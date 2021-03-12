Сделай сам: готовим майонез, кетчуп и песто (это полезней и дешевле, чем в магазине)

На баночку песто нам понадобится:

2-3 пучка базилика (лучше использовать зеленый);

3-4 столовые ложки очищенных кедровых орешков;

1-2 зубчика чеснока;

несколько горошин черного перца;

щепотка крупной морской соли;

100 мл оливкового масла extra virgin;

50 г сыра пармезан или грана падана.

Хорошо иметь в хозяйстве большую и устойчивую ступку, мраморную или каменную. Если нет, но хочется немножко облегчить готовку, используйте блендер. В ступке растереть чеснок с солью и перцем, вымытый и просушенный базилик (только листья) добавлять в ступку порциями, энергично перетирая. После чего всыпать орехи и тоже перетереть. Для усиления аромата орешки можно чуточку обжарить в духовке или на сухой сковороде. Для облегчения работы их можно растолочь отдельно. Добавляем понемножку хорошее оливковое масло, продолжая перетирать, пока соус не превратится в гладкую однородную массу. Замешиваем в соус тертый на мелкой терке пармезан. Теперь можно раскладывать по баночкам, в холодильнике песто спокойно хранится несколько недель. А можно его не хранить, а сразу пустить в блюда.

Брускетты с песто

Ломтики багета подсушить в духовке, смазать песто, на них выложить любую начинку: козий сыр, помидорки, ломтики сырокопченого окорока прошутто или ветчины, оливки.

Мидии, запеченные с песто

Дюжину зеленых новозеландских мидий-«киви» разморозить, разложить на противне, в каждую раковинку положить по 1 ч. л . песто и посыпать сверху тертым пармезаном или любым другим твердым сыром. Запечь в духовке или под грилем 5–7 минут, или пока сыр не расплавится и не зазолотится. Подавать с хрустящим хлебом и охлажденным белым вином.

Ньокки с песто

500 г картофеля отварить, немного остудить, очистить, измельчить блендером или толкушкой. Посолить, вбить 1-2 яйца, хорошенько перемешать и аккуратно вмесить в пюре около 1 стакана пшеничной муки, чтобы получилось мягкое и пластичное тесто. Лучше не переусердствовать с замешиванием, чтобы тесто не сбилось в плотный тяжелый ком. Раскатать его в колбаски, как на пельмени, каждую колбаску нарезать на кусочки, каждый из них подкатать в небольшие аккуратные клецки. Отваривать их в кипящей воде: если они готовы, то всплывают. Вынуть шумовкой, смешать с песто, посыпать тертым сыром и тут же подавать.

Что еще можно придумать:

в куриных грудках сделать кармашки, наполнить их парой чайных ложек песто, прикрыть ломтиками сыра и подавать;

смешать несколько ложек песто с белым виноградным уксусом и использовать как заправку в салате;

подать к любому виду пасты или отварному картофелю;

перемешать песто со сметаной и подать как соус для оладушек или драников;

сделать с песто и тертым пармезаном гренки и подать их к томатному, фасолевому или овощному супам.

Бесконечное количество вариаций, наслаждайтесь, друзья! А если хотите приготовить тирамису или яйца бенедикт, как в ресторане, ищите эти рецепты в нашей подборке.