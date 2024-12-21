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Развлечения Больше 300 штук: сибирячка продает коллекцию с My little pony за 650 тысяч

Больше 300 штук: сибирячка продает коллекцию с My little pony за 650 тысяч

Часть игрушек находятся в коробках

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Игрушки занимают несколько полок

Источник:

Жительница Новосибирска выставила на продажу коллекцию с фигурками из My little pony. Она оценила её на 650 тысяч рублей. Объявление появилось на «Авито».

— Oчeнь большaя кoллекция Мy littlе рony. Все кoллeкция на фoто не влезла. Мнoгиe лeжaт в кopобкax, — написал автор объявления.

Продавец добавляет, что продает только все сразу. Купить какую-то фигурку отдельно нельзя. Всего в коллекции более 300 фигурок и игрушек.

Корреспондент НГС попыталась связаться с автором объявления. На момент публикации ответа не было.

Житель Новосибирска выставил на продажу коллекцию бракованных монет, оценив её в 30 миллионов рублей

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Новосибирск Коллекция Продажа Авито
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