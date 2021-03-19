Сделай сам: 15 нескучных рецептов для Великого поста (есть даже мороженое и модная гранола)

Пост — дело сугубо личное, и каждый его воспринимает по-своему. Кто-то соблюдает его по всем канонам, кто-то просто отказывается от мяса, кто-то прощается с вредными привычками и вообще освобождается от чего-то лишнего, что мешает жить. Один мой приятель, к примеру, на время Великого поста накладывает табу на… социальные сети. Для меня же, человека в общем светского и отчаянного на голову кулинара, это челлендж: смогу ли я придумать что-нибудь этакое для тех, кто на посту, чтобы сделать их меню интересным и разнообразным?
Что такое постный стол? Это полный отказ от всех продуктов, имеющих животное происхождение, в том числе молока, сыра, яиц. Даже растительное масло разрешено только лишь в выходные дни, если уж по всей строгости. При этом постные рецепты могут быть весьма разнообразны. Призовем в помощь не только русскую кухню, но и многие другие! Ведь это повод расширить свои кулинарные горизонты и открыть для себя новые продукты (например, тофу, кокосовое молоко, кускус или булгур) или новые сочетания фруктов, овощей, грибов, орехов, сухофруктов.
Идеи для завтрака
Смузи «Чистый изумруд»
Яблочный сок — 100 мл;
1–2 спелых киви;
1 огурец;
1 зеленое яблоко;
1–2 стебля сельдерея;
1/2 пучка петрушки.
Все фрукты и овощи помыть, киви почистить, яблоко порезать на четвертушки и удалить семечки. Порезать всё на кубики произвольного размера, петрушку порубить. Положить все овощи, фрукты и зелень в блендер, добавить сок и взбить. Если хотите, можно добавить немного меда.
Домашняя гранола
4 чашки овсянки;
1 чашка фундука;
1 чашка миндаля (арахиса, грецких орехов, кешью, тыквенных или подсолнечных семечек);
1 чашка сухофруктов или цукатов (изюма без косточек, сушеной вишни или клюквы, порезанных кусочками кураги или чернослива);
1 большое яблоко;
1 ч. л. корицы;
1/2 ч. л. соли;
1/4 стакана растительного масла;
1/4 чашки меда;
1/4 чашки сахара;
1/4 чашки яблочного сока.
Гранола — это овсяные хлопья с орехами и медом, запеченные до хруста. Идеальный завтрак, особенно в сочетании с молоком или йогуртом, но если вы поститесь, можно заливать гранолу соком, запивать чаем или хрустеть ею просто так.
Разогрейте духовку до 160 градусов, подготовьте противень. Яблоко порежьте мелкими кубиками. Смешайте в миске овсянку, яблочные кубики, все орехи и семечки, миндаль, корицу, соль. В отдельной кастрюле растопите вместе растительное масло, мед и сахар. Когда смесь закипит, снимите ее с огня и тщательно перемешайте.
Перелейте теплую смесь в миску с сухой. Выложите ровным слоем на противень и запекайте в течение 25–30 минут. Несколько раз перемешайте смесь за это время.
Готовую гранолу вынимайте, разбивайте на кусочки, добавляйте сухофрукты, перемешивайте.
Манная каша на клюквенном соке
1 стакан манной крупы;
2 стакана клюквы (можно мороженой);
сахар мелкий — по вкусу.
Говорят, что этот незамысловатый, но очень вкусный завтрак очень любил Пушкин, и его часто готовила няня поэта, Арина Родионовна. К тому же эта манная каша не похожа на ту, которой все наелись в садике. Клюкву промыть (мороженой дать оттаять), потолочь и отжать сок. Выжимки залить 4 стаканами воды, поварить 5 минут и процедить. В отвар добавить сахар и довести до кипения. Манную крупу развести соком клюквы, влить в кипящий сироп и, помешивая, варить, пока не получится густая каша. Горячую кашу разлить на противень, дать остыть. Нарезать на куски.
Салаты
Постный салат с картофелем
2 шт. отварного картофеля;
1 соленый огурец;
3 ст. л. консервированного зеленого горошка;
½ репчатого лука;
1 ст. л. растительного масла;
соль, укроп по вкусу.
Укроп мелко режем и перетираем с солью, добавляем туда растительное масло. Перемешиваем. Горячий вареный картофель аккуратно чистим, режем кубиками и добавляем туда растительное масло с укропом. Даем настояться. Огурец тоже режем кубиками, лук чистим и мелко шинкуем. Перемешиваем всё с картошкой и добавляем зеленый горошек.
Салат «Табуле» с кускусом
3 помидора;
1 кочан салата латук;
100 г кускуса;
1 пучок зеленого лука;
1 пучок петрушки;
1 пучок мяты;
50 мл оливкового масла;
сок 1 лимона;
соль по вкусу.
Петрушки и трав в «Табуле» идет очень много, поэтому он очень вкусен и полезен. А можно его сделать с кускусом — его даже варить не надо. Кускус, пропитанный соками зелени и овощей, становится необычайно ароматным. Готовится такой салат за считаные минуты. Кускус залейте равным количеством кипятка, плотно накройте крышкой, заверните в полотенце и оставьте на 10–15 минут. Помидоры нарежьте кубиками, зелень мелко порубите. Смешайте кускус, помидоры и зелень, заправьте маслом, смешанным с лимонным соком, посолите.
Лобио по-грузински
500 г сухой фасоли;
2 ст. л. растительного масла;
2 ст. л. винного уксуса;
0,5 ч. л. смеси пряностей уцхо-хмели;
0,5 ч. л. семян молотого кориандра;
2 луковицы;
большой пучок кинзы;
3 зубчика чеснока;
соль, черный молотый перец по вкусу;
0,5 стакана очищенных грецких орехов.
Фасоль замочить на ночь, после чего отварить до готовности. Откинуть на дуршлаг, отвар сохранить. Нашинковать лук. Обжарить лук на среднем огне. Добавить фасоль и обжаривать вместе 5 минут. Половину фасоли отложить в тарелку и быстро размять вилкой. Вернуть в сковороду. Перемешать, добавить пряности, кориандр и уксус. Разбавить фасоль отваром, прогревать на медленном огне 5–7 минут. Чеснок и кинзу измельчить. Фасоль снять с огня сразу же добавить чеснок и кинзу. Приправить солью, перцем по вкусу, перемешать. Подавать, посыпав крупно рубленными грецкими орехами.
Супы
Гороховый с домашней лапшой
50 г гороха;
1 стакан муки;
3 ст. л. оливкового масла;
½ луковицы;
100 г картофеля.
Старинный проверенный русский рецепт. Залейте с вечера горох холодной водой и оставьте для набухания. Приготовьте тесто для лапши из стакана муки с 3 ложками растительного масла и ложкой холодной воды. Посолите и оставьте на час. Тонко раскатанное тесто нарежьте полосками и подсушите в духовке. Сварите набухший горох до полуготовности. Добавьте 20 г поджаренного репчатого лука, картофель, нарезанный кубиками, лапшу, соль и перец. Варите, пока картофель и лапша не будут готовы.
Борщ с грибами
1 свекла;
½ стакана квашеной капусты;
5–6 сушеных грибов;
1 луковица;
1 морковь;
1 ст. л. муки;
25 г растительного масла;
25 г томатной пасты;
перец, лавровый лист, соль, зелень петрушки — по вкусу.
Тоже история из русской кухни, в которой хорошо умели обращаться с грибами. Горсть сушеных ароматных белых грибов здорово расцвечивает постную перловую или гречневую кашу, а как украшает суп! Грибы заранее замачиваем и варим до мягкости, вынимаем из бульона и мелко режем. Обжариваем их в растительном масле. В растительном масле пассеруем нашинкованную соломкой квашеную капусту, морковь, лук, свеклу. Когда овощи немного прожарились, добавляем столовую ложку муки. Выкладываем овощи в кастрюлю, заливаем грибным бульоном. Добавляем томатную пасту, перец и лавровый лист. Добавляем в борщ грибы и варим его еще 30 минут. Посыпаем всё зеленью петрушки. Ничто не мешает вам использовать и замороженные белые грибы — аромат будет не хуже!
Испанский суп с запеченными томатами
4 ст. л. оливкового масла;
2 маленькие красные луковицы, порезанные мелко;
2 дольки чеснока, раздавленные;
3 ч. л. паприки;
1 ст. л. бальзамического уксуса;
1 ст. л. сахара;
1 банка х 400 г консервированных томатов;
1 литр овощного бульона;
450 г маленьких помидоров (черри), порезанных пополам;
2 ст. л. свежих листьев базилика.
Если гаспачо — главный летний испанский суп — готовится из спелых свежих томатов, то для зимнего горячего варианта подойдут томаты в собственном соку, желательно очистить их от кожицы. А также черри, которые мы будем подпекать. Для этого разогрейте духовку до 190 градусов. Разогрейте 2 ст. л. оливкового масла в большой сковороде, обжарьте луковицу в течение 10 минут до золотого цвета. Добавьте чеснок и паприку, готовьте еще 1 минуту. Добавьте уксус и сахар, тушите еще 2 минуты. Влейте бульон и консервированные томаты. Тем временем поместите маленькие помидорчики в форму для духовки, полейте оливковым маслом, приправьте по вкусу и запекайте 10 минут. Поместите суп в блендер, добавьте половину запеченных томатов. Взбейте до однородной массы, приправьте по вкусу. Разложите по тарелкам, сверху украсьте томатами и базиликом.
Основные блюда
Плов с тыквой и сухофруктами
300 г коричневого риса;
500 г тыквы;
2 морковки;
1 луковица;
1 головка чеснока;
приправа для риса;
лавровый лист;
горсть изюма;
курага — 10–12 штук;
соль;
растительное масло.
Тыкву и морковь нарезать брусочками, лук — соломкой или кубиками. В глубокой сковороде или сотейнике раскалить растительное масло и обжарить последовательно лук, морковь, тыкву, периодически помешивая. Добавить горсть изюма, курагу, чеснок целыми зубчиками и приправу для риса (подойдет смесь индийских специй масала). Коричневый рис промыть, дать стечь воде и высыпать к овощной смеси, обжарить всё вместе, осторожно помешивая. Влить кипяток или бульон, чтобы жидкость покрывала рис на 2 см, довести до кипения, добавить лавровый лист и соль по вкусу, накрыть крышкой, убавить огонь и готовить 50 минут до полного испарения жидкости. Когда рис будет готов, собрать плов горкой в середину сотейника, накрыть, выключить плиту и оставить на 15–20 минут. Подавать с овощным салатом, посыпав зеленью.
Овощное карри с кокосовым молоком
400 г шампиньонов;
200 г цветной капусты;
200 г нарезанной зеленой стручковой фасоли;
400 г нарезанной тыквы;
300 г картофеля;
4 см свежего корня имбиря;
2 маленькие луковицы шалота (репчатый лук);
4–5 зубчиков чеснока (чеснок сухой в порошке);
1 небольшой пучок кинзы (петрушка);
300 мл кокосового молока;
1 ст. л. порошка карри;
соль, свежемолотый черный перец;
растительное масло.
Индийская кухня — кладезь постных рецептов, поскольку у многих индийцев пост — пожизненный, по религиозным соображениям они не едят никакого мяса. Зато научились совершено разнообразно готовить овощи, используя сотни пряностей и специй, которых в Индии примерно столько же, сколько и богов. И главный в этом пантеоне — соус карри.
В большой сковороде с толстым дном разогреть немного растительного масла. Очень быстро обжарить почти до готовности грибы, переложить на большое блюдо. Вернуть сковороду на огонь, влить немного масла и обжарить картофель, нарезанный ломтиками, а потом остальные овощи по отдельности. Очистить имбирь, шалот и чеснок. Мелко нарезать пряные овощи, а затем порубить большим тяжелым ножом. В ту же сковороду, где обжаривались овощи, впить
Лапша по-китайски с тофу и проростками
150 г соевых проростков;
150 г тофу;
1 крупная морковь;
½ сладкого перца;
150 г гречневой лапши «соба» (рисовой или яичной китайской лапши);
3–4 зубчика чеснока;
корешок имбиря с 1 фалангу большого пальца;
1 перчик чили;
3–4 ст. л. соевого соуса;
растительное масло для жарки;
горсть жареного арахиса;
несколько веточек кинзы.
Герой нашей сегодняшней эпопеи — тофу. Соевый творог, который в Китае начали использовать еще за 200 лет до нашей эры. Говорят, что оно появилось благодаря ошибке повара, который пикантности ради добавил уксус в пюре из соевых бобов. «Мясо без костей», как называют тофу на Востоке, богато белками, кальцием и железом, существенно снижает уровень холестерина в крови и препятствует возникновению и развитию раковых опухолей. Тофу само по себе нейтрально по вкусу, но охотно проникается любыми вкусами соседствующих продуктов. Кстати, вы можете приготовить совершенно прекрасный греческий салат, если замаринуете тофу в оливковом масле с чесноком и тимьяном — от настоящего сыра мало кто отличит.
Итак, лапша. Лапшу можно взять какую угодно — гречневую, рисовую, яичную. Залить кипятком, откинуть на дуршлаг. Разогреть в воке или большой сковороде масло, положить мелко нарезанные имбирь, чили и чеснок, обжаривать на среднем огне 30 секунд. Добавить морковь, перец и другие овощи, если используете, и жарить, часто помешивая, 3–4 минуты. Положить ростки и лапшу, влить соевый соус, закинуть кубики тофу, увеличить огонь до сильного на 1 минуту.
Подавать немедленно, присыпав листиками кинзы. Знатные мясоеды едят такую лапшу и удивляются, как так вышло, что ни одно животное не пострадало, а так вкусно и сытно получилось.
Десерты
Постное мороженое «Клубничная мечта»
200 г замороженной клубники;
2–3 банана;
свежая мята и ягодки клубники для декора.
Замороженную клубнику и бананы, добавив немного сахара по вкусу, измельчить в блендере. Массу выложить в креманки и украсить ягодками клубники и листиками мяты и сразу подавать на стол.
Овсяное печенье
2 стакана овсяных хлопьев «Геркулес» (обжарить на сухой сковородке до орехового аромата, один стакан измельчить в блендере в муку);
175 мл растительного масла;
3 ст. л. сахара;
1 ст. л. меда;
2 горсти изюма;
½ ч. л. корицы;
1 ч. л. разрыхлителя теста;
100 мл кипятка.
В кастрюле смешиваем масло с сахаром и медом, всыпаем хлопья и муку из хлопьев, добавляем изюм, корицу и разрыхлитель, перемешиваем. Вливаем кипяток и всыпаем муку, быстро перемешиваем и оставляем на 15 минут, для того чтобы хлопья набухли и впитали всю воду.
Влажными руками лепим печенье и укладываем на противень, застланный бумагой для выпечки или просто смазанный маслом. Ставим противень в разогретую до 180 градусов духовку минут на 25. Достаем печенье из духовки и остужаем его на решетке.
Яблочный штрудель
Вытяжное тесто для штруделя — абсолютно постное, его нужно растягивать и раскатывать буквально в пару миллиметров, чтобы под ним был виден рисунок скатерти! Если вы хотите испечь настоящий неленивый штрудель, вам понадобится:
300 г муки высшего сорта;
180–200 г воды;
30 г растительного масла;
3 г соли;
горсть изюма;
горсть грецких орехов
6–8 кисло-сладких яблок (Симиренко — идеально).
Соедините и очень хорошо вымесите мягкое эластичное тесто. Скатайте его в шар, смажьте растительным маслом и положите в теплую миску. Часок-другой отдохните друг от друга. Ведь потом вам это тесто надо будет еще раз вымесить, а потом раскатать и растянуть на полотенце, подпыленном мукой. Из этого количества у вас выйдет 2 штруделя сантиметров по 40 длиной. Изюм промывается и замачивается, орехи мелко толкутся. Яблоки чистятся и режутся небольшими кубиками и сбрызгиваются лимонным соком.
Выкладываем начинку ровным слоем, отступив от края сантиметров 10. С помощью всё того же полотенца сворачиваем рулетом, накрывая 10-сантиметровым «хвостом» теста сверху. Края закручиваем, как конфетный фантик. Осторожно укладываем штрудель на смазанный маслом противень (не пытайтесь проделать это без полотенца), смазываем маслом и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку.
Печется штрудель минут 20, вытаскивается из духовки, посыпается сахарной пудрой, чуть остывшим режется на порции и тепленьким подается на стол.
Стоит ли говорить, что вместо яблок вы можете взять груши? Или вишню без косточек? А еще можно заменить яблоки на тушеную капусту или, скажем, картошку с грибами — и десерт превращается в необычайно сытный пирог. Замечательное уютное блюдо из простых продуктов на любой случай.
Кстати, если вы решили соблюдать Великий пост по всем канонам, сохраните этот календарь питания, чтобы знать, что есть до самого