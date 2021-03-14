Для тех, кто не умеет готовить: пять продуктов, которые куда полезнее в сыром виде

— Овес полезен при многих заболеваниях ЖКТ, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Он положительно влияет на слизистую оболочку желудка, спасает от вздутия живота и болей, вызванных гастритом или язвой. Также овсяная каша показана при атеросклерозе, анемии, заболеваниях суставов. Естественно, что в большей степени полезными свойствами обладает цельное зерно. В обработанных хлопьях пользы мало, особенно в кашах быстрого приготовления, без оболочки. Там меньше и витаминов, и микроэлементов.



Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.

— Овсяная каша позитивно влияет на работу желудка и кишечника, и это приводит не только к слаженной работе всех систем, но и к улучшению состояния кожи, — добавляет врач-диетолог Ирина Бородина. — Вместо варки овсянку можно замачивать теплой водой, добавлять в йогурт или делать на завтрак гранолу или «ленивую» кашу — приготовить ее вечером, убрать на ночь в холодильник, а наутро у вас будет готов полезный и вкусный завтрак.

