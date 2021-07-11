Новосибирцы продолжают собирать урожай грибов. Рассказываем, где пусто, а где их в избытке

В лесах Новосибирской области идет сбор грибов
В Новосибирске идет сбор урожая грибов. Пока их не так много, да и найти их можно не везде. Но счастливчики делятся своим уловом в соцсетях. Показываем их аппетитные находки.
— Прошелся вечерком возле дачи недалеко от Плотниково. Белые червь просто уничтожает, ножки как решето, по пол гриба выбрасывать приходится, но в целом неплохо. Еще должны новые вырасти, очень маленьких много, — говорит Эдуард Гацков.
Эти крепыши были собраны сегодня около Бердска.
— И на моей улице праздник! Несколько белых и первые лисы, — радуется Евгений Тимофеев.
— Коченевский район, лисичек поляны, белого море, почти весь труха, еле еле два ведра набрал белого, лисичек — полтора ведра взял на семью. Бонусом два клеща привез домой, — делится Александр.
— Мошковский район, не густо, — сетует Александра Маликова.
— Кому скучно, руки чешутся и расстояние в 500 км — не расстояние, то езжайте в Алтайский край, Вострово. Белый гриб в большом количестве, — советует Светлана Богуш.
— Июль. Грибной сезон открыт! Нажарили с картошечкой, лучком, чесночком. Натушили в сметанке на сливочном масле. Ну ооочень вкусная суббота! — делится Рената Порватова.
А вот так урожай выглядит в уже готовом виде на столе сибирячки.
Кстати, ягода в новосибирских лесах тоже есть.
— Вчера в Боровом. По дороге заезжали на шиловский полигон. Там всё вытоптано. Грибов нет нигде, — говорит Анна Иванова.
А вот такой урожай собрали за четыре часа новосибирцы в Искитимском районе, чуть не доезжая до поселка Степного.
В новосибирских лесах начался сезон белых грибов. Вместе с ними удается найти боровики, маслята и землянику. Также возьмите на заметку карту, где в лесах Новосибирской области можно найти чернику.