«Цена не завышена»: новосибирец оценил коллекцию бракованных монет в 30 миллионов — рассматриваем фото

Житель Новосибирска выставил на продажу коллекцию бракованных монет, оценив её в 30 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».
— Монеты, заводской брак. Цена адекватная — не завышена, а скорее занижена. Для тех, кто понимает и разбирается, — написал продавец.
По словам автора объявления, к покупке предлагается набор монет с заводским браком: как российские, так и советские. Всего в коллекции более 800 монет, но среди них есть и обычные монеты СССР — без брака.
— Хорошее материальное вложение на будущее. Цена только растёт вверх, — уверяет продавец.
Объявление на сайте «Авито» было размещено 30 ноября. На момент написания публикации на нем было более 280 просмотров.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают коллекцию олимпийских монет за 95 тысяч рублей.