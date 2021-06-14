Вот что будет, если целый месяц есть фастфуд: проверено на себе

Если все только и говорят, что о вреде фастфуда, то где доказательства? Спокойно, у нас всё есть! И теория, и практика, перепроверять которую на собственном опыте решится не каждый.



Вообще, фастфуд относится к насыщенным жирам, потребление которых, по рекомендациям ВОЗ, не должно превышать 10% от общей потребляемой энергии. «Передозировка» (а насыщенные жиры — это также, например, свинина, говядина, молочные продукты, шоколад) ведет прямиком к лишнему весу и в целом серьезно подрывает здоровье. Но что, собственно, не так с фастфудом? Вот лишь несколько примеров.

