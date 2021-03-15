Всё по 60: в «Галерее» появится точка крупной столичной сети кофеен с фиксированными ценами

В конце марта в Новосибирске должна открыться первая кофейня сети One Price Coffee (OPC). Компания планирует открыть в городе не меньше 30 точек.



Первая новосибирская кофейня OPC откроется в ТРЦ «Галерея Новосибирск» на первом этаже. Как рассказали в головном офисе сети, заведение открывается по франшизе. На портале вакансий HeadHunter у ООО «Ван Групп» (управляющая компания сети) в Новосибирске уже появилась вакансия бариста с зарплатой от 30 тысяч рублей в месяц.

В OPC рассказали, что планируют открыть в Новосибирске не менее 30 кофеен.