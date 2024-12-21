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Развлечения Новый год в Новосибирске Деревья на потолке или коты внутри: новосибирцы показали, как украсили елки к Новому году

Деревья на потолке или коты внутри: новосибирцы показали, как украсили елки к Новому году

До праздника осталось десять дней

489
5 комментариев
Источник:

До Нового года осталось десять дней, и большинство жителей Новосибирска уже украсили свои елки и квартиры к празднику. Подходят к этой традиции многие с творчеством и креативом. В этом году кто-то повесил елку на потолок или украсили ее игрушками. А много радости новогодние деревья принесли домашним питомцам, которые забрались внутрь. Посмотрите на елки читателей НГС.

Елку на потолке привязали к люстре

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Некоторые прислали фото елки с работы

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Юлия рассказала, что пока у нее стоит белая небольшая елка из 90-х годов. Она стояла и в детстве сибирячки.

Вместе с елкой жители украшают весь дом

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Символ этого года — змея

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Котам в елках очень удобно

Источник:

Под елкой коты тоже хорошо себя чувствуют

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А если вы еще не украсили елку, то можете прочесть материал НГС. Новосибирские дизайнеры поделились советами, как правильно украшать новогоднее дерево.

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Комментарии
5
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
28 минут
Красота то какая, ляпота😼
Гость
20 минут
"Елку на потолке привязали к люстре" Главное - чтобы не загорелась...
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