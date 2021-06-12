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В Академгородке начался фестиваль местного пива и еды

Организаторы SibCraftFest сменили название и концепцию

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В основном еду готовят при посетителях

В основном еду готовят при посетителях

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В Академгородке начался фестиваль местного пива и еды SibCraftFest

В новосибирском Академгородке проходит Фестиваль ремесленного пива и еды — это новое название ставшего уже традиционным мероприятием SibCrafFest. Билеты на него заранее уже купили более 1500 человек.

Фестиваль ремесленного пива и еды проходит на базе ресторанного комплекса в здании Технопарка. Дегустации напитков организованы на втором этаже, в помещении заведения «Кукуруза» (вход туда платный), а точки с едой выставлены во дворе здания (сюда можно прийти без билета).

В этом году фестиваль собрал большое количество посетителей

В этом году фестиваль собрал большое количество посетителей

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Свои напитки (всего 144 наименования) на фестиваль привезли 43 пивоварни из 8 городов России — от Сургута до Иркутска. Как рассказал организатор фестиваля Сергей Цуркан, принципиальным отличием в этом году стало то, что в мероприятии принимают участие только пивовары региона.

На прежних фестивалях организаторы старались, напротив, привлечь производителей из европейской части России, с Урала и даже из-за границы. Кроме того, было решено отказаться от слова «крафт» в названии, заменив его на русскоязычный аналог — «ремесленный».

144 вида напитков представили около <nobr class="_">50 пивоварен</nobr> из <nobr class="_">8 городов</nobr>

144 вида напитков представили около 50 пивоварен из 8 городов

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Изменился в этом году и подход к формированию состава участников зоны еды.

— В этом году у нас упор сделан на локальные продукты, в отличие от прошлых фестивалей, где на фуд-корте стояли Taqueria del centro, пицца от бара Memories, бар Fry, — говорит Сергей Цуркан.

Этот фестиваль продолжится и завтра в здании Технопарка

Этот фестиваль продолжится и завтра в здании Технопарка

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В прошлом году фестиваль не проводился из-за ковидных ограничений, поэтому на афише нынешнего стоит 2020 год. Организаторы шутливо объясняют это желанием «быть в тренде», поскольку в этом году также должны пройти и прошлогодняя Олимпиада, и чемпионат Европы по футболу.

Фестиваль продлится два дня — 12 и 13 июня. При этом в воскресенье организаторы обещают еще и специальную детскую программу (шоу мыльных пузырей, мастер-класс по тряпичным куклам, игровые приставки и так далее), которая будет организована во дворе, где алкогольные напитки не продаются.

В этом году в мероприятии принимают участие только пивовары региона

В этом году в мероприятии принимают участие только пивовары региона

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Узнать, какие еще интересные мероприятия ждут новосибирцев этим летом, можно в обзоре, подготовленном журналистом НГС Алёной Золотухиной.

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крафтовое пивофестиваль
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