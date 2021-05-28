Родишь — поймешь: покупки для новорожденного, о которых вы сильно пожалеете

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Сегодняшний выпуск — о бесполезных покупках для новорожденного. Есть такая слабость у беременных — шопингомания. Да такая, что ни жить, ни быть. Вынь да положь. Хочу всё и сразу. И вот эту коляску подороже, и этот стульчик для кормления
Но озарение приходит поздно, когда потрачена куча денег, квартира завалена ненужными покупками, ребенку скоро год, а большая часть покупок так и не пригодилась. Хотя некоторые из них рассчитаны до трех лет. В декрете я сама попалась в эту маркетинговую ловушку. Рассказываю о неоправданно дорогих покупках на своем опыте и опыте моих подруг.
Итак, вот список необязательных и часто не нужных вещей для новорожденного ребенка, бонусом — список того, чем их можно заменить, и как сэкономить.
Дорогая коляска
Помните: даже если коляска выглядит как мерседес и очень нравится вам и всем прохожим, вообще не факт, что ребенок захочет в ней лежать.
Начну с истории моей однокурсницы Кати, мамы
— Я долго и старательно выбирала коляску, дочь ее проигнорировала. Все адекватные и не очень советы по «приучению» ребенка мы с мужем слушали, что-то пробовали, что-то игнорировали из-за несоответствия нашему чувству прекрасного. Максимум дочь лежала в коляске 15–20 минут и никогда практически не спала, сон был только дома. За это время я успевала пройти метров 800, не больше. И надо было брать человека на руки, — рассказала Катя.
Теперь расскажу про свою коляску. Мы повелись на рекламу и купили коляску
Цена
Коляска 3 в 1 обойдется от 25–30 тысяч рублей, если очень крутая, то цена может доходить до сотни. Не знаю, правда, чем принципиально они отличаются, кроме бренда.
Вес
Коляска весит 12–14 кг, плюс ребенок очень быстро набирает вес. Реально оцените свои силы и количество ступеней на выходе из дома.
Занимает много места
В коляске три блока, и во время пользования одним другие надо где-то хранить. Лежачий блок пригождается на 6–7 месяцев и больше не нужен. Прогулочный блок такой же тяжелый, как и люлька. Ребенок растет, и ближе к году не спеша гулять по ровным дорожкам уже не получится. Начнутся детские площадки, где маневрировать с коляской и бегающим ребенком будет всё сложнее. Захочется пересесть в легкую прогулочную коляску, а это новые траты.
Как сэкономить: за полгода пользования коляску-люльку сломать очень сложно, поэтому и после одного, и после двух детей она ничем не будет отличаться от новой. Можно смело покупать б/у, и кроме вас об этом никто не узнает. А вот продать свою
Если бы мне снова пришлось выбирать коляску, я бы купила коляску-люльку с рук. Продала бы ее за те же деньги, что и купила, а потом выбрала новую легкую «прогулку». Если уж выбирать, то тратить деньги стоит именно на прогулочную коляску, потому что она пригодится лет до трех точно.
Круглая кроватка 7 в 1
Красиво, но на этом, пожалуй, всё. Вроде бы какая экономия — платишь один раз за кроватку, а получаешь две кроватки, пеленальный столик, детский стол, два стула и еще манеж, но по факту опять половиной функций не пользуешься. К минусам:
Размеры круглой кроватки
Если ребенок родился больше
Неудобные габариты
Многим мамам, особенно тем, кто кормит грудью, удобнее спать вместе с ребенком. И хочется приставить детскую кроватку к родительской. Так вот, с овальной кроваткой это не получится. Приходится что-то придумывать, подкладывать, чтобы заполнить яму между кроватями.
— Для того чтобы прицепить кроватку к нашей кровати, мы купили в строительном магазине крепежный шнур с крючками, но всё равно было неудобно, — призналась моя подруга Таня, мама
И еще, вроде мелочь, но неприятная. Неудобно вытирать пыль, которая вечно скапливается в углах, откуда не достать ее.
— Если берем на будущее, купила бы я ее еще раз? Вероятно, нет. Потому что, если есть желание, чтобы ребенок спал рядом, сейчас придумали очень много разных люлек, которые крепятся к кровати сбоку с достаточно высокими бортиками, — рассказала Е1.RU Таня.
Обычная прямоугольная кроватка стоит вдвое дешевле модной круглой кроватки. Даже если ребенок не захочет в ней спать, будет хотя бы не так обидно.
Слинг и эргорюкзак
Слинг — это тоже модная штука. Похож на длинную шторку, бывает с кольцами и без них. Если научишься уверенно заматывать в него ребенка, то он делает жизнь мамы с малышом намного мобильнее. Но! Освоить эту намотку не так-то просто.
— Был опыт со слингом, но мне было страшно, я боялась, что неправильно расположила в нем дочь, это очень мешало процессу, я не могла понять, достаточно ли натянуто полотно, удалась ли
У меня было то же самое, поэтому слинг пролежал без дела. Стоит этот модный шарфик около
Заменить слинг может другая детская переноска — эргорюкзак. Там не надо ничего заматывать, посадил ребенка и пошел.
— Я нашла в «Инстаграме» сертифицированного специалиста по детским переноскам. Мне хватило чтения постов: дочь уже сидела, пробовала стоять, так что нам подходил эргорюкзак, дело было после
В эрго дочке нравилось гулять с мужем, именно в рюкзаке она стала с ним засыпать, а позже начало получаться укладывать ее дома без моего участия. Потом ребенок начал ходить, это тоже удачно сочеталось с эрго: пришли в парк, ребенка выгрузила, гуляем, за коляской не надо следить, можно идти в любую сторону и не возвращаться потом. Рюкзак выручал нас в отпусках и по пути туда, в том же аэропорту. В самом отпуске мы могли идти по крутым горным маршрутам, тропам здоровья, не ориентироваться вообще на то, проедет ли там коляска.
Мягкий стул для кормления и детская посуда
Мне хотелось купить дочери удобный мягкий стул с регулировкой наклона спинки, на колесах, чтобы легко передвигать его по квартире. Купили его к началу прикорма, к
Мягкая тканевая обивка, ради которой я этот стул выбрала, оказалась большим минусом. Улыбающиеся младенцы, которые с удовольствием и очень аккуратно едят пюре из брокколи с ложки, бывают только в рекламе. А теперь представьте, как едят настоящие маленькие дети. Особенно им нравится есть руками, копаться в еде, в итоге еда повсюду. И вот наш красивый зеленый стульчик весь измазан черносливовым пюре, присыпан гречкой. Отмывать такой стульчик — непростая задача. Чехол на стул крепится на шурупы, и проделывать это часто очень утомительно. Кроме того, от частых стирок на чехле бледнеет ткань и расходятся швы. А эта самая гречка забивается в углы пластика, и выковыривать ее непросто.
Моя однокурсница Катя купила стул для кормления из экокожи. Но это не спасло.
— Для еды такой стул, даже из экокожи, оказался неудобным, всё падает, в швы затекает. В итоге его надо было намывать дольше, чем кормить ребенка, — рассказала она.
Зато не по назначению Кате стул пригодился. Дочка лежала в нем, когда не умела сидеть.
— Мне, например, надо было что-то сделать по дому, почистить зубы — я прикатывала дочку в таком стуле, и у меня было
Стоит такой стульчик от 5 тысяч и до 15, если не дороже. Продать его по цене, близкой к покупке, уже сложно. Бюджетная и энергосберегательная альтернатива — самый простой пластиковый стул для кормления из ИКЕА. А «лежачий» стульчик может хорошо заменить шезлонг, который можно найти б/у, но в отличном состоянии.
Теперь про силиконовые, пластиковые, бамбуковые ложки. Бессмысленная трата денег, дети отлично едят обычными. Сюда относятся слюнявчики, от пюре и гречки повсюду они всё равно не спасут.
Развивающие коврики и мобили
Тут кто во что горазд. Можно купить за полторы тысячи, а можно за 10. Главная суть в том, что эти вещи пригодятся вам на 2–3 месяца, а потом будут лежать без дела. Развивающий коврик полезен, пока еще ребенок не пытается ползти, а мобиль — пока не начнет хватать его руками и отламывать от кроватки. Поэтому здесь тоже стоит включить голову и, возможно, вместо дорогого мобиля купить подобный, но попроще, а на остальные деньги — подгузники. Или же опять найти б/у в хорошем состоянии. За такое короткое время пользования они не теряют товарного вида.
Одежда
Конверт для выписки из роддома — вещь непрактичная. Если покупать его с одной целью — сфотографироваться на крыльце роддома на выписке, то вещь годная. Но уже в машине ребенка придется переодевать, потому что в автокресле в конверте его не пристегнуть. Для прогулок в коляске это тоже не самая практичная вещь. Лучше выбирать специальные конверты для езды в машине — в них есть прорези для ремня. Цена будет примерно одинаковая, от тысячи рублей, но хоть пригодится не раз.
Почему-то во всех списках в роддом пишут, что нужны распашонки и ползунки. Они очень неудобные, заправленная распашонка комкается на спине, ползунки давят на живот или, наоборот, сползают. Получается опять бесполезная покупка.
Смело заменяйте их на слипы — это такие комбинезоны на кнопочках. В них гораздо удобнее менять подгузник, и ничего не задирается. Часто слипы шьют с отгибающимися кармашками на рукавах, которые успешно заменяют варежки-царапки. Надо — отогнул, не надо — загнул.
Из теплой одежды на первый год часто покупают комбинезоны-трансформеры, когда это и конверт с рукавами, и комбинезон. Якобы его хватит чуть ли не до двух лет. По факту ни в одном из периодов носки ребенку в нем неудобно. Сначала малыш тонет в нем, как в скафандре, потом рукава уже короткие, а штанины длинные, или наоборот.