Ледяной крем: 6 интересных мест в Новосибирске со странным мороженым — есть даже из вина и кваса

В Новосибирск пришла настоящая летняя жара. Спастись от нее сейчас затруднительно — купаться в Обском море пока запрещено по неприятным причинам. Остается надеяться на другие способы охлаждения. Обозреватель НГС Стас Соколов нашел места, где делают крафтовое мороженое и сорбеты (замороженные соки). Среди них есть и вполне привычные, и весьма экстравагантные. Нашлось место и настоящей джелатерии в итальянском стиле, и временному кафе-мороженому в элитном ресторане, и даже винному бару.

При слове «мороженое» большинство из нас представляет стандартную упаковку из киоска или супермаркета. А ведь когда-то это было довольно дорогое лакомство, которое готовили вручную и подавали с почестями. В какой-то степени вернуться в эти времена (и попробовать что-то новое) можно в заведениях, где мороженое делают самостоятельно. Вот несколько интересных адресов.