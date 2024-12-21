Жительница Новосибирска выставила на продажу коллекцию с фигурками из My little pony. Она оценила её на 650 тысяч рублей. Объявление появилось на «Авито».
— Oчeнь большaя кoллекция Мy littlе рony. Все кoллeкция на фoто не влезла. Мнoгиe лeжaт в кopобкax, — написал автор объявления.
Продавец добавляет, что продает только все сразу. Купить какую-то фигурку отдельно нельзя. Всего в коллекции более 300 фигурок и игрушек.
Корреспондент НГС попыталась связаться с автором объявления. На момент публикации ответа не было.
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