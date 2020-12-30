Бывший продавец «Леруа Мерлен» открыл во дворах у Центрального парка кафе с непредсказуемым меню

В Новосибирске заработало еще одно веганское место — Bumpkin Veg Cafe. Его открыли супруги, которым кухня существующих в Новосибирске заведений кажется слишком сложной.



Bumpkin Veg Cafe заняло одно из помещений бывшего гаражного бокса во дворе жилого дома на Каменской, 54. Большую часть зала занимает открытая кухня, которую огибает с трех сторон барная стойка. Сесть можно только вдоль нее, других мест в зале нет.