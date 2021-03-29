«Хорошая карма»: в ресторанном дворике за гостиницей «Центральная» заработал веганский стритфуд

В здании бывшей подстанции во дворе за гостиницей «Центральная» в Новосибирске заработало веганское экобистро Good Karma. Все блюда в этом стритфуде не содержат мяса и других животных продуктов.



Good Karma заняло помещение в проходе со стороны гостиницы. До этого здесь успела открыться и закрыться точка с напитками. Торговля ведется только навынос, внутри практически нет места для посетителей, сразу за дверью начинается стойка. Если кто-то делает заказ (или просто ждет заказа внутри) следующим посетителям приходится вставать в очередь на улице.