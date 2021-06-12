В Академгородке начался фестиваль местного пива и еды SibCraftFest
В новосибирском Академгородке проходит Фестиваль ремесленного пива и еды — это новое название ставшего уже традиционным мероприятием SibCrafFest. Билеты на него заранее уже купили более
Фестиваль ремесленного пива и еды проходит на базе ресторанного комплекса в здании Технопарка. Дегустации напитков организованы на втором этаже, в помещении заведения «Кукуруза» (вход туда платный), а точки с едой выставлены во дворе здания (сюда можно прийти без билета).
Свои напитки (всего 144 наименования) на фестиваль привезли
На прежних фестивалях организаторы старались, напротив, привлечь производителей из европейской части России, с Урала и даже из-за границы. Кроме того, было решено отказаться от слова «крафт» в названии, заменив его на русскоязычный
Изменился в этом году и подход к формированию состава участников зоны еды.
— В этом году у нас упор сделан на локальные продукты, в отличие от прошлых фестивалей, где на фуд-корте стояли Taqueria del centro, пицца от бара Memories, бар Fry, — говорит Сергей Цуркан.
В прошлом году фестиваль не проводился из-за ковидных ограничений, поэтому на афише нынешнего стоит
Фестиваль продлится два дня — 12 и 13 июня. При этом в воскресенье организаторы обещают еще и специальную детскую программу (шоу мыльных пузырей, мастер-класс по тряпичным куклам, игровые приставки и так далее), которая будет организована во дворе, где алкогольные напитки не продаются.
Узнать, какие еще интересные мероприятия ждут новосибирцев этим летом, можно в обзоре, подготовленном журналистом НГС Алёной Золотухиной.