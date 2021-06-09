Создатели нового заведения в Новосибирске придумали слово для его названия — что продают в мидрерии

В Новосибирске открылась первая мидрерия на Красном проспекте
В Новосибирске создатели небольшой сети крафтовых баров Valhalla запустили новый проект, для которого им пришлось придумать новое слово — «мидрерия». Упор здесь будет делаться на напитки на основе мёда.
Заведение Melomel начало официально работать в конце прошлой недели. Бар занял подвал на Красном
Что там продают
Меломель — это тип алкогольных напитков на основе мёда с добавлением фруктовых или ягодных соков, который является одной из разновидностей так называемых мидов (англ. mead). Это сравнительно новый продукт на рынке, который, однако, уходит традициями в раннее средневековье, когда народы северных стран Европы пытались приготовить алкогольные напитки на основе наиболее доступного сладкого сырья — мёда. Русское название для этого напитка — медовуха. Крепость мидов может колебаться от 2–3 до 12% алкоголя (хотя отдельные производители могут поднимать содержание алкоголя еще выше).
Кроме меломеля в заведении можно заказать метеглин (медовуха со специями и ароматическими травами), сайзер (медовуха с сидром), браггот (медовуха с солодом) и боле привычные пиво и сидр.
Откуда взялось слово
— Мидрерия — это такая игра слов. Есть общепринятое понятие «мидерия» — где производят миды и другие напитки на основе мёда (меломель, метеглин
Для напитков, продаваемых на розлив в баре, предусмотрены четыре размера порций (от 150 до
Кроме напитков в баре предлагают сморреброды (скандинавское название для бутербродов) — от
Где еще в Новосибирске есть напитки на основе мёда
Напитки на основе мёда можно встретить в новосибирских барах и магазинах уже не первый год. Как правило, их можно найти в так называемых крафтовых барах — то есть в заведениях, работающих с небольшими производителями. В центре, например, эти напитки можно найти в барах Bootlegers Pub, Incider, Shredder Pizza
Какие еще есть специализированные бары в Новосибирске
Рестораторы в последнее время часто пытаются придумать для новых проектов какие-то новые форматы (или воспользоваться существующими в принципе, но отсутствующими пока в Новосибирске).
Так, в прошлом году создатели баров The Rooks открыли в ресторанном дворике за гостиницей «Центральная» заведение с сидром InCider, в котором практически нет никаких иных напитков, кроме сидра. Он занял небольшое (
Сидр в последние пару лет действительно набирает популярность. Впервые это стало очевидно еще в
Другой специализированный бар — бар с игристым вином «Пузырики» открылся в ресторанном дворике за гостиницей «Центральная» уже в апреле этого года. Бар открыли предприниматели, имеющие отношение к ресторану
Формат небольших демократичных по форме заведений с вином, похоже, становится трендом. Так, владельцы сети кондитерских Dudnik открыли в конце прошлого года на площади Станиславского первое заведение нового проекта «Кофе Брют». Помимо десертов и кофе, там можно заказать вино бокалами (цены начинаются от