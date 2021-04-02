Сделай сам: 7 необычных идей для детских завтраков (без каши и омлета!)

Головная боль многих родителей — накормить ребенка завтраком. Времени в обрез, надо собирать себя и свое чадо, а тут еще и завтрак этот. Да еще такой, чтобы готовился быстро, был вкусным и желательно не таким, как вчера. Если все решения сузились до разнообразных вариаций омлетов и каш — ловите нашу спасительную подборку. Все рецепты из нее основаны на реальных событиях: почерпнуты из личного родительского опыта, тестированы на детях, ни один ребенок не пострадал.
Творожные роллы
По какой-то причине дети очень неравнодушны к роллам. Поэтому можно поиграть в японцев и предложить им на завтрак сладкие роллы с фруктами. Нам понадобится:
- творог — 200 г;
- сливочный сыр — 100 г;
- сахарная пудра — 50 г;
- ванилин — щепотка;
- фрукты: киви, яблоко, банан, клубника — на ваш вкус.
Творог протрите через сито, смешайте с сыром, сахарной пудрой, добавьте щепотку ванилина. Любые мягкие разноцветные фрукты порежьте тонкими полосками. Идеально сочетаются киви, клубника и банан. Возьмите макису (это японская бамбуковая циновочка для скрутки роллов), или, например, силиконовый коврик для выпечки, или даже полотняную салфетку. Выстелите ее пищевой пленкой. Слоем в
Если возиться с этим утром не хочется, катайте роллы с вечера и убирайте в холодильник. Утром разверните пленку, разрежьте рулет на порции. Можно обвалять в миндальной или кокосовой стружке и подавать к столу.
Яичница по-бирмингемски
Звучит сложно, делается просто, выглядит — аппетитно. На порцию нам понадобится:
- кусок хлеба (можно тостовый или порезанный толщиной
1,5–2 см);
- яйцо — 1 шт.;
- сливочное масло — 1 ст. л.
В куске хлеба вырезаем окошко — квадратик мякиша, оставив бортики толщиной примерно
Едят «бирмингемку» так: окунают «окошко» в желток, а уже потом съедают всё остальное.
Кукурузно-куриные оладушки от Le Cordon Blue
Нам понадобится:
- яйцо — 1 шт.;
- сладкая кукуруза — 1 маленькая баночка;
- кукурузная мука — 20 г;
- куриное филе — 200 г;
- зелень: кинза или петрушка;
- соль;
- перец.
Филе и зелень мелко нарезать, смешать с остальными ингредиентами, убрать в холодильник (лучше сделать с вечера, за ночь будущим оладушкам ничего не сделается).
В большую сковороду налить масло слоем
Хрустящие оладьи с яблоками
- молоко — 1 стакан;
- мука — 2 стакана;
- яйцо — 1 шт.;
- яблоко — 2 шт. (средние, сорт не важен);
- сахар — 1 ч. л.;
- соль;
- сода, гашенная уксусом;
- ваниль или корица — по вкусу.
Из муки, молока, яйца и сахара замесить тесто, добавить соль и гашеную соду. Яблоки почистить от шкурки, порезать мелкими кусочками. Дальше яблоки добавляем к тесту и вымешиваем, оставляем на несколько минут.
Оладушки жарим на раскаленной сковороде с маслом, готовые выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впитались излишки масла. Перед подачей блюдо посыпать корицей, ванилью или сахарной пудрой — если хотите завтрак послаще. Если же добавить больше сахара в тесто, оладьи не получатся — они быстро пригорят, но внутри так и останутся сырыми.
Булочки с сыром, беконом и яйцом
Этот вариант завтрака можно не только скушать дома утром, но и взять с собой в школу или на прогулку. На
- булочка — 1 шт.;
- моцарелла или любой другой сыр — 70 г;
- ветчина — 1 ломтик;
- яйцо — 1 шт.;
- зелень, соль, перец — по вкусу.
Духовку предварительно разогреть до температуры
Прикройте булочку фольгой и запекайте в духовке
Тортилья: испанский картофельный омлет
Блюдо испанских бедняков, когда в картофельную запеканку с яйцом кладется всё, что есть в холодильнике, получается удивительно вкусным и гармоничным. Если готовите на семью из
- картофель — 4–5 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- сладкий перец — 1 шт.;
- ветчина, колбаса или любая другая копченость — 200 г;
- яйца — 4 шт.
Картофель режем некрупными кубиками примерно в
Дальше у нас два пути: либо жарить на сковороде, но лучше подцепить тортилью лопаткой и перевернуть, чтобы обе стороны покрылись поджаристой корочкой и тортилья вышла более плотной, либо просто поставить ее в духовку и запечь
Смузи «Завтрак чемпиона»
На две порции нам понадобится:
- кефир — 300 мл;
- сахар — 2 ст. л;
- овсяные хлопья — 2 ст. л;
- банан — 1 шт.;
- замороженные ягоды (любые) — 3–4 ст. л.
Этот полезнейший суперэнергетический коктейль делается за пару минут, заряжает силой на весь день, полезен и взрослым, и детям. Понравится даже тем, кто раньше терпеть не мог овсянку. В чашу блендера выкладываем нарезанный банан и все остальные ингредиенты. Нажимаем на кнопку и ждем, пока смузи взобьется до однородной пышной массы.
Готовый завтрак разлить по стаканам и подавать.
Помните, что сахар можно заменить медом, ягоды — соком (надо всего полстакана), кефир — йогуртом или молоком. Фанаты корицы могут добавить щепотку в коктейль, она хорошо дружит с бананом и овсянкой. В любом случае у вас получится вкусно, быстро, красиво и полезно.
Пишите в комментарии свои идеи любимых детских (и взрослых!) завтраков и не уходите далеко. Уже в это воскресенье в рубрике «Интересно про еду» мы расскажем о детских продуктах, которые только прикидываются полезными.