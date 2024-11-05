«Жаркие ночи Востока»: новосибирская модель Playboy зажгла вечеринке с мировыми звездами в Марокко — видео

Перминова родилась в Бердске Источник: lenaperminova / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Фотомодель Playboy и жена миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова опубликовала пикантные фото в «голом» наряде. Снимками сибирячка поделилась в личных социальных сетях.

В таком образе девушка отправилась на вечеринку с друзьями. Сейчас сибирячка находится в Марокко.

Судя по кадрам, вечер девушка провела в окружении звезд и миллиардеров. Так среди гостей были замечены, модель Dolce & Gabbana, Fendi и Valentino Кэролайн Даур и российская фотомодель Снежана Женс. Также на вечере присутствовали обладательница титула Мисс Европа 2005 года Шермин Шахривар и миллиардер и директор итальянского модного дома Moncler Ремо Руффини.

— Жаркие ночи Востока, незабываемые выходные, — написала Перминова в сети.

Источник: lenaperminova / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Для выхода красотка выбрала образ от российского кутюрного дизайнера Ульяны Сергеенко. Девушка надела откровенный топ из золотых нитей и черные шелковые брюки.

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