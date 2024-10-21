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Развлечения «Ты чего пришел-то сюда?»: соперники возмутились присутствию новосибирского медиума на шоу «Экстрасенсы. Реванш»

«Ты чего пришел-то сюда?»: соперники возмутились присутствию новосибирского медиума на шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Тимофей Руденко уже побеждал в «Битве Экстрасенсов»

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4 комментария

Новосибирский экстрасенс уже становился победителем шоу

Соперники возмутились присутствию новосибирца Тимофея Руденко на шоу «Экстрасенсы. Реванш». Медиум уже участвовал в шоу «Битва экстрасенсов», и даже стал его победителем. О ссоре шоуменов рассказали в пресс-службе телеканала ТНТ.

— Я немножко не въезжаю, что делает победитель [шоу] на «Реванше». Чего ты пришел то сюда? Ты уже «руку» взял, дай другим ее взять. Получается, что ты сейчас занял чье-то место, — заявил соперник Тимофея Руденко Юлий Котов.

В ответ ведущий шоу Марат Башаров заявил, что Руденко хочет получить «Кубок Большого шлема», а сам медиум добавил, что его цели — гигантские.

В итоге 34-летний маг первым делом провалился в первом испытании, но затем взял себя в руки, отыскал среди женщин-статисток жертву брачного афериста и прошел в 1/8 финала шоу.

Ранее НГС побывал в селе под Тогучином, куда экстрасенсов вызвали из-за серии загадочных пожаров.

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Комментарии
4
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
47 минут
Шел с улыбкой здоровяк По ночному парку, И у тихого пруда Повстречал гадалку.
Гость
52 минуты
так пофиг, что аж неприлично
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