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Создатели нового заведения в Новосибирске придумали слово для его названия — что продают в мидрерии

Специализированный бар открылся в здании на Красном проспекте, где уже сменилось несколько арендаторов

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В помещении сменился уже не один арендатор

В помещении сменился уже не один арендатор

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В Новосибирске открылась первая мидрерия на Красном проспекте

В Новосибирске создатели небольшой сети крафтовых баров Valhalla запустили новый проект, для которого им пришлось придумать новое слово — «мидрерия». Упор здесь будет делаться на напитки на основе мёда.

Заведение Melomel начало официально работать в конце прошлой недели. Бар занял подвал на Красном проспекте, 24, где сменилось уже много арендаторов. Последним заметным был бар с морепродуктами «Морики» (после него здесь работал какое-то время сетевой магазин разливного пива).

Ручки для кранов распечатали на 3D-принтере

Ручки для кранов распечатали на 3D-принтере

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Что там продают

Меломель — это тип алкогольных напитков на основе мёда с добавлением фруктовых или ягодных соков, который является одной из разновидностей так называемых мидов (англ. mead). Это сравнительно новый продукт на рынке, который, однако, уходит традициями в раннее средневековье, когда народы северных стран Европы пытались приготовить алкогольные напитки на основе наиболее доступного сладкого сырья — мёда. Русское название для этого напитка — медовуха. Крепость мидов может колебаться от 2–3 до 12% алкоголя (хотя отдельные производители могут поднимать содержание алкоголя еще выше).

Кроме меломеля в заведении можно заказать метеглин (медовуха со специями и ароматическими травами), сайзер (медовуха с сидром), браггот (медовуха с солодом) и боле привычные пиво и сидр.

Порция сморребродов с ростбифом и бокал метеглина

Порция сморребродов с ростбифом и бокал метеглина

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Откуда взялось слово

— Мидрерия — это такая игра слов. Есть общепринятое понятие «мидерия» — где производят миды и другие напитки на основе мёда (меломель, метеглин и т. д.). Слова для мест, где их наливают, — нет. По аналогии с сидрерией мы и ввели этот термин. По миру такие места только начали появляться, в России же мы первые, поэтому и пришлось придумывать, — объяснили создатели бара Дмитрий Милахин и Александр Русанов.

Для напитков, продаваемых на розлив в баре, предусмотрены четыре размера порций (от 150 до 400 миллилитров). Для самых маленьких порций используются фужеры для шампанского. Цены на разливные напитки на основе мёда начинаются с 200 рублей. Самыми дорогими напитками в баре можно считать бельгийское выдержанное гёзе (geuze — тип пива, производимый на основе ламбиков — особого типа пива на «диких» дрожжах, которые смешиваются и подвергаются вторичной ферментации).

Кроме напитков в баре предлагают сморреброды (скандинавское название для бутербродов) — от 230 рублей, бургеры от 320 рублей и несколько видов горячего.

Где еще в Новосибирске есть напитки на основе мёда

Напитки на основе мёда можно встретить в новосибирских барах и магазинах уже не первый год. Как правило, их можно найти в так называемых крафтовых барах — то есть в заведениях, работающих с небольшими производителями. В центре, например, эти напитки можно найти в барах Bootlegers Pub, Incider, Shredder Pizza и т. д. Но сделать медовуху флагманским напитком заведения до создания бара «Меломель» никто не решался.

Какие еще есть специализированные бары в Новосибирске

Рестораторы в последнее время часто пытаются придумать для новых проектов какие-то новые форматы (или воспользоваться существующими в принципе, но отсутствующими пока в Новосибирске).

Так, в прошлом году создатели баров The Rooks открыли в ресторанном дворике за гостиницей «Центральная» заведение с сидром InCider, в котором практически нет никаких иных напитков, кроме сидра. Он занял небольшое (25 квадратных метров) угловое помещение в бывшем техническом здании гостиницы. Как рассказывал создатель и совладелец бара Игорь Каменев, в заведении предполагается привозить редкие, отсутствующие пока в Новосибирске виды сидров. Причем не столько импортные, сколько отечественные — с небольших производств, которых в последнее время появилось в России уже достаточно много. Употребить купленное можно на месте — на террасе, которую пристроили к зданию.

Кухни в сидрерии нет, к напиткам здесь могут предложить только пинчос — маленькие бутербродики с оливками, хамоном, тартаром

Кухни в сидрерии нет, к напиткам здесь могут предложить только пинчос — маленькие бутербродики с оливками, хамоном, тартаром

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Сидр в последние пару лет действительно набирает популярность. Впервые это стало очевидно еще в 2018 году, когда на фестивале «Сибкрафтфест» (который создавался изначально как исключительно пивной) было представлено больше 30 видов сидра (преимущественно отечественного производства). Сегодня хотя бы несколько видов этого напитка стараются иметь в ассортименте большинство баров. Здесь же, в ресторанном дворике, сидр можно купить в нескольких заведениях (например в «ЧумЧуме» и «Крафти радлере»). Кроме того, хороший выбор сидров можно встретить в баре-магазине «Йохохо» на Студенческой и «Барбара ждёт» на Ватутина. Попытку открыть сидрерию в формате «бар в баре» предпринимал в 2018 году новосибирский ресторатор Петр Финов, но заведение проработало всего около года.

Другой специализированный бар — бар с игристым вином «Пузырики» открылся в ресторанном дворике за гостиницей «Центральная» уже в апреле этого года. Бар открыли предприниматели, имеющие отношение к ресторану R.A.G.U. Это не первый их малоформатный проект. В помещении всего четыре столика (два совсем маленьких и два рассчитанных на четырех человек). Над стойкой нависает стеллаж, на котором расставлены бутылки, бокалы и увесистые статуэтки: голова Давида в маске, Гомер Симпсон, Нефертити в солнцезащитных очках и просто огромная ладонь, художественно испачканная в краске. На стене большая фреска, изображающая двух дам в костюмах эпохи Возрождения.

Формат бара «Пузырики» можно обозначить как «шампанерия», главный напиток здесь — игристые вина. Одного французского шампанского имеется десять наименований (некоторые в бутылках разного размера)

Формат бара «Пузырики» можно обозначить как «шампанерия», главный напиток здесь — игристые вина. Одного французского шампанского имеется десять наименований (некоторые в бутылках разного размера)

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Формат небольших демократичных по форме заведений с вином, похоже, становится трендом. Так, владельцы сети кондитерских Dudnik открыли в конце прошлого года на площади Станиславского первое заведение нового проекта «Кофе Брют». Помимо десертов и кофе, там можно заказать вино бокалами (цены начинаются от 119 рублей). Здесь тоже делают маленькие бутербродики, но называют их уже тапасами. Новое заведение этого проекта также появилось в центре, на месте кондитерской Dudnick на Советской.

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бары и рестораны
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