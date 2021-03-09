Что появилось на Масленицу в новосибирских ресторанах: обзор от НГС (есть даже блины за 1200 рублей)

В новосибирских кафе и ресторанах появилось специальное масленичное меню. Блины предлагают заведения даже далекие от русской кухни.

Масленица в этом году отмечается с 8 по 14 марта . Новосибирские кафе и рестораны стараются использовать эту возможность, чтобы привлечь дополнительных посетителей и предложить что-то новое постоянным клиентам. Чаще всего речь идет о привычных блинах с начинками, но некоторые заведения стараются предложить нечто соответствующее собственному формату. Так, в сети кофеен «Академия кофе» в качестве блинов предлагают их англо-американскую версию — панкейки. Стоимость зависит от состава добавок (варенья, мед, взбитые сливки, орехи, ягоды и так далее).