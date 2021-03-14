Для тех, кто не умеет готовить: пять продуктов, которые куда полезнее в сыром виде

Понятно, что тартар (закуска, а не соус), строганина, карпаччо, некоторые экзотические блюда, овощные и фруктовые салаты просто созданы для того, чтобы есть их сырыми. Но есть совершенно неожиданные продукты, которые мы привыкли готовить, а без термической обработки они оказались куда полезнее.
Овсянка
Кроме того, что в неприготовленной овсянке сохраняются все полезные вещества и клетчатка, так еще и гликемический индекс (показатель скорости усвоения углеводов и способности повышать уровень сахара в крови) у нее ниже, чем у приготовленной каши. Это хороший источник углеводов, белков, жиров, витаминов (РР, группы В, Е, А), микроэлементов (фосфор, кальций, магний, кремний) и пищевых волокон. А по своему аминокислотному составу овес вообще приближен к составу мышечного белка.
— Овес полезен при многих заболеваниях ЖКТ, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Он положительно влияет на слизистую оболочку желудка, спасает от вздутия живота и болей, вызванных гастритом или язвой. Также овсяная каша показана при атеросклерозе, анемии, заболеваниях суставов. Естественно, что в большей степени полезными свойствами обладает цельное зерно. В обработанных хлопьях пользы мало, особенно в кашах быстрого приготовления, без оболочки. Там меньше и витаминов, и микроэлементов.
Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.
— Овсяная каша позитивно влияет на работу желудка и кишечника, и это приводит не только к слаженной работе всех систем, но и к улучшению состояния кожи, — добавляет врач-диетолог Ирина Бородина. — Вместо варки овсянку можно замачивать теплой водой, добавлять в йогурт или делать на завтрак гранолу или «ленивую» кашу — приготовить ее вечером, убрать на ночь в холодильник, а наутро у вас будет готов полезный и вкусный завтрак.
Ирина Бородина — врач-диетолог, кандидат наук, терапевт 1-й категории.
Цветная капуста
Для женщин цветная капуста (впрочем, как и остальная) полезна фитоэстрогенами. Они помогают восстанавливать нарушенные обменные процессы, благодаря чему позже наступает климакс.
— Это вещества, по действию подобные женским гормонам, — говорит диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова. — Они помогают улучшать работу собственных эстрогенов (особенно женщинам после 45 лет), смягчают явление климакса. Грубо говоря, продлевают молодость.
Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу, мастер спорта по становой тяге.
Но не только за это цветную капусту стоит полюбить всем, независимо от пола. Она содержит большое количество веществ, обладающих противовоспалительными, антиканцерогенными свойствами, защищает от заболеваний сердечно-сосудистой системы, улучшает работу мозга и даже предотвращает набор лишнего веса.
— Несмотря на то, что цветную капусту принято употреблять после термической обработки (обваренную, обжаренную в кляре и т.д.), она вполне подходит для употребления в сыром виде, — говорит Ирина Бородина. — В таком состоянии в цветной капусте сохраняется большее количество витаминов и полезных веществ. Например, таких витаминов, как A, группы B, PP после термообработки становится значительно меньше — они просто разлагаются.
Чечевица
В чечевице содержится большое количество растительного белка, который легко усваивается организмом. При этом содержание серных аминокислот и триптофана в чечевице ниже, чем в других бобовых. Чтобы получить из чечевицы максимум пользы, ее нужно прорастить. Стоит подождать несколько дней, как она станет прекрасным источником белка. Есть проросшую чечевицу не просто можно, но и нужно — например, подсыпая в овощные салаты. Кстати, именно в прорастающих зернах есть еще и витамин С.
— Чечевица содержит меньше жира, чем горох, и является превосходным источником железа, — говорит Ирина Бородина. — В одной порции приготовленной чечевицы содержится 90% рекомендуемой дневной нормы фолиевой кислоты. Чечевичная каша стимулирует обмен веществ, повышает иммунитет и нормализует работу мочеполовой системы.
Красный болгарский перец
Вполне закономерный вопрос: почему именно красный? Перцы красного цвета богаты антиоксидантами, ликопином и рутином, а благодаря соединениям, которые не позволяют канцерогенам проникать в клетки, полезны для профилактики онкологических заболеваний. Такой перец ускоряет процесс регенерации клеток (привет, омоложение) и содержит большое количество витамина С.
— В стограммовой его порции содержится в три раза больше витамина С, чем в 100 граммах апельсинов. Это около 200 миллиграммов аскорбиновой кислоты, — говорит Ирина Бородина. — Однако после термической обработки количество витамина С уменьшается в 2,5 раза.
Если выстраивать перечный рейтинг, то плоды желтого цвета в нем можно поставить на второе место. В них есть ксантофилл (производное от каротина) — антиоксидант, предотвращающий злокачественное перерождение клеток в организме. Овощи зеленого цвета — на почетном третьем месте. Они богаты хлорофиллом, способным связывать и выводить свободные радикалы из организма.
Льняное масло
Семечки льна полезны для здоровья следующими свойствами:
- оказывают антиоксидантный эффект;
- помогают восстановить пищеварение;
- питают органы всем богатством витаминов;
- заживляют раны и язвочки.
Семена льна можно добавлять в салаты, в каши или съедать чайную ложку ежедневно. Льняное масло сохраняет необходимые полезные свойства, но не вздумайте на нем жарить — при его термообработке образуется цианид.
Несмотря на все достоинства сырых продуктов, совсем переходить на сыроедение специалисты не рекомендуют. Это уже система питания, у которой есть свои минусы.
СЮЖЕТ
— Обилие клетчатки в рационе может вызвать различные проблемы у людей с заболеваниями ЖКТ, — говорит Ирина Бородина. — Многие свежие растения, особенно бобовые, содержат ингибиторы — блокаторы ферментов желудочного сока и поджелудочной железы. При несоблюдении правил санитарных норм не исключаются отравления.
Кстати, раньше мы разобрали, как температура и готовка убивают витамины в разных продуктах. А если вы хотите проверить свои знания о вкусной и полезной еде, пройдите наш короткий тест.