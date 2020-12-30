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Бывший продавец «Леруа Мерлен» открыл во дворах у Центрального парка кафе с непредсказуемым меню

Позиции на день он выбирает утром, когда идет на рынок, а список блюд пишет на доске мелом

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Юрий Кузьменков за работой&nbsp;

Юрий Кузьменков за работой 

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В Новосибирске заработало еще одно веганское место — Bumpkin Veg Cafe. Его открыли супруги, которым кухня существующих в Новосибирске заведений кажется слишком сложной.

Bumpkin Veg Cafe заняло одно из помещений бывшего гаражного бокса во дворе жилого дома на Каменской, 54. Большую часть зала занимает открытая кухня, которую огибает с трех сторон барная стойка. Сесть можно только вдоль нее, других мест в зале нет.

Сесть в заведении можно только вокруг кухни-бара

Сесть в заведении можно только вокруг кухни-бара

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Дизайн ограничивается частично покрашенными кирпичами и длинной полкой, на которой расставлены самые разные вещи — от старых музыкальных колонок и цветов до дисков с компьютерными играми. С другой стороны зала в узкую щель между трубой отопления и стеной воткнуты широкие деревянные лыжи «Вологда».

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Список блюд написан мелом на доске, висящей над баром-кухней, цены на нем указаны ориентировочно. Как рассказал один из создателей заведения Юрий Кузьменков, список блюд на день он придумывает утром, когда идет за продуктами. Готовит и обслуживает клиентов он сам вместе с супругой Евгенией.

Основной элемент оформления кафе — зелень&nbsp;

Основной элемент оформления кафе — зелень 

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— Я работал в магазине «Леруа Мерлен», к кухне не имел отношения. Год назад меня неожиданно позвали в вегетарианское кафе поваром. Познакомившись с этой сферой поближе, мы решили с женой, что хотим открыть собственное заведение с более понятной едой. А то у нас часто в заведениях еда интересная, но уходишь из таких мест голодным, — говорит Юрий.

Порция пельменей с чечевицей

Порция пельменей с чечевицей

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Обед из небольшой тарелки щей с грибами и пельменей с чечевицей (салата уже не было) обошелся в 230 рублей. Кроме двух этих блюд (пельмени были, впрочем, с несколькими видами начинок) можно было заказать чай и пиво.

Bumpkin Veg Cafe — часть небольшого ресторанного кластера, возникшего недавно в этом районе. Напротив, в доме, стоящем непосредственно на Каменской, работают кофейня «Кофий Room» и вьетнамская закусочная Pho. Что касается веганской кухни, то самый заметный проект в этом жанре появился в Новосибирске тоже совсем недавно на Вокзальной магистрали — это кафе Garden Room.

В конце ноября за гостиницей «Центральная» открылось бистро для веганов. Также уже несколько лет в Новосибирске работает кафе VЁGGY с блюдами для вегетарианцев, веганов и сыроедов.

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бары и рестораны
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