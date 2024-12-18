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Развлечения «Цена не завышена»: новосибирец оценил коллекцию бракованных монет в 30 миллионов — рассматриваем фото

«Цена не завышена»: новосибирец оценил коллекцию бракованных монет в 30 миллионов — рассматриваем фото

Всего в коллекции, по словам продавца, более 800 монет

1 294
13 комментариев

Продавец отмечает, что объявление размещено «для тех, кто понимает и разбирается»

Источник:

Житель Новосибирска выставил на продажу коллекцию бракованных монет, оценив её в 30 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

— Монеты, заводской брак. Цена адекватная — не завышена, а скорее занижена. Для тех, кто понимает и разбирается, — написал продавец.

По словам автора объявления, к покупке предлагается набор монет с заводским браком: как российские, так и советские. Всего в коллекции более 800 монет, но среди них есть и обычные монеты СССР — без брака.

Автор объявления уверяет, что покупка этих монет — хорошее вложение

Источник:

— Хорошее материальное вложение на будущее. Цена только растёт вверх, — уверяет продавец.

Объявление на сайте «Авито» было размещено 30 ноября. На момент написания публикации на нем было более 280 просмотров.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают коллекцию олимпийских монет за 95 тысяч рублей.

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Новосибирск Авито Коллекции Монеты
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Комментарии
13
Л600EХ*54
54 минуты
хорошее вложение куда, ему в карман? ну да, 30🍋, неплохое вложение :)))
Л600EХ*54
55 минут
очередной неадекват...
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