«Всё реально»: маленькая сибирячка спела вместе с Димой Биланом — смотрим клип с необычными детьми

Клип на песню «Неразделимы» с участием школьницы из Барнаула Велимирой Шадриной появился на официальном youtube канале Димы Билана. В начале года девочка ездила в Москву, чтобы записать совместную песню с известным исполнителем — она победила в конкурсе «Особенный вокал. Дети».
В описании к клипу отмечено, что это особенная работа, которая несет в себе важнейший социальный смысл. Она рассказывает об особенном мире детей, которые неразделимы.
Как рассказала НГС преподавательница по вокалу Велимиры и соавтор песни Екатерина Своеволина, это был благотворительный проект для детей с особенностями. Велимира не видит с рождения.
— Вся эта история просто про добро, про исполнение мечты и воплощение их в реальность, мотивацию для абсолютно всех детей особенного мира или просто детей. Это про то, что необходимо развиваться, заниматься любимым делом и что всё реально, — рассказала Екатерина.
Конкурс «Особенный вокал. Дети» проходил в Барнауле в 2023 году при поддержке волонтерского направления «Михутка». В нем принимали участие дети с ограниченными возможностями из Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей.
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