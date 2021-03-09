Что появилось на Масленицу в новосибирских ресторанах: обзор от НГС (есть даже блины за 1200 рублей)

В новосибирских ресторанах появилось масленичное меню
В новосибирских кафе и ресторанах появилось специальное масленичное меню. Блины предлагают заведения даже далекие от русской кухни.
Масленица в этом году отмечается с 8 по
В ресторане паназиатской кухни «Шикари» проходит «Масленица по-азиатски». Блины здесь также приготовлены в стиле заведения. Например, тайский традиционный блин с жареным бананом и сгущенкой стоит 330 рублей.
В баре «Жан Хуан Лу» в блинном меню — четыре позиции. Самый доступный блин — классический французский креп Сюзетт (блин с цитрусовым сладким соусом и мороженым) — стоит 125 рублей. Самый дорогой вид блинов (с телячьими щечками и гуакамоле) обойдется в 275 рублей.
В грузинском кафе «Хочу пури» тоже пытаются внести в блинное меню кавказский акцент. Кроме блинов с собственноручно приготовленным вареньем, здесь предлагают блины с мясной начинкой, сдобренной сванской солью (соль, смешанная с приправами) — они стоят 190 рублей.
Самое дорогое блюдо в блинном меню обнаружено в заведении сети «Чашка кофе» на Ленина. Набор из пяти разных блинчиков (с печенью, икрой, лососем, грибами и карамелизованной грушей) стоит 1200 рублей. В комплект, правда, входит бокал шампанского «Вдова Клико».
Посильное участие в Масленице пытаются принять и заведения, где блины и так есть в меню в любое время года. Так, кафе «Креп де кофе» покупателям блинов обещает билеты на премьеру в театр «Глобус» (не всем, правда, победителей определит лотерея).
Масленица предшествует Великому посту, который в этом году начинается