Не только цитрус: диетологи рассказали, какие фрукты надо есть весной

Истину о том, что цитрусовые — богатый источник витамина С , забывать не стоит, но не одними апельсинами и лимонами можно помочь иммунитету и избежать авитаминоза. Вместе с диетологами мы составили рейтинг фруктов, которые стоит включить в рацион.

— Фрукты — важнейшая составляющая нашего рациона, они богаты микроэлементами и витаминами. Это источник клетчатки, поэтому всегда должны быть в нашем меню, — говорит диетолог Оксана Выдря. — Но нужно помнить, что кроме полезных компонентов во фруктах есть фруктоза — один из самых распространенных моносахаридов наравне с глюкозой, которая служит источником энергии для организма. Однако, в отличие от нее, фруктоза почти полностью поглощается клетками печени и превращается в свободные жирные кислоты, которые могут приводить к ожирению и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Содержание фруктозы в разных фруктах варьируется: чем слаще плод, тем он вреднее для фигуры. Но поговорим больше о пользе — ее во фруктах действительно много.