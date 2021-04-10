Держи клешню: на Красном проспекте открылся магазин дальневосточной сети морепродуктов

В пристройке к офисному зданию на Красном
«Море Краба» занял часть одноэтажной пристройки, последним арендатором здесь было кафе вьетнамской кухни. Потом помещение довольно долго стояло пустым. «Море» составило компанию давно работающим здесь кофейне «Бодрый день» и закусочной «Русские блины».
Весь товар в магазине продается замороженным — небольшое помещение заставлено холодильными камерами. Продукцию можно разделить на три группы: целиком замороженные морепродукты или их части (например, клешни краба), уже очищенные морепродукты в вакуумных упаковках и замороженные полуфабрикаты, готовые для приготовления (котлеты, рулеты, наборы для супа с приправами
Как рассказал хозяин магазина, вся продукция производится в Хабаровске, где у компании есть своя небольшая торговая сеть. На вопрос, открыт ли новосибирский магазин по франчайзингу, владелец точки ответил философски:
— Скорее по знакомству. Я сам из Хабаровска.
Цены в «Море Краба» на флагманский продукт ниже среднегородских. Так, фаланги краба здесь стоят 1200 рублей за килограмм. Для сравнения, на сайте сети «Рыбный день» этот продукт сейчас предлагается за 2200 рублей. В компании «Наутилус» клешни предлагаются по 1300 рублей — это цена со скидкой, и наличие товара нужно уточнять.
Это не первая попытка открытия нишевого магазина, посвященного рыбе и морепродуктам. Так, в 2018 году на Советской открылась «Астраханская икорная лавка», флагманским товаром в которой выступает черная икра. Магазин работает до сих пор. Не в первый раз в Новосибирск пытаются выходить и торговые сети с Дальнего Востока. В 2019 году на Вокзальной магистрали открылся мини-маркет сети Tiko из Владивостока. Морепродуктов там, правда, не было — единственным бросавшимся в глаза отличием магазина можно было считать широкий выбор импортной лапши быстрого приготовления, которую можно было заварить кипятком и съесть прямо на месте. Этот проект не пережил пандемию.