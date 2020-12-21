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Зачем вам этот штамп в паспорте? Разбираемся, какие права на самом деле дает официальный брак

Тест, который мы готовили вместе с юристом

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Нужен вам брак или нет — решать вам, но после этого теста вы точно будете знать, что он вам дает

Нужен вам брак или нет — решать вам, но после этого теста вы точно будете знать, что он вам дает

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Согласно последнему исследованию Росстата (оно проводится раз в пять лет), обязательной регистрацию первого брака считают 65,6% женщин и 58,6% мужчин, повторного — 35,6% женщин и 30,4% мужчин. Росстат не уточняет, почему респонденты ответили именно так, но юристы говорят, что часто причиной не регистрировать отношения официально становится незнание прав и обязанностей супругов.

Вместе с юристом женского кризисного центра Еленой Прохоровой мы сделали тест, который покажет, что вы знаете о правах в официальном и так называемом гражданском браках.

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В тесте мы используем словосочетание «гражданский брак», однако это просторечное выражение. В законе нет понятия «гражданский брак» или «фактические брачные отношения», совместно проживающие мужчина и женщина являются сожителями.

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бракотношениясемьятест
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