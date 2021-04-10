Держи клешню: на Красном проспекте открылся магазин дальневосточной сети морепродуктов

В пристройке к офисному зданию на Красном проспекте, 28 заработал магазин хабаровской сети «Море Краба» из Хабаровска. Это не первая попытка небольших торговых компаний Дальнего Востока прорваться на сибирский рынок.

«Море Краба» занял часть одноэтажной пристройки, последним арендатором здесь было кафе вьетнамской кухни. Потом помещение довольно долго стояло пустым. «Море» составило компанию давно работающим здесь кофейне «Бодрый день» и закусочной «Русские блины».