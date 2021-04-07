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Не только цитрус: диетологи рассказали, какие фрукты надо есть весной

Не только цитрус: диетологи рассказали, какие фрукты надо есть весной

Они отвечают за гладкую кожу и защитят от сезонной простуды

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Запасайтесь фруктами, они укрепляют иммунитет

Запасайтесь фруктами, они укрепляют иммунитет

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Истину о том, что цитрусовые — богатый источник витамина С, забывать не стоит, но не одними апельсинами и лимонами можно помочь иммунитету и избежать авитаминоза. Вместе с диетологами мы составили рейтинг фруктов, которые стоит включить в рацион.

— Фрукты — важнейшая составляющая нашего рациона, они богаты микроэлементами и витаминами. Это источник клетчатки, поэтому всегда должны быть в нашем меню, — говорит диетолог Оксана Выдря. — Но нужно помнить, что кроме полезных компонентов во фруктах есть фруктоза — один из самых распространенных моносахаридов наравне с глюкозой, которая служит источником энергии для организма. Однако, в отличие от нее, фруктоза почти полностью поглощается клетками печени и превращается в свободные жирные кислоты, которые могут приводить к ожирению и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Содержание фруктозы в разных фруктах варьируется: чем слаще плод, тем он вреднее для фигуры. Но поговорим больше о пользе — ее во фруктах действительно много.

1

Груша

Витамина С в грушах сравнительно мало — всего 5,6% от суточной нормы в 100 граммах. Зато полно кремния, железа, кобальта и меди.

— Недостаточное потребление железа ведет к гипохромной анемии (недостаток гемоглобина), атрофическому гастриту и миокардиопатии, снижает тонус скелетных мышц и повышает утомляемость, — говорит диетолог Ольга Кузнецова. — Медь участвует в метаболизме железа, стимулирует усвоение белков и углеводов и обеспечивает ткани организма кислородом. Из-за дефицита меди могут появиться нарушения в сердечно-сосудистой системе. Кремний стимулирует синтез коллагена, а кобальт активирует ферменты обмена жирных кислот и метаболизма фолиевой кислоты, необходимой для развития иммунной системы.

Ольга Кузнецова — диетолог, кандидат медицинских наук.

Витамины в грушах сохраняются дольше, чем в апельсинах

Витамины в грушах сохраняются дольше, чем в апельсинах

Также груши богаты клетчаткой, и витамины в них сохраняются дольше, чем в тех же апельсинах. Кроме того, груши усиливают защитные функции организма, облегчая состояние уже простуженного человека.

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2

Гранат

Гранаты богаты витаминами В6, К и С. Первый поддерживает иммунитет, нормальную работу ЦНС и состояние крови, а его недостаток приводит к сниженному аппетиту, ухудшению состояния кожи и анемии. Второй регулирует свертываемость крови. Зерна гранатов рекомендуют в качестве общеукрепляющего средства после болезней, при истощении организма и малокровии, при кашле и простуде.

— В них также содержится высокое количество витамина С, который хорошо стимулирует иммунитет, — говорит диетолог Тамара Крамченинова. — Полезны они для людей с анемией, когда идет нехватка железа (параллельно идет и дефицит витамина С). Гранаты будут помогать усваиваться железу в пище. Они полезны для женщин, особенно когда организм испытывает недостаток витаминов. Подойдут людям, которые хотят похудеть. В этом плане гранаты безопасны, так как не слишком сладкие и переесть их достаточно сложно.

Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу, мастер спорта по становой тяге.

Гранаты помогают усваиваться железу из других продуктов

Гранаты помогают усваиваться железу из других продуктов

— Гранат помогает при респираторных инфекциях, кашле и ангине. В нем содержится полтора десятка аминокислот, необходимых для полноценной работы организма, при этом примерно половину из этих аминокислот кроме граната можно найти только в мясе, — говорит диетолог Ольга Кузнецова. — А благодаря антиокислительным и противовоспалительным веществам, которые в гранате содержатся в достаточно большом количестве, эти фрукты способны замедлить рост раковых клеток.

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3

Грейпфрут

Диетологи говорят, что от цитрусовых не стоит отказываться, если только у вас нет на них аллергии.

— От цитрусовых большая польза за счет содержания флавоноидов — веществ, которые помогают нормализовать и стимулировать иммунитет. Поэтому цитрусовые и едят при простуде или для профилактики простуды. Основной их эффект — противовирусный, — говорит Тамара Крамченинова. — Всем известно, что в цитрусовых содержится много витамина С. И это действительно так. Если вы хотите найти лучший источник этого витамина, то это будут лук и чеснок. Что касается питательной ценности, то самыми полезными в этом случае являются грейпфруты и лимоны.

В цитрусовых также содержатся бета-каротин, витамины А и В6

В цитрусовых также содержатся бета-каротин, витамины А и В6

— В составе желтых цитрусов много меди. Этот микроэлемент помогает организму правильно усваивать белки, углеводы и железо. Добавляйте лимонный сок в питьевую воду и овощные салаты, чтобы улучшить работу органов ЖКТ. Цитрусовые фрукты можно назвать природным лекарством от ОРВИ.

Оксана Выдря — практикующий врач-диетолог, член Национального общества диетологов.

В цитрусовых также содержатся бета-каротин, витамины А и В6, но, если вы хотите получить их из тех же апельсинов или грейпфрутов, придется есть их с кожурой. Впрочем, если не планируете устраивать экстремальные пищевые эксперименты, можно сделать цукаты. Они полезны и для зрения, и для общего тонуса.

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4

Банан

Неожиданный пункт рейтинга во многом из-за того, что бананы — источник углеводов, которые приведут к лишнему весу. Но если посмотреть на полезные компоненты, то в списке окажутся витамин B6, марганец и калий. Витамин B6, которого в 100 граммах банана содержится примерно пятая часть суточной нормы, поддерживает иммунный ответ и способствует нормальному формированию эритроцитов. Марганец отвечает за метаболизм аминокислот и углеводов. А калий важен для пожилых людей и спортсменов — улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

— Если вы переживаете за лишний вес, то достаточно соблюдать разумные нормы. Понятно, что четыре банана — это уже перебор, но если съедать один банан в день, то вреда он не принесет, — предупреждает диетолог Крамченинова.

Достаточно съедать по банану в день, чтобы получать от него только пользу

Достаточно съедать по банану в день, чтобы получать от него только пользу

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