«Хорошая карма»: в ресторанном дворике за гостиницей «Центральная» заработал веганский стритфуд

В ресторанном дворике в центре Новосибирска открылся стритфуд для веганов
В здании бывшей подстанции во дворе за гостиницей «Центральная» в Новосибирске заработало веганское экобистро Good Karma. Все блюда в этом стритфуде не содержат мяса и других животных продуктов.
Good Karma заняло помещение в проходе со стороны гостиницы. До этого здесь успела открыться и закрыться точка с напитками. Торговля ведется только навынос, внутри практически нет места для посетителей, сразу за дверью начинается стойка. Если кто-то делает заказ (или просто ждет заказа внутри) следующим посетителям приходится вставать в очередь на улице.
В меню при этом достаточно много позиций — шаурма, бургеры, боул и отдельные закуски (картофель фри, фалафель, салат
Главная особенность Good Karma — отказ от использования животных продуктов. Основой большинства блюд выступает «растительное мясо» — обжаренная масса из бобовых с приправами. Практически во всех блюдах используется соус под названием «Биг Мак».
Как рассказал создатель заведения новосибирец Сергей Лапушкин, причиной выбора такого формата стало то, что сам Сергей — вегетарианец (не ест мясо в любых его видах).
— Даже мне бывает трудно найти в городе простую и вкусную еду без мяса, что уж говорить о веганах, которые в принципе не едят животных продуктов, — говорит он.
В соусе «Биг Мак», к слову, нет ничего от «Макдональдса» — он делается на основе соевого молока с пряностями, сушеным луком и другими ингредиентами.
Это не первая в Новосибирске попытка открыть точку уличной еды с вегетарианской или веганской едой. Так, в 2016 году в районе Студенческой появилась точка