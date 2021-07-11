11 июля воскресенье
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 1/10
usd 74.47
eur 88.14
Тема дняПереехали в Калининград. Какие там цены на жилье?

Все новости

Все новости

Новосибирцы продолжают собирать урожай грибов. Рассказываем, где пусто, а где их в избытке

Ягода в лесах тоже есть

6 762
12Обсудить

Поделиться

Если постараться — можно насобирать неплохой улов

Если постараться — можно насобирать неплохой улов

Поделиться

В лесах Новосибирской области идет сбор грибов

В Новосибирске идет сбор урожая грибов. Пока их не так много, да и найти их можно не везде. Но счастливчики делятся своим уловом в соцсетях. Показываем их аппетитные находки.

— Прошелся вечерком возле дачи недалеко от Плотниково. Белые червь просто уничтожает, ножки как решето, по пол гриба выбрасывать приходится, но в целом неплохо. Еще должны новые вырасти, очень маленьких много, — говорит Эдуард Гацков.

Поделиться

Эти крепыши были собраны сегодня около Бердска.

Поделиться

— И на моей улице праздник! Несколько белых и первые лисы, — радуется Евгений Тимофеев.

Поделиться

— Коченевский район, лисичек поляны, белого море, почти весь труха, еле еле два ведра набрал белого, лисичек — полтора ведра взял на семью. Бонусом два клеща привез домой, — делится Александр.

Поделиться

— Мошковский район, не густо, — сетует Александра Маликова.

Поделиться

— Кому скучно, руки чешутся и расстояние в 500 км — не расстояние, то езжайте в Алтайский край, Вострово. Белый гриб в большом количестве, — советует Светлана Богуш.

Поделиться

— Июль. Грибной сезон открыт! Нажарили с картошечкой, лучком, чесночком. Натушили в сметанке на сливочном масле. Ну ооочень вкусная суббота! — делится Рената Порватова.

Поделиться

А вот так урожай выглядит в уже готовом виде на столе сибирячки.

Кстати, ягода в новосибирских лесах тоже есть.

— Вчера в Боровом. По дороге заезжали на шиловский полигон. Там всё вытоптано. Грибов нет нигде, — говорит Анна Иванова.

Поделиться

А вот такой урожай собрали за четыре часа новосибирцы в Искитимском районе, чуть не доезжая до поселка Степного.

Поделиться

В новосибирских лесах начался сезон белых грибов. Вместе с ними удается найти боровики, маслята и землянику. Также возьмите на заметку карту, где в лесах Новосибирской области можно найти чернику.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК14
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

грибыурожай
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...