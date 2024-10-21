«Ты чего пришел-то сюда?»: соперники возмутились присутствию новосибирского медиума на шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Новосибирский экстрасенс уже становился победителем шоу Источник: пресс-служба телеканала ТНТ











Соперники возмутились присутствию новосибирца Тимофея Руденко на шоу «Экстрасенсы. Реванш». Медиум уже участвовал в шоу «Битва экстрасенсов», и даже стал его победителем. О ссоре шоуменов рассказали в пресс-службе телеканала ТНТ.

— Я немножко не въезжаю, что делает победитель [шоу] на «Реванше». Чего ты пришел то сюда? Ты уже «руку» взял, дай другим ее взять. Получается, что ты сейчас занял чье-то место, — заявил соперник Тимофея Руденко Юлий Котов.

В ответ ведущий шоу Марат Башаров заявил, что Руденко хочет получить «Кубок Большого шлема», а сам медиум добавил, что его цели — гигантские.

В итоге 34-летний маг первым делом провалился в первом испытании, но затем взял себя в руки, отыскал среди женщин-статисток жертву брачного афериста и прошел в 1/8 финала шоу.