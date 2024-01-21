Новосибирская область оказалась в лидерах по смертности младенцев среди регионов Сибири

По итогам 11 месяцев 2023 года Новосибирская область оказалась на третьем месте по числу скончавшихся младенце до года в Сибирском федеральном округе.
Согласно статистики Росстата, в Новосибирской области с января по ноябрь 2023 года погибли 96 младенцев, годом ранее показатель доходил до 133 погибших детей. Первое место по числу погибших младенцев занял Красноярский край с показателем в 118 человек, второе место - Иркутская область с показателем в 105 человек.
В 2023 году Новосибирская область была на первом месте по Сибири, в регионе скончались 146 детей в возрасте до года. В 2021 году в регионе также погибли 146 детей в возрасте до года.
Недавно стало известно, что средний возраст матери на момент рождения ребенка в Новосибирской области составил 28,6 года. Самой возрастной мамой по итогам 2022 года стала 52-летняя женщина, самой молодой — 13-летняя.