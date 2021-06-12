В Академгородке начался фестиваль местного пива и еды

В новосибирском Академгородке проходит Фестиваль ремесленного пива и еды — это новое название ставшего уже традиционным мероприятием SibCrafFest. Билеты на него заранее уже купили более 1500 человек .



Фестиваль ремесленного пива и еды проходит на базе ресторанного комплекса в здании Технопарка. Дегустации напитков организованы на втором этаже, в помещении заведения «Кукуруза» (вход туда платный), а точки с едой выставлены во дворе здания (сюда можно прийти без билета).