«Папа для ребенка — это пример того, какой должна быть семья»: психолог — о важности отцов в их День

Да, взрослому после работы хочется отдохнуть, но важно понимать, что если вы сейчас не потратите время на своего ребенка, в будущем вам самим захочется внимания от него. Звучит корыстно, но это нормальное желание. Не выстроив сразу этот мост, пусть даже самый хрупкий и маленький, в дальнейшем сделать это будет намного сложнее.



И еще одна рекомендация: не откупайтесь подарками. Вместо лего или кукол дарите детям свое внимание, дарите им право на свободу выбора, дарите право на ошибку.



«Отсутствие отца лучше, чем отец, допускающий насилие»

— А если папы в семье нет? Это скажется на ребенке негативно?



— Если папы в семье нет, это не страшно. Примером для ребенка может быть другой родственник мужского пола — дедушка, дядя. Это пример того, как себя мужчина ведет: как он проявляет свои эмоции, как он относится к женщинам, к детям, к своей работе.

Бывает, мама с ребенком переезжают в другой город, где никого из близких нет, тогда такую роль на себя берет тренер в спортивной секции — мы такое иногда рекомендуем. Если ребенок — мальчик, то тут всё понятно. Если девочка, то сложнее: если нет папы, дедушки, дяди, то в любом случае есть отношение мамы к мужчинам, отношение мужчин к маме — это отношение девочки берут с собой в будущее. Если мама говорит, что мужчинам нельзя доверять, такую позицию она взращивает в своем ребенке.