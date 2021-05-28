Родишь — поймешь: покупки для новорожденного, о которых вы сильно пожалеете

Моя однокурсница Катя купила стул для кормления из экокожи. Но это не спасло.



— Для еды такой стул, даже из экокожи, оказался неудобным, всё падает, в швы затекает. В итоге его надо было намывать дольше, чем кормить ребенка, — рассказала она.



Зато не по назначению Кате стул пригодился. Дочка лежала в нем, когда не умела сидеть.



— Мне, например, надо было что-то сделать по дому, почистить зубы — я прикатывала дочку в таком стуле, и у меня было 5 минут , — вспоминает Катя.



Стоит такой стульчик от 5 тысяч и до 15, если не дороже. Продать его по цене, близкой к покупке, уже сложно. Бюджетная и энергосберегательная альтернатива — самый простой пластиковый стул для кормления из ИКЕА. А «лежачий» стульчик может хорошо заменить шезлонг, который можно найти б/у, но в отличном состоянии.



Теперь про силиконовые, пластиковые, бамбуковые ложки. Бессмысленная трата денег, дети отлично едят обычными. Сюда относятся слюнявчики, от пюре и гречки повсюду они всё равно не спасут.



Развивающие коврики и мобили



Тут кто во что горазд. Можно купить за полторы тысячи, а можно за 10. Главная суть в том, что эти вещи пригодятся вам на 2–3 месяца, а потом будут лежать без дела. Развивающий коврик полезен, пока еще ребенок не пытается ползти, а мобиль — пока не начнет хватать его руками и отламывать от кроватки. Поэтому здесь тоже стоит включить голову и, возможно, вместо дорогого мобиля купить подобный, но попроще, а на остальные деньги — подгузники. Или же опять найти б/у в хорошем состоянии. За такое короткое время пользования они не теряют товарного вида.



Одежда



Конверт для выписки из роддома — вещь непрактичная. Если покупать его с одной целью — сфотографироваться на крыльце роддома на выписке, то вещь годная. Но уже в машине ребенка придется переодевать, потому что в автокресле в конверте его не пристегнуть. Для прогулок в коляске это тоже не самая практичная вещь. Лучше выбирать специальные конверты для езды в машине — в них есть прорези для ремня. Цена будет примерно одинаковая, от тысячи рублей, но хоть пригодится не раз.



Почему-то во всех списках в роддом пишут, что нужны распашонки и ползунки. Они очень неудобные, заправленная распашонка комкается на спине, ползунки давят на живот или, наоборот, сползают. Получается опять бесполезная покупка.



Смело заменяйте их на слипы — это такие комбинезоны на кнопочках. В них гораздо удобнее менять подгузник, и ничего не задирается. Часто слипы шьют с отгибающимися кармашками на рукавах, которые успешно заменяют варежки-царапки. Надо — отогнул, не надо — загнул.



Из теплой одежды на первый год часто покупают комбинезоны-трансформеры, когда это и конверт с рукавами, и комбинезон. Якобы его хватит чуть ли не до двух лет. По факту ни в одном из периодов носки ребенку в нем неудобно. Сначала малыш тонет в нем, как в скафандре, потом рукава уже короткие, а штанины длинные, или наоборот.