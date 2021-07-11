Новосибирцы продолжают собирать урожай грибов. Рассказываем, где пусто, а где их в избытке

В Новосибирске идет сбор урожая грибов. Пока их не так много, да и найти их можно не везде. Но счастливчики делятся своим уловом в соцсетях. Показываем их аппетитные находки.



— Прошелся вечерком возле дачи недалеко от Плотниково. Белые червь просто уничтожает, ножки как решето, по пол гриба выбрасывать приходится, но в целом неплохо. Еще должны новые вырасти, очень маленьких много, — говорит Эдуард Гацков.