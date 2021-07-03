Ледяной крем: 6 интересных мест в Новосибирске со странным мороженым — есть даже из вина и кваса

В Новосибирск пришла настоящая летняя жара. Спастись от нее сейчас затруднительно — купаться в Обском море пока запрещено по неприятным причинам. Остается надеяться на другие способы охлаждения. Обозреватель НГС Стас Соколов нашел места, где делают крафтовое мороженое и сорбеты (замороженные соки). Среди них есть и вполне привычные, и весьма экстравагантные. Нашлось место и настоящей джелатерии в итальянском стиле, и временному кафе-мороженому в элитном ресторане, и даже винному бару.
При слове «мороженое» большинство из нас представляет стандартную упаковку из киоска или супермаркета. А ведь когда-то это было довольно дорогое лакомство, которое готовили вручную и подавали с почестями. В какой-то степени вернуться в эти времена (и попробовать что-то новое) можно в заведениях, где мороженое делают самостоятельно. Вот несколько интересных адресов.
«Мастерская Джелато» (Красный проспект, 2/1)
Ветеран мороженого движения — семейное предприятие, с самого начала работающее по принципу итальянских джелатерий, где продукт производится на месте. Для любителей всего натурального это означает, в частности, отсутствие каких бы то ни было консервантов — мороженое делается маленькими партиями и может быть изготовлено оперативно, когда какой-то вид закончится. Отчасти по этой же причине в здешнем мороженом меньше сахара, чем обычно.
В кафе, которое сейчас работает в ТЦ «Мегас» (а до этого сменило два ТЦ — «Калина» и «Галерея Новосибирск»), можно за раз застать больше 10 разных видов — от вполне традиционного пломбира до мороженого с горгонзолой (это местный хит, есть любители, которые приезжают сюда именно ради него).
Стоит мороженое недешево — один шарик обойдется в 120 рублей. Но если взять три, то общая цена существенно упадет до 250 рублей. Так что берите компанию, обойдется дешевле.
PuppenHaus (Чаплыгина, 65/1)
По количеству мороженого и сорбетов в меню ресторан вполне может претендовать на звание кафе-мороженого — их здесь больше десятка, причем за что ни возьмись, всё звучит экзотично и интригующе: сорбет из сицилийского апельсина, мороженое из крымской груши и так далее.
Порция стоит от 250 рублей, но это уже не просто выложенные в вазочку пара шариков, а полноценный десерт — с красивой подачей и какими-то маленькими добавками, которые взрываются во рту то приятным хрустом, то сладостью, то кислотой. Есть его здесь, конечно, лучше на веранде, тем более что найти там место будет в жаркий день проще.
«Перчини» (сеть)
В итальянских (хотя бы на уровне маркетингового позиционирования) кафе не может не быть хоть какого-то мороженого, и его здесь действительно делают. Ну по крайней мере, так утверждают официанты. Можно взять просто шарик за 100 рублей, можно вазочку за 250 рублей, где к мороженому будут добавлены клубника, бананы и тертые фисташки. Кроме мороженого, здесь имеется большой выбор молочных коктейлей.
«#СибирьСибирь» (Ленина, 21)
В этом заведении делают только сорбеты — постепенно замороженные фруктовые соки (или вообще любые жидкости). Есть попроще — из брусники, есть необычные — из кваса. В жару сорбет идеален — в нем нет жира (да и сахара по минимуму). Такая концентрированная прохлада.
Le Pin (Урицкого, 6)
Винный бар, который уже успел прославиться своими алкогольными сорбетами. Заморозить ведь можно не только сок, но и какой-нибудь апероль или вообще рислинг. Это, кстати, дает вам относительно легальную возможность употреблять алкогольные напитки на улице. Никакой наряд не заподозрит, что эскимо у вас в руках — это вино. Тем более что в баре научились придавать своим сорбетам вид эскимо на палочке. Что может быть невинней?
«Жан Хуан Лу» (Ленина, 11)
В модном баре делают семифредо — итальянскую разновидность холодных десертов, название которых переводится как «наполовину замороженное». В отличие от мороженого, показателем качеством которого является максимальная однородность, семифредо может позволить себе легкую небрежность. Кроме того, ему не обязательно быть очень холодным, так что если вы беспокоитесь о своем горле, то это то, что нужно.
Если вы всё же предпочитаете мороженое, которое можно есть на ходу, гуляя по городу, то, возможно, вас заинтересуют результаты слепого тестирования пломбиров, которые мы проводили в редакции НГС. Самый дорогой образец тогда неожиданно занял последнее место.