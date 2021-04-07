Не только цитрус: диетологи рассказали, какие фрукты надо есть весной

1
Груша
Витамина С в грушах сравнительно мало — всего 5,6% от суточной нормы
— Недостаточное потребление железа ведет к гипохромной анемии (недостаток гемоглобина), атрофическому гастриту и миокардиопатии, снижает тонус скелетных мышц и повышает утомляемость, — говорит диетолог Ольга Кузнецова. — Медь участвует в метаболизме железа, стимулирует усвоение белков и углеводов и обеспечивает ткани организма кислородом. Из-за дефицита меди могут появиться нарушения в сердечно-сосудистой системе. Кремний стимулирует синтез коллагена, а кобальт активирует ферменты обмена жирных кислот и метаболизма фолиевой кислоты, необходимой для развития иммунной системы.
Ольга Кузнецова — диетолог, кандидат медицинских наук.
Также груши богаты клетчаткой, и витамины в них сохраняются дольше, чем в тех же апельсинах. Кроме того, груши усиливают защитные функции организма, облегчая состояние уже простуженного человека.
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2
Гранат
Гранаты богаты витаминами В6, К и С. Первый поддерживает иммунитет, нормальную работу ЦНС и состояние крови, а его недостаток приводит к сниженному аппетиту, ухудшению состояния кожи и анемии. Второй регулирует свертываемость крови. Зерна гранатов рекомендуют в качестве общеукрепляющего средства после болезней, при истощении организма и малокровии, при кашле и простуде.
— В них также содержится высокое количество витамина С, который хорошо стимулирует иммунитет, — говорит диетолог Тамара Крамченинова. — Полезны они для людей с анемией, когда идет нехватка железа (параллельно идет и дефицит
Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу, мастер спорта по становой тяге.
— Гранат помогает при респираторных инфекциях, кашле и ангине. В нем содержится полтора десятка аминокислот, необходимых для полноценной работы организма, при этом примерно половину из этих аминокислот кроме граната можно найти только в мясе, — говорит диетолог Ольга Кузнецова. — А благодаря антиокислительным и противовоспалительным веществам, которые в гранате содержатся в достаточно большом количестве, эти фрукты способны замедлить рост раковых клеток.
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3
Грейпфрут
Диетологи говорят, что от цитрусовых не стоит отказываться, если только у вас нет на них аллергии.
— От цитрусовых большая польза за счет содержания флавоноидов — веществ, которые помогают нормализовать и стимулировать иммунитет. Поэтому цитрусовые и едят при простуде или для профилактики простуды. Основной их эффект — противовирусный, — говорит Тамара Крамченинова. — Всем известно, что в цитрусовых содержится много
— В составе желтых цитрусов много меди. Этот микроэлемент помогает организму правильно усваивать белки, углеводы и железо. Добавляйте лимонный сок в питьевую воду и овощные салаты, чтобы улучшить работу органов ЖКТ. Цитрусовые фрукты можно назвать природным лекарством от ОРВИ.
Оксана Выдря — практикующий врач-диетолог, член Национального общества диетологов.
В цитрусовых также содержатся бета-каротин, витамины А и В6, но, если вы хотите получить их из тех же апельсинов или грейпфрутов, придется есть их с кожурой. Впрочем, если не планируете устраивать экстремальные пищевые эксперименты, можно сделать цукаты. Они полезны и для зрения, и для общего тонуса.
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4
Банан
Неожиданный пункт рейтинга во многом из-за того, что бананы — источник углеводов, которые приведут к лишнему весу. Но если посмотреть на полезные компоненты, то в списке окажутся
— Если вы переживаете за лишний вес, то достаточно соблюдать разумные нормы. Понятно, что четыре банана — это уже перебор, но если съедать один банан в день, то вреда он не принесет, — предупреждает диетолог Крамченинова.
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5
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