Зачем вам этот штамп в паспорте? Разбираемся, какие права на самом деле дает официальный брак

Согласно последнему исследованию Росстата (оно проводится раз в пять лет), обязательной регистрацию первого брака считают 65,6% женщин и 58,6% мужчин, повторного — 35,6% женщин и 30,4% мужчин. Росстат не уточняет, почему респонденты ответили именно так, но юристы говорят, что часто причиной не регистрировать отношения официально становится незнание прав и обязанностей супругов.
Вместе с юристом женского кризисного центра Еленой Прохоровой мы сделали тест, который покажет, что вы знаете о правах в официальном и так называемом гражданском браках.
В тесте мы используем словосочетание «гражданский брак», однако это просторечное выражение. В законе нет понятия «гражданский брак» или «фактические брачные отношения», совместно проживающие мужчина и женщина являются сожителями.