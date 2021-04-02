2 апреля пятница
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 6/10
usd 75.81
eur 88.95
Тема дняПроблемы на крупном заводе в Новосибирске

Все новости

Все новости

Сделай сам: 7 необычных идей для детских завтраков (без каши и омлета!)

Рецепты, проверенные на детях

2 182
9Обсудить

Поделиться

Кашей завтрак не испортишь, но можно обойтись и без нее. Держите подборку необычных и вкусных рецептов

Кашей завтрак не испортишь, но можно обойтись и без нее. Держите подборку необычных и вкусных рецептов

Поделиться

Головная боль многих родителей — накормить ребенка завтраком. Времени в обрез, надо собирать себя и свое чадо, а тут еще и завтрак этот. Да еще такой, чтобы готовился быстро, был вкусным и желательно не таким, как вчера. Если все решения сузились до разнообразных вариаций омлетов и каш — ловите нашу спасительную подборку. Все рецепты из нее основаны на реальных событиях: почерпнуты из личного родительского опыта, тестированы на детях, ни один ребенок не пострадал.

Творожные роллы

По какой-то причине дети очень неравнодушны к роллам. Поэтому можно поиграть в японцев и предложить им на завтрак сладкие роллы с фруктами. Нам понадобится:

  • творог — 200 г;
  • сливочный сыр — 100 г;
  • сахарная пудра — 50 г;
  • ванилин — щепотка;
  • фрукты: киви, яблоко, банан, клубника — на ваш вкус.

Творог протрите через сито, смешайте с сыром, сахарной пудрой, добавьте щепотку ванилина. Любые мягкие разноцветные фрукты порежьте тонкими полосками. Идеально сочетаются киви, клубника и банан. Возьмите макису (это японская бамбуковая циновочка для скрутки роллов), или, например, силиконовый коврик для выпечки, или даже полотняную салфетку. Выстелите ее пищевой пленкой. Слоем в 1 см распределите по ней творожную массу — у нас должен выйти прямоугольник размером с тетрадный лист. На край ближе к себе выложите, отступив 1–2 см, вдоль полоски, киви, клубники, банана и заверните рулетом. Придайте руками ровную форму, края пленки скрепите, как фантик у конфеты.

Если возиться с этим утром не хочется, катайте роллы с вечера и убирайте в холодильник. Утром разверните пленку, разрежьте рулет на порции. Можно обвалять в миндальной или кокосовой стружке и подавать к столу.

Яичница по-бирмингемски

Звучит сложно, делается просто, выглядит — аппетитно. На порцию нам понадобится:

  • кусок хлеба (можно тостовый или порезанный толщиной 1,5–2 см);
  • яйцо — 1 шт.;
  • сливочное масло — 1 ст. л.
Жарить желток в&nbsp;«бирмингемке» можно до любой консистенции

Жарить желток в «бирмингемке» можно до любой консистенции

Поделиться

В куске хлеба вырезаем окошко — квадратик мякиша, оставив бортики толщиной примерно 1 см. «Рамочка» должна быть целой. Дальше на сковороде на среднем огне топим масло, обжариваем с одной стороны хлеб. В это же время в миску разбиваем яйцо, желток должен остаться целым. Переворачиваем хлеб, внутрь «рамочки» кладем еще немного масла. Вливаем в «рамочку» яйцо, немного приподняв, чтобы часть белка вытекла наружу — иначе он не прожарится. Жарить, уменьшив огонь, до желаемой консистенции желтка.

Едят «бирмингемку» так: окунают «окошко» в желток, а уже потом съедают всё остальное.

Кукурузно-куриные оладушки от Le Cordon Blue

Нам понадобится:

  • яйцо — 1 шт.;
  • сладкая кукуруза — 1 маленькая баночка;
  • кукурузная мука — 20 г;
  • куриное филе — 200 г;
  • зелень: кинза или петрушка;
  • соль;
  • перец.

Филе и зелень мелко нарезать, смешать с остальными ингредиентами, убрать в холодильник (лучше сделать с вечера, за ночь будущим оладушкам ничего не сделается).

В большую сковороду налить масло слоем 3 см, столовой ложкой выложите смесь и обжаривайте с обеих сторон до появления золотистой корочки. Готовые оладушки выложить на бумажное полотенце, чтобы впитались излишки масла. Подавать можно с йогуртом или смешать йогурт с соусом сладкий чили (на баночку йогурта — столовая ложка чили).

Хрустящие оладьи с яблоками

  • молоко — 1 стакан;
  • мука — 2 стакана;
  • яйцо — 1 шт.;
  • яблоко — 2 шт. (средние, сорт не важен);
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль;
  • сода, гашенная уксусом;
  • ваниль или корица — по вкусу.
Не экспериментируйте с сахаром в оладьях — слаще они не будут, зато быстро пригорят и останутся внутри сырыми

Не экспериментируйте с сахаром в оладьях — слаще они не будут, зато быстро пригорят и останутся внутри сырыми

Поделиться

Из муки, молока, яйца и сахара замесить тесто, добавить соль и гашеную соду. Яблоки почистить от шкурки, порезать мелкими кусочками. Дальше яблоки добавляем к тесту и вымешиваем, оставляем на несколько минут.

Оладушки жарим на раскаленной сковороде с маслом, готовые выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впитались излишки масла. Перед подачей блюдо посыпать корицей, ванилью или сахарной пудрой — если хотите завтрак послаще. Если же добавить больше сахара в тесто, оладьи не получатся — они быстро пригорят, но внутри так и останутся сырыми.

Булочки с сыром, беконом и яйцом

Этот вариант завтрака можно не только скушать дома утром, но и взять с собой в школу или на прогулку. На 1 порцию нам понадобится:

  • булочка — 1 шт.;
  • моцарелла или любой другой сыр — 70 г;
  • ветчина — 1 ломтик;
  • яйцо — 1 шт.;
  • зелень, соль, перец — по вкусу.

Духовку предварительно разогреть до температуры 160 градусов. Застелите фольгой противень, уложите на него булочку, режьте верхушку и выберите весь мякиш внутри. Выложите края полученной выемки ветчиной или беконом. Натрите сыр, выложите половину. Вбейте яйцо, добавьте соль и зелень. Сверху потрите оставшийся сыр и накройте верхушкой булочки.

Прикройте булочку фольгой и запекайте в духовке 10–12 минут.

Тортилья: испанский картофельный омлет

Блюдо испанских бедняков, когда в картофельную запеканку с яйцом кладется всё, что есть в холодильнике, получается удивительно вкусным и гармоничным. Если готовите на семью из 3–4 человек, пропорции такие:

  • картофель — 4–5 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • сладкий перец — 1 шт.;
  • ветчина, колбаса или любая другая копченость — 200 г;
  • яйца — 4 шт.
Кстати, для тортильи сгодятся даже остатки вчерашнего пюре

Кстати, для тортильи сгодятся даже остатки вчерашнего пюре

Поделиться

Картофель режем некрупными кубиками примерно в 1 см, далее режем лук, перец и мясо. Сковороду разогреть с растительным маслом, выложить картофель и жарить до румяности. Добавить лук, подождать, пока он дойдет до полупрозрачного состояния, и уже потом добавлять остальные ингредиенты. Для красок блюда можно добавить любые замороженные овощи: зеленую фасоль, горошек, кукурузу. Посолить, поперчить. Когда все продукты в сковородке «поженятся», добавить яйца (лучше всего выбить их в отдельную миску и размешать венчиком).

Дальше у нас два пути: либо жарить на сковороде, но лучше подцепить тортилью лопаткой и перевернуть, чтобы обе стороны покрылись поджаристой корочкой и тортилья вышла более плотной, либо просто поставить ее в духовку и запечь 10–15 минут. Подавать на завтрак, обед или ужин — такое блюдо уместно всегда и везде.

Смузи «Завтрак чемпиона»

На две порции нам понадобится:

  • кефир — 300 мл;
  • сахар — 2 ст. л;
  • овсяные хлопья — 2 ст. л;
  • банан — 1 шт.;
  • замороженные ягоды (любые) — 3–4 ст. л.

Этот полезнейший суперэнергетический коктейль делается за пару минут, заряжает силой на весь день, полезен и взрослым, и детям. Понравится даже тем, кто раньше терпеть не мог овсянку. В чашу блендера выкладываем нарезанный банан и все остальные ингредиенты. Нажимаем на кнопку и ждем, пока смузи взобьется до однородной пышной массы.

Готовый завтрак разлить по стаканам и подавать.

Помните, что сахар можно заменить медом, ягоды — соком (надо всего полстакана), кефир — йогуртом или молоком. Фанаты корицы могут добавить щепотку в коктейль, она хорошо дружит с бананом и овсянкой. В любом случае у вас получится вкусно, быстро, красиво и полезно.

Пишите в комментарии свои идеи любимых детских (и взрослых!) завтраков и не уходите далеко. Уже в это воскресенье в рубрике «Интересно про еду» мы расскажем о детских продуктах, которые только прикидываются полезными.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

завтракрецептдетские завтраки
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (9)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...