Сделай сам: 7 необычных идей для детских завтраков (без каши и омлета!)

Головная боль многих родителей — накормить ребенка завтраком. Времени в обрез, надо собирать себя и свое чадо, а тут еще и завтрак этот. Да еще такой, чтобы готовился быстро, был вкусным и желательно не таким, как вчера. Если все решения сузились до разнообразных вариаций омлетов и каш — ловите нашу спасительную подборку. Все рецепты из нее основаны на реальных событиях: почерпнуты из личного родительского опыта, тестированы на детях, ни один ребенок не пострадал.



Творожные роллы



По какой-то причине дети очень неравнодушны к роллам. Поэтому можно поиграть в японцев и предложить им на завтрак сладкие роллы с фруктами. Нам понадобится: