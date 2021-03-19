Сделай сам: 15 нескучных рецептов для Великого поста (есть даже мороженое и модная гранола)

Гранола — это овсяные хлопья с орехами и медом, запеченные до хруста. Идеальный завтрак, особенно в сочетании с молоком или йогуртом, но если вы поститесь, можно заливать гранолу соком, запивать чаем или хрустеть ею просто так.



Разогрейте духовку до 160 градусов, подготовьте противень. Яблоко порежьте мелкими кубиками. Смешайте в миске овсянку, яблочные кубики, все орехи и семечки, миндаль, корицу, соль. В отдельной кастрюле растопите вместе растительное масло, мед и сахар. Когда смесь закипит, снимите ее с огня и тщательно перемешайте.

Перелейте теплую смесь в миску с сухой. Выложите ровным слоем на противень и запекайте в течение 25–30 минут. Несколько раз перемешайте смесь за это время.

