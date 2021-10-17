«Папа для ребенка — это пример того, какой должна быть семья»: психолог — о важности отцов в их День

Сегодня, 17 октября, в России впервые официально празднуют День отца. Это показательно — пап в обществе постепенно признают не второстепенной фигурой в жизни ребенка, а самостоятельным родителем. Это отмечают и психологи: отцы стали чаще обращаться за советами по воспитанию, более того, они даже лучше мам схватывают суть. Корреспондентка NGS24.RU Кадрия Катцина в разговоре с клиническим психологом Ольгой Долганиной узнала, почему папа, который не занимается ребенком, — путь в никуда.
«Отцы дают чувство безопасности»
— Какую роль папа играет в жизни ребенка? Его функции ведь не ограничиваются только материальным обеспечением?
— Я бы не стала делать различия между мамами и папами. Оба родителя дают поддержку и привязанность — это залог успеха ребенка в будущем. Отцы, безусловно, дают чувство безопасности: ребенок знает, что с ним всё будет хорошо, мир стабилен и предсказуем. Папа для ребенка — это и пример того, какой должна быть семья, понимание мужской и женской роли в семье — каким бывает отец и как он относится к маме.
— Многие семьи практикуют разделение обязанностей: папа зарабатывает, мама занимается воспитанием.
— Это точно путь, который ведет в никуда. В итоге получится так, что дочь станет искать себе холодного партнера, внимания которого она будет всё время добиваться. В случае с мальчиком это будут такие же отношения с его партнершей, то же пренебрежение, неуважительное отношение к маме. Такое не будет происходить в 100% случаев, но это некоторая предрасположенность. Есть случаи, когда мальчик видит пренебрежительное отношение к маме, решает для себя: «Я так не хочу». Но люди чаще учатся имитации поведения — как правило, человек повторяет отца.
Я рекомендую не делить обязанности и скидывать воспитание только на маму, а зарабатывание денег — только на папу. Советую миксовать: где-то папа с детьми, а мама на работе, совмещает, пробует работать или занимается собой — не обязательно работа. У папы должно быть свое время с ребенком, которое они проведут так, как хотят. Папа, который есть, но не занимается ребенком — не самый лучший вариант для ребенка.
— А если отец не понимает, как может проводить время вместе с ребенком, какие есть на этот счет рекомендации?
— Не всем интересно сидеть и катать машинки или играть в куклы, но можно предложить ребенку такую игру, которая будет интересна обоим. Тут можно не брать в расчет то, что в три года с ребенком надо пирамидку собирать, а в пять — кроссворд разгадывать. Это может быть совместная прогулка с собакой, езда на велосипеде, даже валяние в кровати. Будет достаточно уделять 20 минут в день ребенку, но так, чтобы внимание было стопроцентное. Вы успеете после этого еще посерфить интернет и посмотреть телевизор. Если такое качественное общение происходит ежедневно, этого будет больше чем достаточно.
Да, взрослому после работы хочется отдохнуть, но важно понимать, что если вы сейчас не потратите время на своего ребенка, в будущем вам самим захочется внимания от него. Звучит корыстно, но это нормальное желание. Не выстроив сразу этот мост, пусть даже самый хрупкий и маленький, в дальнейшем сделать это будет намного сложнее.
И еще одна рекомендация: не откупайтесь подарками. Вместо лего или кукол дарите детям свое внимание, дарите им право на свободу выбора, дарите право на ошибку.
«Отсутствие отца лучше, чем отец, допускающий насилие»
— А если папы в семье нет? Это скажется на ребенке негативно?
— Если папы в семье нет, это не страшно. Примером для ребенка может быть другой родственник мужского пола — дедушка, дядя. Это пример того, как себя мужчина ведет: как он проявляет свои эмоции, как он относится к женщинам, к детям, к своей работе.
Бывает, мама с ребенком переезжают в другой город, где никого из близких нет, тогда такую роль на себя берет тренер в спортивной секции — мы такое иногда рекомендуем. Если ребенок — мальчик, то тут всё понятно. Если девочка, то сложнее: если нет папы, дедушки, дяди, то в любом случае есть отношение мамы к мужчинам, отношение мужчин к маме — это отношение девочки берут с собой в будущее. Если мама говорит, что мужчинам нельзя доверять, такую позицию она взращивает в своем ребенке.
— Что если папа есть, но бьет ребенка или маму?
— Если папа допускает насилие — психологическое или физическое, то высока вероятность, что у ребенка в перспективе будут депрессивные, тревожные эпизоды, панические расстройства. Это всегда лотерея со знаком минус. Когда говорят, что отсутствие отца — это проблема, то я могу сказать, что это лучше, чем отец, допускающий насилие. Эти травмы подросшему ребенку прорабатывать будет тяжелее. Проще потом научиться дарить любовь и заботу самому себе, чем разбираться с тем уроном, который отец причинил детям своим присутствием.
— Есть много семей, где мама и папа развелись. Воскресный папа лучше никакого?
— Конечно, но такие отношения отцов и детей тоже неполноценные, потому что для ребенка важно видеть папу с разных сторон. Конечно, если папа при этом не в телефоне сидит, а гуляет с ребенком, они что-то делают вместе — это даже лучше, чем пять дней в неделю приходит злой папа с работы, ужинает и смотрит телевизор, не обращая внимания на сына или дочь. Если это папа, который включен, пусть даже хотя бы два дня в неделю, это здорово. Потом ребенок вырастет и примет решение, что уже сам хотел бы побольше с папой видеться.
«Если вы будете обнимать ребенка, его жизнь станет спокойнее»
— Есть отцы, которые боятся проявлять к детям нежные чувства. Особенно к мальчикам, мол, вырастет геем. Можете это умозаключение подтвердить или опровергнуть?
— Доказан факт того, что наша сексуальная ориентация зависит от генетических предпосылок, а не от нас. Это убеждение отца по поводу проявления эмоций: «Если я буду его обнимать, то он со всеми мальчиками обниматься будет» — нет, по факту это не так. Если вы будете обнимать и поддерживать ребенка, его жизнь станет более спокойной, качество жизни вашего ребенка улучшится.
В этом смысле можно вспомнить себя: хотелось ли вам объятий от отца, хотели ли вы хотя бы просто похлопывания по плечу, прижатия к себе. Если у отца есть убеждения по этому поводу, ему самому тяжело. Возможно, у него есть травмы из детства. Это из разряда «меня били и я вырос нормальным человеком». Но мы не можем говорить о том, каким бы он вырос, если бы его не били.
Кстати, с точки зрения науки, избегание проявления положительных чувств так же, как и физические наказания, влияет на мозг ребенка негативно. Такие дети имеют низкий уровень интеллекта и эмоционального интеллекта. Если вы считаете, что, наказывая ребенка либо не проявляя к нему положительных чувств, вы способствуете его воспитанию и развитию, то вы глубоко ошибаетесь. Вы ему только вредите, это неэффективно.
— Как тогда справляться с ребенком, который совершает недопустимые вещи — дерется или ворует?
— Воспитание — это схема. У пап, кстати, быстрее получается ее схватывать, чем у мам.
Во-первых, вы говорите ребенку, что его поведение неприемлемо: «в нашей семье так не принято» или «у нас не дерутся». Если он что-то украл, говорите ему о том, что это незаконно и недопустимо для его поведения.
Во-вторых, поделитесь с ребенком своими опасениями: «я обеспокоен по поводу твоего поведения», «мне страшно», «я боюсь, что будет происходить дальше».
В-третьих, попросите ребенка больше так не делать: «пожалуйста, не делай так больше». Но не ждите, что ребенок поймет с первого, со второго или с третьего раза. Даже взрослые не понимают с первого раза. Надо быть буквально попугаями и повторять это из раза в раз.
— И совсем никак не наказывать?
— Мы не говорим «наказания», мы говорим «негативное подкрепление». Если ребенок продолжает совершать какой-то недопустимый поступок, нужно определить санкции, то есть обозначить, что ребенку будет, если он продолжит. Например, «у тебя ближайшие два дня не будет телефона, к сожалению, это факт». Важно, чтобы негативное подкрепление было понятным. Если вы говорите «ты месяц будешь без телефона», а потом сдаетесь через три дня — это непонятно. Ограничьте пользование гаджетом на сутки — это просто для исполнения.
Ключевой момент — не оценивайте всего ребенка, оценивайте только поступок. У пап это тоже получается лучше, чем у мам. Не проявляйте негативное отношение, не переставайте показывать ребенку, что вы его любите. Мы же когда нарушаем правила парковки и нас штрафуют, инспектор не ходит на нас обиженный. Ребенку очень важно знать, что его принимают, несмотря на его поступки. Принятие — не значит согласие. Неправильное поведение можно исправить, прикладывая усилия.
«Биологические способности у мам и пап разные»
— Если мы говорим о равенстве родителей, то почему психологи отмечают, что отцы справляются с воспитанием лучше? Это как-то странно, учитывая, что мамы подскакивают на каждый писк малыша.
— Давайте уйдем в биологию и рассмотрим, как ведут себя родители. Взращивает потомство, хотя бы первые шесть месяцев, точно самка. У женщины зона эмпатии в мозге больше, чем у мужчины. Это позволяет ей понимать, от чего плачет ребенок — от боли или от голода. Отец этого не слышит, он не может различать виды плача, для него малыш просто орет. Мама спит чутко сразу. Папа может развалиться на кровати и даже не проснуться, если ребенок плачет. Он тут ни при чем, это не значит, что ему плевать. Это мамы после родов слышат каждый вздох ребенка настолько, что это даже мешает заснуть.
На старте биологические способности у мам и пап разные. Отцу нужно поймать эту волну, и тут мама должна стать его проводником. Потом, спустя время, когда отец уже натренировался, он уже не просто помощник, он становится самостоятельным родителем.
Папы, в силу того что менее эмоциональны, более решительны. Мы отмечаем, что отцы часто записываются на семейную терапию и приводят детей. Папы встают в проактивную позицию. Классические роли матери и отца стираются. Папы более взвешенные, рациональные в своих воспитательных решениях, нежели мамы, а главное — предсказуемые и рассудительные. Знаете, есть шутка такая: зачем ребенку нужны два родителя? Чтобы, когда у одного крыша едет, второй подключился. Детям нужны сразу оба родителя.