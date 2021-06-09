Создатели нового заведения в Новосибирске придумали слово для его названия — что продают в мидрерии

Кроме напитков в баре предлагают сморреброды (скандинавское название для бутербродов) — от 230 рублей , бургеры от 320 рублей и несколько видов горячего.



Где еще в Новосибирске есть напитки на основе мёда

Напитки на основе мёда можно встретить в новосибирских барах и магазинах уже не первый год. Как правило, их можно найти в так называемых крафтовых барах — то есть в заведениях, работающих с небольшими производителями. В центре, например, эти напитки можно найти в барах Bootlegers Pub, Incider, Shredder Pizza и т. д . Но сделать медовуху флагманским напитком заведения до создания бара «Меломель» никто не решался.

Какие еще есть специализированные бары в Новосибирске

Рестораторы в последнее время часто пытаются придумать для новых проектов какие-то новые форматы (или воспользоваться существующими в принципе, но отсутствующими пока в Новосибирске).