведение, для которого владелец здания нашел место, а не замена какой-то закрывшейся точке.



Кормить в заведении будут прежде всего Mac&Cheese — специфическим американским блюдом, представляющим собой макароны, запеченные в духовке с сырным соусом.

