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Всё по 60: в «Галерее» появится точка крупной столичной сети кофеен с фиксированными ценами

Сеть One Price Coffee планирует открыть в Новосибирске не меньше 30 заведений

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Отличительная особенность кофейных сетей фиксированных цен — белый круг с минимальной ценой напитков и десертов

Отличительная особенность кофейных сетей фиксированных цен — белый круг с минимальной ценой напитков и десертов

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В Новосибирске открывается первая точка сети кофеен One Price Coffee

В конце марта в Новосибирске должна открыться первая кофейня сети One Price Coffee (OPC). Компания планирует открыть в городе не меньше 30 точек.

Первая новосибирская кофейня OPC откроется в ТРЦ «Галерея Новосибирск» на первом этаже. Как рассказали в головном офисе сети, заведение открывается по франшизе. На портале вакансий HeadHunter у ООО «Ван Групп» (управляющая компания сети) в Новосибирске уже появилась вакансия бариста с зарплатой от 30 тысяч рублей в месяц.

В OPC рассказали, что планируют открыть в Новосибирске не менее 30 кофеен.

Первая в России сесть кофеен с фиксированными ценами —&nbsp;Cofix

Первая в России сесть кофеен с фиксированными ценами — Cofix

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One Price Coffee — столичная сеть кофеен-дискаунтеров, созданная в 2018 году на волне успеха аналогичного проекта из Израиля — Cofix (в России с 2016 года). Особенность этой концепции состоит в том, что цены на напитки и десерты не просто невысоки, но еще и одинаковы на большую часть позиций. Это ускоряет процесс обслуживания, а значит, и пропускную способность точки. У Cofix в России сейчас 190 точек, у OPC — 170.

В обоих случаях самым заметным элементом оформления становится не бренд, а большие цифры 60 в белом круге. Именно столько стоят в обеих сетях базовые напитки и десерты.

Любопытно, что у владельцев OPC есть еще один похожий бренд — One Bucks Coffee (по звучанию напоминает название крупнейшей мировой сети кофеен Starbuck`s). Заведения расположены только в Москве и позиционируются как более премиальные.

В Новосибирске уже есть несколько небольших проектов, работающих в этом формате. В той же «Галерее», например, на втором этаже в 2019 году открылась точка Fixopresso предпринимателя из Красноярска. В переходах метро действуют две точки под названием «Честный кофе», где напитки тоже стоят 60 рублей.

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