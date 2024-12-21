Деревья на потолке или коты внутри: новосибирцы показали, как украсили елки к Новому году

До Нового года осталось десять дней, и большинство жителей Новосибирска уже украсили свои елки и квартиры к празднику. Подходят к этой традиции многие с творчеством и креативом. В этом году кто-то повесил елку на потолок или украсили ее игрушками. А много радости новогодние деревья принесли домашним питомцам, которые забрались внутрь. Посмотрите на елки читателей НГС.