Всё по 60: в «Галерее» появится точка крупной столичной сети кофеен с фиксированными ценами

В Новосибирске открывается первая точка сети кофеен One Price Coffee
В конце марта в Новосибирске должна открыться первая кофейня сети One Price Coffee (OPC). Компания планирует открыть в городе не меньше 30 точек.
Первая новосибирская кофейня OPC откроется в ТРЦ «Галерея Новосибирск» на первом этаже. Как рассказали в головном офисе сети, заведение открывается по франшизе. На портале вакансий HeadHunter у ООО «Ван Групп» (управляющая компания сети) в Новосибирске уже появилась вакансия бариста с зарплатой от 30 тысяч рублей в месяц.
В OPC рассказали, что планируют открыть в Новосибирске не менее 30 кофеен.
One Price Coffee — столичная сеть кофеен-дискаунтеров, созданная в 2018 году на волне успеха аналогичного проекта из Израиля — Cofix (в России с 2016 года). Особенность этой концепции состоит в том, что цены на напитки и десерты не просто невысоки, но еще и одинаковы на большую часть позиций. Это ускоряет процесс обслуживания, а значит, и пропускную способность точки. У Cofix в России сейчас 190 точек, у OPC — 170.
В обоих случаях самым заметным элементом оформления становится не бренд, а большие цифры 60 в белом круге. Именно столько стоят в обеих сетях базовые напитки и десерты.
Любопытно, что у владельцев OPC есть еще один похожий бренд — One Bucks Coffee (по звучанию напоминает название крупнейшей мировой сети кофеен
В Новосибирске уже есть несколько небольших проектов, работающих в этом формате. В той же «Галерее», например, на втором этаже в 2019 году открылась точка Fixopresso предпринимателя из Красноярска. В переходах метро действуют две точки под названием «Честный кофе», где напитки тоже стоят