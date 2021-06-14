Вот что будет, если целый месяц есть фастфуд: проверено на себе

Если все только и говорят, что о вреде фастфуда, то где доказательства? Спокойно, у нас всё есть! И теория, и практика, перепроверять которую на собственном опыте решится не каждый.
Вообще, фастфуд относится к насыщенным жирам, потребление которых, по рекомендациям ВОЗ, не должно превышать 10% от общей потребляемой энергии. «Передозировка» (а насыщенные жиры — это также, например, свинина, говядина, молочные продукты, шоколад) ведет прямиком к лишнему весу и в целом серьезно подрывает здоровье. Но что, собственно, не так с фастфудом? Вот лишь несколько примеров.
Почему бургеры долго «живут»?
В составе котлет нередко можно найти добавку E551. Это диоксид кремния — главный компонент всех горных пород. Он увеличивает срок годности и помогает пище дольше сохранять внешний вид. Кроме еды его добавляют в зубную пасту и даже в бетон. Но диетологи все равно утверждают, что ничего особенно ужасного в Е551 нет.
— Добавка разрешена во всех странах. Но, конечно, идеальный вариант для питания — это натуральные продукты без эмульгаторов, красителей и консервантов, — советует врач-диетолог Оксана Выдря.
Мясо или соя?
— На вкус определить состав котлеты невозможно даже опытному специалисту. Единственный способ точно выяснить состав — отнести продукт на анализ в лабораторию. Там могут проверить все до мелочей: например, действительно ли котлета из мраморного мяса, как заявлено в рекламе, или это обычная говядина, — утверждает руководитель отдела продаж компании-поставщика продуктов Екатерина Аллабирдина.
Но если вы не сотрудник Роспотребнадзора, то это может влететь в копеечку: исследования проводятся за счет потребителя — то есть за ваш.
Почему гамбургер с газировкой — гремучая смесь?
Нет никакой разницы, что именно вы собрались запивать — бургер или стейк. Для любой еды правило одно: напиток должен быть полезным. Так что сочетание «бургер + газировка» более вредно, чем тот же бургер со стаканом воды или чаем. Главное, чтоб сам напиток был как можно менее вреден — без лишних сахаров и консервантов.
Фастфуд понижает тестостерон?
Австралийские ученые выяснили, что при поедании гамбургеров у мужчин снижается уровень тестостерона, который играет важную роль в производстве сперматозоидов. СМИ начали пестреть пугающими заголовками: фастфуд приводит к импотенции. Оказалось, что это не совсем так.
— Исследование показало, что употребление жирной пищи пациентами с ожирением может приводить к временному снижению тестостерона. То есть речь о людях, у которых уже есть ожирение. Но и у них гормон снижается лишь на время — до четырех часов после еды, — объясняет Оксана Выдря.
Любовь к фастфуду приводит к запору?
По словам диетологов, такие проблемы возникают, когда в пище мало клетчатки — то есть, в принципе, особой вины фастфуда тут нет. Другое дело, что ни отрубей, ни гречи, ни брюссельской капусты в бургерах не наблюдается. Чтобы избежать проблем с кишечником, стоит иногда разнообразить рацион ржаным хлебом и курагой — в них пищевых волокон предостаточно.
Что будет, если есть фастфуд каждый день?
Проверить, как работает диета из одного только фастфуда, отважился британский врач. Крис ван Туллекен провел эксперимент в рамках подготовки документального фильма BBC1 «Чем мы кормим наших детей?». Он четыре недели питался фастфудом и пришел к ужасающим результатам. В ходе опыта врач не только набрал лишние килограммы, но и подверг свое здоровье существенному риску.
— Я стал вяло соображать и плохо спать, я ворочался в постели из-за тревожных мыслей и страха перед повседневными делами, — цитирует The Sun Криса ван Туллекена. — У меня появились изжога и запоры. Я начал страдать от геморроя. Но хуже всего, что мой мозг перестроился таким образом, будто у меня появилась наркозависимость.
Кроме того, доктор признался, что ему пришлось есть отдельно от семьи, чтобы никто больше не пристрастился к вредному питанию: страдать, так одному.
Исследователи, которые наблюдали за экспериментом, заметили изменения в мозгу подопытного и выяснили, что вредная пища превратила его в пищевого наркомана. При этом врач не переедал, а ел только тогда, когда испытывал голод. Чувство голода у него, кстати, стало появляться чаще. В результате мужчина, вес которого на старте эксперимента не добирал и 82 килограммов, всего за месяц поправился на семь кило.