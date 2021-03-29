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«Хорошая карма»: в ресторанном дворике за гостиницей «Центральная» заработал веганский стритфуд

«Израильскую» шаурму и «Крымский» бургер здесь делают с соусом «Биг Мак»

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Цены на веганскую шаурму в новом заведении начинаются от 209 рублей

Цены на веганскую шаурму в новом заведении начинаются от 209 рублей

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В ресторанном дворике в центре Новосибирска открылся стритфуд для веганов

В здании бывшей подстанции во дворе за гостиницей «Центральная» в Новосибирске заработало веганское экобистро Good Karma. Все блюда в этом стритфуде не содержат мяса и других животных продуктов.

Good Karma заняло помещение в проходе со стороны гостиницы. До этого здесь успела открыться и закрыться точка с напитками. Торговля ведется только навынос, внутри практически нет места для посетителей, сразу за дверью начинается стойка. Если кто-то делает заказ (или просто ждет заказа внутри) следующим посетителям приходится вставать в очередь на улице.

Внутри есть место только для повара

Внутри есть место только для повара

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В меню при этом достаточно много позиций — шаурма, бургеры, боул и отдельные закуски (картофель фри, фалафель, салат т. д.). Цены на шаурму начинаются с 209 рублей, на бургеры — с 349 рублей. Названия блюд, как правило, определяются по какому-то ингредиенту, который используется в рецепте. Так, в «Израильской» шаурме есть фалафель (обжаренные во фритюре шарики из нута), в «Крымском» бургере — красный крымский лук.

Главная особенность Good Karma — отказ от использования животных продуктов. Основой большинства блюд выступает «растительное мясо» — обжаренная масса из бобовых с приправами. Практически во всех блюдах используется соус под названием «Биг Мак».

Как рассказал создатель заведения новосибирец Сергей Лапушкин, причиной выбора такого формата стало то, что сам Сергей — вегетарианец (не ест мясо в любых его видах).

— Даже мне бывает трудно найти в городе простую и вкусную еду без мяса, что уж говорить о веганах, которые в принципе не едят животных продуктов, — говорит он.

В соусе «Биг Мак», к слову, нет ничего от «Макдональдса» — он делается на основе соевого молока с пряностями, сушеным луком и другими ингредиентами.

Это не первая в Новосибирске попытка открыть точку уличной еды с вегетарианской или веганской едой. Так, в 2016 году в районе Студенческой появилась точка Veggie Pit. Потом она несколько раз переезжала и сейчас работает на Каменской, в здании стадиона «Спартак». В целом же заведения, где готовят блюда без мяса, появляются всё чаще. Так, в прошлом году помещение закрывшейся булочной на Вокзальной магистрали заняло веганское кафе Garden Room. А уже в этом году в одном из бывших гаражных боксов на Каменской открылось маленькое заведение Bumpkin Veg Cafe.

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веганская кухняуличная еда
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