В овощах больше вреда, чем пользы? Разбираемся с диетологами

Диетология шагнула так далеко вперед, что некоторые специалисты начали искать вред в привычных для всех овощах. Но, во-первых, совсем отказываться от овощей
Картофель
В картофеле содержится много калия, существуют даже разгрузочные дни на вареном картофеле, которые помогают вывести лишнюю жидкость из организма. Но он не считается продуктом здорового питания из-за негативного воздействия на уровень сахара в крови. И если бы это была единственная претензия диетологов! Больше всего вопросов к
— Крахмал составляет
Тамара
— Также картофельная кожура вырабатывает
Ирина
Если вы увидели на полке магазина зеленый картофель, не спешите его брать. Зеленую окраску картофель приобретает из-за
Свекла
— Свекла, несмотря на много положительных свойств (улучшает пищеварение, снижает уровень «плохого» холестерина в крови), может нанести вред
В свекле много сахара, поэтому ее потребление стоит ограничить диабетикам. Тем, кто страдает остеопорозом (или склонен к нему), тоже лучше лишний раз не есть
Помидоры
В одном качественном помидоре среднего размера может содержаться до трети суточной нормы
— Это мощный антиоксидант, снижающий в том числе риск раковых и сердечных
Ирина
Но искать одну только пользу в помидорах не стоит. Во-первых, того же ликопина наш организм способен переваривать
— У больных с подагрой помидоры могут вызывать приступы
Тем, кто страдает желчекаменной болезнью, лучше всего согласовать свой рацион с врачом. Не исключено, что он вообще запретит помидоры.
Кстати, похудеть на помидорах не получится. Они, конечно, низкокалорийные (в среднем
Капуста
Капусту врачи рекомендуют исключить из рациона, если у вас нарушена работа ЖКТ (в этом случае можно есть разве что вареную капусту), есть заболевания щитовидной железы (капуста содержит йод в больших количествах), обострение или воспаление язвы (капуста может стать причиной ухудшения состояния). У людей с нарушенной функцией поджелудочной железы и дефицитом ферментов свежая капуста вызовет жестокий метеоризм, дискомфорт и боли в кишечнике.
— Осторожнее с ней надо быть людям с проблемами ЖКТ. Например, если у вас метеоризм, вздутие живота, болевые ощущения, понятно, что потребление квашеной капусты не
Баклажаны
— Баклажан склонен аккумулировать соланин в процессе роста: чем старше ягода, тем больше яда содержит
Летальную дозу баклажанов вы вряд ли осилите. Даже для легкого
Тем не менее стоит проконсультироваться с врачом, если у вас есть колит, холецистит, камни в почках, обостренный артрит, низкий уровень железа или аллергия на пасленовые.
Консервированный зеленый горошек
В зеленом горошке много сахара и соли, и он не подойдет пациентам с заболеваниями поджелудочной железы. Также не стоит употреблять его, если у вас есть проблемы с ЖКТ (он может раздражать слизистые оболочки), подагра (высокое содержание кислот в консервированном зеленом горошке может ухудшить состояние), холецистит, гастрит и язва (чтобы избежать обострения). Зеленый горошек может спровоцировать метеоризм у любого человека, поэтому лучше им не злоупотреблять, особенно маленьким детям, беременным и кормящим матерям. Детям
По мнению диетологов, человеку достаточно
Что теперь, овощи не есть?
Кроме «персонального» вреда каждого отдельного овоща, не стоит забывать о пестицидах и прочих химических веществах, используемых при их выращивании для ускорения созревания и борьбы с болезнями, гниением и насекомыми.
— Если всё-таки приходится есть магазинные овощи, лучше их сначала замочить в воде на несколько часов. При варке овощей (если готовите супы) лучше сливать первую воду. При заболеваниях ЖКТ лучше выбирать щадящий способ
По данным Всемирной организации здравоохранения, фрукты и
— По оценкам ВОЗ,
СЮЖЕТ
Почему так важны овощи? Они богаты клетчаткой, которая улучшает пищеварение. Они
А какие еще вы знаете продукты, от которых вреда больше, чем пользы?