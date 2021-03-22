В Новосибирске опять выросли цены на продукты и вслед за этим — на обеды. Изучаем изменения

Росстат отметил рост цен на предприятиях общепита. Сами рестораторы признаются, что вынуждены увеличить цены на некоторые блюда еще больше, чем заметили статистики. Главная причина — рост цен на продукты и повышение других издержек. Обозреватель НГС Стас Соколов посмотрел, как за год изменились бюджеты скромного обеда и похода в модное заведение. И обнаружил, что у тех, кто готов потратить на ужин пару тысяч рублей, расходы даже немного упали. А вот всем остальным придется затянуть пояса.

По данным Росстата, средняя цена бизнес-ланча (статистики называют это «обед в кафе») увеличилась за год с 299 рублей до 316 рублей, а ужин в ресторане с алкоголем (сколько именно положено алкоголя, Росстат не уточняет) — с 3106 рублей до 3270 рублей. В обоих случаях речь идет о росте в 5,3–5,8%.

