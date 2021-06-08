Диетолог назвал самую вредную рыбу

Свою лепту в рыбную статистику вносит и Роспотребнадзор. По данным ведомства, в 2019 году по физико-химическим показателям требованиям не соответствовали 3,78% рыбной продукции России. В 2020 году эта цифра выросла до 5,4% . Токсичные элементы (тяжелые металлы и мышьяк) есть во всех видах рыбы и морепродуктов. И чем шире шагает прогресс, тем больше химии. Чаще всего в рыбе находят такие тяжелые металлы, как свинец, кадмий и ртуть.



Часто рыба и моллюски накапливают ртуть в форме высокотоксичного органического соединения — метилртути. Она образуется в результате метаболизма водных микроорганизмов, далее ее поглощают водоросли, которые едят рыбы и другие животные, стоящие выше в пищевой цепи. Это приводит к накоплению в жировой ткани рыб органической ртути. Чем дольше живет рыба, тем больше ртути может накопить.



— К сожалению, учитывая промышленность, морская вода за счет нефтяных пятен и продуктов человеческой жизнедеятельности богата ртутью, солями тяжелых металлов, свинцом, — говорит врач-диетолог Галина Барташевич. — И всё это накапливается в морепродуктах, больше всего — в моллюсках. Если съесть такие продукты, могут появиться тошнота, боли в животе и головные боли. Все мы знаем истории о затонувших танкерах, да и экологическую обстановку не везде можно назвать идеальной. Все эти факторы могут сказаться на том, что в рыбе будет повышенное количество свинца, а это удар по печени и остальному организму. Если выбирать между крупной или мелкой рыбой, то лучше взять мелкую — она не успела накопить в себе экологическую грязь.

