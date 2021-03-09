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Что появилось на Масленицу в новосибирских ресторанах: обзор от НГС (есть даже блины за 1200 рублей)

Рестораторы предлагают к блинам самые разные добавки, а иногда вино

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Креп Сюзетт в кофейне «Креп де кофе»

Креп Сюзетт в кофейне «Креп де кофе»

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В новосибирских ресторанах появилось масленичное меню

В новосибирских кафе и ресторанах появилось специальное масленичное меню. Блины предлагают заведения даже далекие от русской кухни.

Масленица в этом году отмечается с 8 по 14 марта. Новосибирские кафе и рестораны стараются использовать эту возможность, чтобы привлечь дополнительных посетителей и предложить что-то новое постоянным клиентам. Чаще всего речь идет о привычных блинах с начинками, но некоторые заведения стараются предложить нечто соответствующее собственному формату. Так, в сети кофеен «Академия кофе» в качестве блинов предлагают их англо-американскую версию — панкейки. Стоимость зависит от состава добавок (варенья, мед, взбитые сливки, орехи, ягоды и так далее).

Панкейки из «Академии кофе»

Панкейки из «Академии кофе»

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В ресторане паназиатской кухни «Шикари» проходит «Масленица по-азиатски». Блины здесь также приготовлены в стиле заведения. Например, тайский традиционный блин с жареным бананом и сгущенкой стоит 330 рублей.

В баре «Жан Хуан Лу» в блинном меню — четыре позиции. Самый доступный блин — классический французский креп Сюзетт (блин с цитрусовым сладким соусом и мороженым) — стоит 125 рублей. Самый дорогой вид блинов (с телячьими щечками и гуакамоле) обойдется в 275 рублей.

В грузинском кафе «Хочу пури» тоже пытаются внести в блинное меню кавказский акцент. Кроме блинов с собственноручно приготовленным вареньем, здесь предлагают блины с мясной начинкой, сдобренной сванской солью (соль, смешанная с приправами) — они стоят 190 рублей.

Самое дорогое блюдо в блинном меню обнаружено в заведении сети «Чашка кофе» на Ленина. Набор из пяти разных блинчиков (с печенью, икрой, лососем, грибами и карамелизованной грушей) стоит 1200 рублей. В комплект, правда, входит бокал шампанского «Вдова Клико».

Сет блинов из «Чашки кофе» за 1200 рублей

Сет блинов из «Чашки кофе» за 1200 рублей

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Посильное участие в Масленице пытаются принять и заведения, где блины и так есть в меню в любое время года. Так, кафе «Креп де кофе» покупателям блинов обещает билеты на премьеру в театр «Глобус» (не всем, правда, победителей определит лотерея).

Масленица предшествует Великому посту, который в этом году начинается 15 марта и заканчивается 1 мая. Тех, кто намерен его соблюдать, но хочет позволить себе, пока можно, блюда с мясом, может заинтересовать наш обзор лучших бургерных.

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Масленицаблины
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