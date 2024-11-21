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Развлечения «Всё реально»: маленькая сибирячка спела вместе с Димой Биланом — смотрим клип с необычными детьми

«Всё реально»: маленькая сибирячка спела вместе с Димой Биланом — смотрим клип с необычными детьми

Велимира Шадрина не видит с рождения

868
3 комментария

Школьница записала трек с Димой Биланом и снялась с ним в клипе

Клип на песню «Неразделимы» с участием школьницы из Барнаула Велимирой Шадриной появился на официальном youtube канале Димы Билана. В начале года девочка ездила в Москву, чтобы записать совместную песню с известным исполнителем — она победила в конкурсе «Особенный вокал. Дети».

За 13 часов клип набрал уже почти 15 тысяч просмотров

В описании к клипу отмечено, что это особенная работа, которая несет в себе важнейший социальный смысл. Она рассказывает об особенном мире детей, которые неразделимы.

Как рассказала НГС преподавательница по вокалу Велимиры и соавтор песни Екатерина Своеволина, это был благотворительный проект для детей с особенностями. Велимира не видит с рождения.

— Вся эта история просто про добро, про исполнение мечты и воплощение их в реальность, мотивацию для абсолютно всех детей особенного мира или просто детей. Это про то, что необходимо развиваться, заниматься любимым делом и что всё реально, — рассказала Екатерина.

Дима Билан давний друг волонтерского проекта «Михутка»

Конкурс «Особенный вокал. Дети» проходил в Барнауле в 2023 году при поддержке волонтерского направления «Михутка». В нем принимали участие дети с ограниченными возможностями из Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей.

Ранее школьница из Новосибирска поразила судей в музыкальном шоу «Ты супер!» на НТВ — 12-летняя Валерия Зубова исполнила песню Наташи Королевой «Желтые тюльпаны».

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Особенные дети Вокальный конкурс Дима Билан Съемка клипа
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Комментарии
3
Гость
15 минут
Так она и Билана никогда не видела, для нее то что он якобы "звезда" особого пиетета не вызывает.
Гость
12 минут
на таракана похож, ладно хоть ребенок не видит.
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